Regulación de celulares en escuelas también requiere estrategia contra el acoso digital, señala Consejo Ciudadano

Un joven sentado en una habitación a oscuras consulta su teléfono inteligente en una representación sobre el aislamiento y la vulnerabilidad ante los delitos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México afirmó que la regulación del uso de celulares y tabletas en las escuelas, que estableció el gobierno federal a nivel nacional y entra en vigor el próximo 3 de noviembre, debe acompañarse de acciones para prevenir el bullying y el acoso digital escolar.

Esto, al señalar que la convivencia escolar no termina al concluir las clases, por lo que incluso se ha reportado un alto número de casos de acoso escolar, desde primaria hasta preparatoria.

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En un comunicado, el organismo reportó que desde 2019 ha atendido 2 mil 721 casos de bullying.

Del total, 14% correspondió a agresiones en espacios digitales, una proporción que coloca a esta modalidad en el tercer sitio de los reportes, después de la violencia física, con 29%, y la verbal, con 27 por ciento.

El Consejo Ciudadano sostuvo que las restricciones sobre el uso de dispositivos durante la jornada escolar también requieren educación digital, diálogo en las familias y mecanismos para identificar las agresiones que ocurren en redes sociales, chats y otras plataformas.

La medida establece que estudiantes de primaria y secundaria pueden llevar celulares y tabletas en la mochila, pero no utilizarlos durante las clases ni en los recreos, salvo en casos de emergencia.

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En educación media superior, cada institución definirá las condiciones para el empleo de dispositivos con fines pedagógicos. Para la educación superior, se promoverá el uso responsable y seguro de estas herramientas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Ciudadano, la mayor parte de los reportes de bullying atendidos desde 2019 corresponde a secundaria, con 47 por ciento.

Mientras que la primaria concentra 27% de los casos y la educación media superior, 18 por ciento.

Más de 3 millones de adolescentes sufrieron acoso escolar

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) informa que 28% de las 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022 comunicó haber sido víctima de acoso escolar en 2025.

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Esa proporción equivale a 3.3 millones de estudiantes adolescentes, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, publicada por el INEGI y retomada por REDIM.

La organización también cita datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021, publicada por la Secretaría de Salud. El registro señala que 30 mil 700 personas de 10 a 17 años fueron víctimas de violencia física en la escuela durante los 12 meses previos a la encuesta.

De esa cifra, 10,100 eran mujeres y 20,600 hombres. El dato representó dos de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años en el país: una de cada 1,000 mujeres y dos de cada 1,000 hombres.

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Los Registros de lesiones 2010-2025 de la Secretaría de Salud, citados por Redim, indican que en 2025 fueron atendidas en hospitales mil 178 personas de entre 1 y 17 años por violencia física en escuelas.

Del total, 34.8% eran mujeres y 65.2% hombres. Las personas de 12 a 17 años representaron 69.9% de las víctimas; el grupo de 6 a 11 años concentró 26.6%, y el de 1 a 5 años, 3.5%.

El ciberacoso afectó a 2.7 millones

La REDIM retomó el Módulo sobre Ciberacoso 2017-2025 del INEGI, el cual señala que 2.7 millones de personas de 12 a 17 años experimentaron alguna forma de ciberacoso entre agosto y octubre de 2025.

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La cifra representa 20.6% de las personas usuarias de internet en ese rango de edad. El porcentaje fue de 23.7% entre las mujeres adolescentes y de 17.6% entre los hombres.

El reporte indica que 1.1 millones de adolescentes recibieron mensajes ofensivos, insultos o burlas por teléfono celular o internet durante 2025. Esa forma de violencia afectó a 8.2% de quienes utilizaban internet en ese grupo de edad.

Entre las mujeres, el porcentaje fue de 8.5%. Entre los hombres alcanzó 7.8%. Los mayores porcentajes de personas usuarias de internet afectadas por mensajes ofensivos se registraron en Michoacán, Hidalgo y Jalisco.

En el mismo periodo, 510 mil 900 personas de 12 a 17 años recibieron llamadas ofensivas mediante celular o internet. La cantidad equivale a 3.9% de las y los adolescentes usuarios de internet.

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Redim reporta que 753 mil 700 adolescentes fueron criticados en línea por su apariencia o clase social. Esta forma de violencia alcanzó a 5.7% de las personas usuarias de internet de 12 a 17 años, con una proporción de 8.2% entre mujeres y de 3.4% entre hombres.

El informe añade que 627,000 adolescentes fueron provocados o retados en línea para reaccionar de forma negativa durante 2025. La proporción fue de 4.8% entre las personas usuarias de internet de ese rango de edad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro de internet para ejercer derechos relacionados con la información, la comunicación, la educación, la salud, el esparcimiento y la no discriminación.

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¿Qué hacer ante una agresión digital?

Ante posibles casos de bullying, el Consejo Ciudadano recomienda a madres, padres y cuidadores observar cambios en el estado de ánimo, la conducta o la motivación escolar de niñas, niños y adolescentes.

También sugiere mantener una comunicación abierta, informar a la escuela y fortalecer redes de apoyo. En casos de acoso digital, plantea no responder a las agresiones, bloquear a quien las realiza y conservar la información para presentar un reporte.

El organismo plantea que la prevención incluye acompañar a quienes ejercen el acoso mediante diálogo y, cuando sea necesario, apoyo psicológico para trabajar emociones como enojo, frustración o inseguridad.

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Desde 2022, el Consejo Ciudadano ha realizado pláticas y actividades lúdicas de prevención sobre violencia escolar. En esas acciones han participado 28 mil 386 estudiantes y docentes.

El organismo también brinda atención psicológica, contención emocional, orientación a madres, padres y cuidadores, intervenciones psicoeducativas, canalización y seguimiento de casos relacionados con violencia escolar.

El Consejo Ciudadano resaltó que la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano ofrece orientación psicológica y jurídica gratuita ante casos de violencia escolar en el número 55 5533 5533, disponible las 24 horas.