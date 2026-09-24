Noroña sale a respaldar a Sheinbaum ante señalamientos de EEUU por el narcotráfico. (redes sociales)

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respaldó los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitidos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este 23 de septiembre, un día después de que Donald Trump llamara a México “epicentro de la violencia de los cárteles” ante la Asamblea General de la ONU.

El legislador defendió la postura de la mandataria y exigió a Estados Unidos pruebas antes de emitir acusaciones. En un breve encuentro con medios de comunicación en el patio del Senado de la República, el morenista recordó los recientes señalamientos de algunos periodistas en su contra: “Decían que Emiliano es mi hijo, pues pruébenlo. Dice López Dóriga que el Senado paga mis viajes, ¡pues pruébenlo!”.

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Noroña respalda a Sheinbaum por dichos de Trump

Ante el señalamiento de que la presidenta evadió el tema durante la mañanera, el senador rechazó el cuestionamiento, advirtiendo que la mandataria “respondió”, por lo que recordó lo mencionado por Sheinbaum: “Pues yo podría decir que está duro vivir en frontera con un país que es el principal consumidor de droga del mundo”.

Fernández Noroña recordó que él mismo planteó un argumento similar desde tribuna: “Lo dije ayer, en los escasos dos minutos que tuve. Estados Unidos es el epicentro del consumo de droga”.

Desde su posicionamiento, el legislador lanzó un cuestionamiento al que dio una respuesta “fácil” ante el incremento del consumo de drogas en el país vecino: “¿Quieren que no haya problemas? Pues no consuman droga. Tan sencillo como eso”.

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La presidenta mexicana optó por la mesura ante las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los cárteles, aunque dejó implícitas sus propias reservas sobre el consumo de drogas y el tráfico de armas desde el norte

Noroña destacó que Estados Unidos no ataca la venta de drogas en su territorio de la misma forma en que lo exige a México: “Persigan a quien vende droga en territorio de Estados Unidos... Ellos deben en su territorio demostrarnos cómo se desmantelan los grupos que venden droga... Ahora sí que nos den el ejemplo. Me parece que es lo mínimo que deben hacer”.

Cerró su planteamiento con un llamado a tratar el fenómeno desde otro enfoque, “tratarlo como un problema de salud pública”.

El intercambio entre Trump y Sheinbaum pone al centro la tensión sobre seguridad

El pasado 22 de septiembre, desde la Organización de Naciones Unida (ONU) el mandatario estadounidense emitió un discurso donde reiteró su perspectiva sobre México, los cárteles y lo que el país gobernado por Sheinbaum debería hacer:

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“Es inaceptable para Estados Unidos compartir una frontera de 2 mil millas con un territorio dominado por los cárteles. México tiene que retomar el control de su terreno ante los enemigos de la humanidad”.

Ante la Asamblea General de la ONU, el republicano enlistó sus avances en la lucha antinarcóticos que mantiene su gobierno, donde recalcó que México “es el epicentro de la violencia de los cárteles”.

Atenuando sus palabras, Trump destacó la “buena relación con el gobierno mexicano”, precisando que en el país “tampoco quieren a los cárteles”.

El presidente estadounidense volvió a colocar al país vecino en el centro del debate global sobre narcotráfico, en un escenario diplomático que amplifica las fricciones y eleva la presión sobre Ciudad de México

Sin engancharse por los dichos -frecuentes- del presidente, Sheinbaum contestó sin confrontaciones a su homólogo:

“Yo podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’; o podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos”.

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Durante la administración de Donald Trump, los dichos contra el actuar del gobierno mexicano en materia de seguridad, combate al narcotráfico y control fronterizo han sido una constante, con señalamientos que atribuyen a México una falta de resultados frente a las organizaciones criminales y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.