México

Delegado de la FGR en Guanajuato habría dejado su cargo tras el decomiso “histórico” de 59 millones de litros de combustible

Reportes detallan que Juan Francisco Vera Ayala fue removido de su puesto y su lugar sería ocupado por Norma Quevedo Vázquez

Juan Francisco Vera Ayala habría dejado su cargo como delegado de la FGR en Guanajuato tras la polémica generada por un importante decomiso. Crédito: Carlos García / La Jornada
Juan Francisco Vera Ayala habría dejado su cargo como delegado de la FGR en Guanajuato tras la polémica generada por un importante decomiso. Crédito: Carlos García / La Jornada
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Este miércoles, se dio a conocer que Juan Francisco Vera Ayala habría dejado la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, tras la polémica generada por el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento ubicada en San José de Iturbide.

De acuerdo con reportes periodísticos, en su lugar llegará Norma Quevedo Vázquez, funcionaria que cuenta con experiencia dentro de la institución federal. Sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por la FGR que encabeza Ernestina Godoy.

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Ante la falta de una postura oficial, se desconocen las causas del relevo, y si existe una relación directa entre la salida de Vera Ayala –quien solo duró ocho meses en el cargo— y el cuestionado operativo.

Delegado de la FGR deja el cargo tras decomiso “histórico” de combustible en Guanajuato

Cabe recordar que la semana pasada, la delegación a cargo de Vera Ayala anunció el decomiso de 59 millones de litros de combustible, que fue catalogado como huachicol. No obstante, pese a lo relevante del caso, el expediente fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Luego de anunciar la atracción en cuestión, la FGR reveló que aún trabajaba en contar con todas las evidencias de que lo incautado en almacenes, de la empresa Simsa en San José de Iturbide, Guanajuato, era combustible ilegal.

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La FGR y autoridades estatales informaron sobre un decomiso histórico en Guanajuato. Crédito: FGR
La FGR y autoridades estatales informaron sobre un decomiso histórico en Guanajuato. Crédito: FGR

Simsa informa que cuenta con los permisos para operar

Por su parte, Simsa reveló que la terminal de almacenamiento de combustibles de Guanajuato contaba con los permisos correspondientes y que la empresa no era dueña de los productos almacenados.

Cabe recordar que el caso comenzó el pasado 3 de julio, cuando fue detenido el conductor de una pipa, que presuntamente descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, sin acreditar, en ese momento, la trazabilidad del producto.

Cateos en Guanajuato y aseguramiento “histórico”

La investigación derivó en cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y finalmente en una terminal operada por Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa, en San José de Iturbide.

Mientras que el 17 de septiembre, la FGR informó el hallazgo de 59 millones 036 mil 870 litros de hidrocarburo: 33 millones 500 mil de gasolina regular, 7 millones 200 mil de gasolina premium y 18 millones 200 mil de diésel. La cifra se presentó como uno de los mayores golpes contra el tráfico ilegal de combustible en México.

Polémica al interior de la FGR tras el operativo

Ante la serie de cuestionamientos y aclaraciones hechas por la empresa, sobre contar con los permisos y únicamente prestar servicios de almacenamiento a compañías que serían propietarias del combustible, la FGR tuvo que tomar ciertas determinaciones.

La FGR informó que la investigación fue atraída por la FEMDO. Crédito: FGR
La FGR informó que la investigación fue atraída por la FEMDO. Crédito: FGR

Por lo anterior, la FGR aclaró que continúa la revisión de documentos para determinar la propiedad, procedencia, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo. También señaló que no todas las empresas relacionadas han acreditado de manera completa la licitud del producto.

Por la complejidad del expediente, la fiscal general Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atraiga la investigación. Con esto, la carpeta deja de estar bajo el control directo de la representación estatal.

¿Quién es Norma Quevedo?

Respecto a Norma Quevedo Vázquez, y con base en información pública, se desempeñó como subdelegada de Procedimientos Penales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos entre 2016 y 2017, mientras que en 2019 fue subdelegada de Procedimientos Penales “A” en Campeche.

Aunque aún falta la confirmación oficial, varios reportes periodísticos revelan que el delegado de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala, dejó el cargo tras la serie de polémicas por el decomiso “histórico” de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato.

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