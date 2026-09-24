Quién es “El Kamoni”, líder del Cártel de Tepalcatepec: de ser señalado por el homicidio de 4 evangelizadores a ser acusado de narcoterrorismo en EEUU

Una ilustración integra el retrato de Edgar Valeriano Orozco Cabadas con el mapa de Michoacán y distintivos de agencias de investigación de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, fue detenido este 23 de septiembre en Tepalcatepec, Michoacán, en un operativo conjunto de la Sedena, la Guardia Nacional e Interpol. Se trata de la segunda captura del hombre en diez años: en 2016 ya había caído como integrante del cartel H-3, señalado por el homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto. La cifra formaba parte de un paquete de recompensas por 26 millones de dólares anunciado en agosto de 2025 para cinco líderes de Cárteles Unidos, la alianza criminal que domina buena parte de Michoacán.

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El homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores y las amenazas a Hipólito Mora

El nombre del hombre conocido como “El Kamoni” apareció por primera vez en los registros policiales el 7 de octubre de 2016, cuando fue detenido en un operativo de alrededor de mil elementos de la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría estatal en la región de Tierra Caliente, según Proceso.

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU. RRSS

En ese entonces era identificado como Édgar Cabadas Torres, integrante de “Los H-3” y señalado como presunto responsable del homicidio de Wilivaldo Hernández, Jesús Ayala Aguilar, Adán Valencia y Jesús López Urbina, cuatro jóvenes del grupo evangelizador “Arcoíris” desaparecidos la noche del 1 de octubre en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista.

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Los cadáveres de los cuatro jóvenes aparecieron con signos de tortura sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, según el sacerdote José Luis Segura Barragán. Uno de ellos había formado parte de las autodefensas comandadas por Hipólito Mora.

La detención provocó entonces bloqueos carreteros en Tepalcatepec y Buenavista, organizados por civiles armados que exigían su liberación. En ese contexto, las autoridades detuvieron a otras nueve personas y les asegurar fusiles calibre 7.62, armas AR-15 y siete vehículos abandonados en la zona.

Wilivaldo Hernández, Jesús Ayala Aguilar, Adán Valencia y Jesús López Urbina,. (Redes sociales)

Semanas después, otro episodio sacudió la región: un comando encabezado por César Ochoa Mendoza, alias “El Morisqueto”, intentó asesinar a Hipólito Mora. El fundador de las autodefensas presentó una denuncia penal en la que incluyó a “El Kamoni” como uno de los sicarios involucrados en las amenazas contra su vida.

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Finalmente, Mora fue asesinado el 29 de junio de 2023 en una emboscada en La Ruana, cuando al menos 15 sicarios interceptaron su camioneta blindada y la de sus escoltas. Murieron el fundador de las autodefensas y tres de los hombres que lo protegían.

La Fiscalía de Michoacán atribuyó el ataque a Los Viagras, brazo armado de Cárteles Unidos, la misma organización en la que “El Kamoni” ascendería en los años siguientes. El presunto autor material, Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena”, también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto de 2025 y permanece prófugo.

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El ascenso dentro de Cárteles Unidos y el corrido que documentó su poder

El Kamoni, de Grupo Codiciado. (Captura de pantalla)

Tras esa primera detención, Orozco Cabadas reconstruyó su carrera criminal dentro de Cárteles Unidos, la alianza que agrupa al Cartel de Tepalcatepec, Los Viagras y otras facciones surgidas para frenar el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Caliente.

Para 2021, su figura ya era suficientemente relevante para inspirar un narcocorrido. “El Kamoni”, del Grupo Codiciado, describe blindajes tipo Raptor, control territorial en La Ruana y una estructura de mando: “Órdenes les doy, pues yo soy patrón”, dice la letra.

El corrido también alude a un pasado violento sin ambigüedades: “Valgo mucho pa’ los contrarios, muchos he sentado”.

La letra también reivindica protección oficial: “Del gobierno soy, traigo un charolón, clave del señor” y “licencia desde Los Pinos, la que tengo pa’ defender mi lugar”.

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El corrido fecha además un episodio de violencia anterior a la formación de Cárteles Unidos: “En el 15 nos tramamos, varias bajas les dejamos”, en referencia a 2015, cuando “El Kamoni” ya operaba como sicario en la región.

