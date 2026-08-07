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Chicharito Hernández revela que prefería retirarse en el Manchester United y no en Chivas

El exdelantero rojiblanco dejó en claro durante una entrevista que su sueño era terminar su carrera con el conjunto inglés

Premier League calificó el fichaje del Chicharito Hernández como de los mejores de la historia (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)
Chicharito Hernández vivió grandes momentos en Manchester. (Foto: Twitter/ @ManUtd_Es)
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La llegada de Javier “Chicharito” Hernández al FC Dallas marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de las últimas décadas.

Luego de su paso por Chivas, donde no logró consolidar el regreso soñado por la afición rojiblanca, el delantero volvió a ser noticia tras una entrevista con Rio Ferdinand, en la que habló de algunos de los momentos más importantes de su carrera y reveló que, de haber podido elegir, le habría gustado poner fin a su trayectoria en el Manchester United.

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Chicharito admite que su retiro ideal habría sido en Manchester United

Durante la charla con el exdefensor inglés, Chicharito Hernández recordó su etapa en el Manchester United, club al que llegó en 2010 procedente de Chivas y donde vivió algunos de los mejores años de su carrera bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson.

Al hablar sobre el impacto que tuvo la institución en su vida profesional, el atacante mexicano reconoció que siempre mantuvo un vínculo especial con los Red Devils y que, si las circunstancias hubieran sido distintas, le habría gustado terminar su carrera en el histórico club de la Premier League.

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La declaración llamó la atención debido a que Hernández regresó a Chivas en 2024 con la ilusión de cerrar el ciclo en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

alex ferguson hernandez
Bajo el mando de Ferguson, Hernández conquistó la Premier League. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

Sin embargo, entre lesiones, falta de continuidad y resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas, su segunda etapa en Guadalajara terminó lejos de lo que muchos imaginaron.

Las palabras del delantero también llegan pocos días después de que publicara una carta en la que compartió su versión sobre lo ocurrido durante su regreso al conjunto rojiblanco, un mensaje en el que reflexionó sobre las dificultades que enfrentó y las circunstancias que marcaron ese periodo de su carrera.

Aunque en ningún momento restó importancia a su paso por Chivas, Hernández dejó claro que el cariño que siente por el Manchester United sigue siendo enorme.

No es casualidad, ya que fue en Inglaterra donde conquistó títulos de liga, disputó competiciones europeas y se consolidó como uno de los futbolistas mexicanos más destacados de su generación.

Hernández salió en defensa de Cristiano Ronaldo

Otro de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Chicharito Hernández habló sobre Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestidor durante su etapa en el Manchester United.

El delantero mexicano salió en defensa del portugués ante las críticas que lo señalan como una persona arrogante.

Según explicó, muchas personas confunden la confianza con la soberbia y aseguró que la mentalidad de Ronaldo fue una de las claves que le permitió mantenerse durante años en la élite del futbol mundial.

James Rodríguez - Javier "Chicharito" Hernández - Cristiano Ronaldo
El mexicano compartió vestuario en el Real Madrid con Ronaldo - crédito FIFA

Para Hernández, soportar la presión constante de ser considerado el mejor jugador del planeta exige una fortaleza mental extraordinaria.

Por ello, afirmó que siempre observó a Cristiano como un profesional obsesionado con mejorar, competir y mantener los estándares más altos posibles.

Además de hablar del portugués, el mexicano recordó el ambiente competitivo que existía en aquel vestidor, donde coincidió con figuras de talla internacional y aprendió de futbolistas acostumbrados a pelear por títulos cada temporada.

Esa experiencia, según ha reconocido en distintas ocasiones, fue determinante para el desarrollo de su carrera.

La entrevista también sirvió para revivir recuerdos de una de las etapas más exitosas de Hernández en Europa, una época que sigue ocupando un lugar especial en su memoria y que explica por qué el Manchester United continúa siendo el club con el que más identificado se siente.

A sus 38 años, Chicharito Hernández encara un nuevo desafío con el FC Dallas, pero sus recientes declaraciones dejaron claro que, al mirar hacia atrás, existe un escenario que siempre imaginó para el final de su carrera: despedirse vistiendo la camiseta del Manchester United.

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