La canción también admite sin eufemismos la naturaleza de su labor: “Mi trabajo no es derecho, con armas cuido el terreno”. Y reconoce haber sido detectado por cuentas dedicadas a monitorear al crimen organizado en redes sociales: “Por ahí escuché que se nos miró, en la red social del cartel report”, se escucha.

La acusación de narcoterrorismo en Tennessee

El Kamoni tiene una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que derive en su captura. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

La investigación estadounidense contra Orozco Cabadas comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee, después de que un accidente automovilístico permitió recuperar una cantidad importante de metanfetamina. E

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sa pista llevó a una orden de cateo en Atlanta, Georgia, con un aseguramiento mayor de metanfetamina, fentanilo y heroína, según Homeland Security Investigations.

El 14 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Orozco Cabadas y otros cuatro líderes de Cárteles Unidos: Juan José Farías Álvarez (“El Abuelo”), Alfonso Fernández Magallón (“Poncho”), Luis Enrique Barragán Chávez (“Wicho” o “R5”) y Nicolás Sierra Santana (“El Gordo”). La acusación se presentó en el Distrito Este de Tennessee por conspiración para el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína.

“Las acusaciones anunciadas hoy ejemplifican el gran trabajo que puede lograrse cuando las fuerzas federales, estatales y locales se asocian entre sí”, dijo el fiscal Francis M. Hamilton III al Departamento de Justicia. El mismo día, el Departamento del Tesoro sancionó a Orozco Cabadas a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que lo identificó como colaborador cercano de Farías Álvarez y encargado de supervisar a los sicarios de la organización.

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La entonces secretaria del Tesoro, Scott Bessent, señaló: “El Tesoro, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley de Estados Unidos, seguirá combatiendo cada esfuerzo de los cárteles para generar ingresos para sus violentos esquemas criminales”.

La entonces fiscal general Pamela Bondi agregó que los cargos buscaban “desmantelar a los Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia”.

La ficha del Departamento de Estado describe a Orozco Cabadas como jefe de combate responsable de reclutar mercenarios colombianos y adquirir armamento pesado: minas terrestres, rifles calibre .50, vehículos blindados y drones con capacidad explosiva.

La organización, según Homeland Security Investigations, produce varias toneladas de metanfetamina al mes, con red de distribución en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de Europa y Oceanía.

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El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

La organización nació en 2019 de una alianza entre el Cartel de Tepalcatepec, entonces liderado por Farías Álvarez, y Los Viagras, después de que el Cartel Jalisco Nueva Generación intentara expandirse hacia el occidente de Michoacán. En diciembre de 2024, la Sedena atribuyó a Cárteles Unidos un ataque con artefacto explosivo improvisado contra militares en Cotija, Michoacán, que dejó dos soldados muertos. Años antes, en 2020, miembros del grupo exhibieron un tanque de guerra en Aguililla como amenaza directa a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La segunda caída del jefe regional del Cártel de Tepalcatepec

Detienen en Michoacán a "El Kamoni", presunto jefe regional ligado al Cártel de Tepalcatepec: es buscado por EEUU. RRSS

Este 23 de septiembre de 2026 la Sedena anunció su detención identificándolo como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, con presencia en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista. La dependencia lo señala como responsable de la producción de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios citrícolas.

La detención se logró mediante intercambio de información con Interpol y trabajos de inteligencia militar central. Participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Interpol México. Al momento de la captura le fueron asegurados armamento y municiones, y fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Su captura se suma a la de “Poncho Quiringua”, detenido el 1 de agosto de 2026, y a la muerte de “El Wicho”, abatido en un enfrentamiento con militares el 30 de agosto de ese año. El 1 de julio de 2026, un jurado del Distrito de Columbia también acusó a Juan José Farías Mendoza, “Juanjo”, e Israel Vega Farías, “Papo”, hijo y sobrino de “El Abuelo”, por tráfico de metanfetamina hacia Estados Unidos.

Con estas bajas, los principales prófugos de Cárteles Unidos quedan reducidos a “El Abuelo” Farías, con recompensa de hasta 10 millones de dólares, y Sierra Santana, líder de Los Viagras, con recompensa de hasta 5 millones de dólares.