Jesse Huerta reaparece tras polémica y niega desplante a la prensa y Joy: “Mi hermana siempre tendrá todo mi amor”

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

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Horas después de que Joy Huerta rompiera en llanto al enfrentar sola a la prensa para hablar del futuro del dúo Jesse & Joy, su hermano Jesse Huerta reapareció con un comunicado para desmentir que hubiera dado un desplante a los medios o a su propia hermana.

El cantante aseguró que su ausencia en la conferencia de este martes 22 de septiembre había sido notificada con anticipación por su equipo y aclaró que tampoco participará en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, como parte de la pausa personal que anunció semanas atrás.

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“Quiero aclarar algo con mucho cariño y con el respeto que siempre he tenido por nuestro público y por los medios para evitar cualquier confusión”, escribió Jesse al inicio del mensaje publicado en Instagram.

Comunicado de Jesse Huerta tras polémica por supuesto desplante a la prensa y a su hermana en conferencia. (Instagram)

“Como compartí desde el principio estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre”, precisó Jesse, en referencia a la fecha límite que había establecido semanas atrás cuando anunció su pausa personal.

La versión del cantante contrasta con lo declarado por Joy durante la conferencia, quien afirmó entre lágrimas: “No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”.

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“Mi hermana siempre tendrá todo mi amor”: el respaldo de Jesse a Joy

Una parte central del comunicado estuvo dedicada a reafirmar el vínculo con su hermana, en medio de la tensión que generó su ausencia en el evento donde Joy confirmó que el dúo continuará activo. En redes sociales, internautas comenzaron a rumorar que los hermanos quizá habían peleado.

“Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros”, escribió el cantante en el texto.

Jesse respaldó a su hermana para continuar con el proyecto musical.

Jesse añadió que confía en que el catálogo compartido con su hermana seguirá acompañando a ambos en sus caminos por separado: “Sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos”.

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El cantante también dedicó un fragmento del mensaje a explicar el peso emocional de la decisión que tomó, en un intento por contextualizar por qué se ha mantenido al margen de las apariciones públicas recientes del dúo.

“Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida para construirlo con mi amor poniéndolo siempre antes que a mí”, expresó Jesse.

El músico añadió que tomó la resolución “con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser”.

Jesse cerró su publicación con un agradecimiento dirigido a los seguidores del proyecto: “Gracias por tanto amor y por acompañarnos durante todos estos años, les amo hasta el espacio sideral y más allá”, en alusión directa a uno de los temas más conocidos del repertorio del dúo.

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Joy seguirá adelante con el proyecto musical

Joy afirmó que continuará con el proyecto musical. (Miriam Estrella / Infobae México)

Durante la conferencia de prensa del 22 de septiembre, Joy Huerta asumió en solitario la vocería del dúo y confirmó que continuará su camino en la industria musical.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Y que no esté la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, declaró la cantante entre lágrimas.

Joy formalizó esa postura en un comunicado publicado en sus redes sociales momentos después, donde confirmó que mantendrá las fechas pactadas para 2026 y 2027, incluida la función del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. “Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, escribió.

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La cantante retomó ahí una promesa que ya había hecho semanas antes, durante un concierto previo a la conferencia: “En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será”.

En ese mismo comunicado, Joy reconoció el temor que enfrenta al sostener el proyecto sin su hermano, pero insistió en que no dejará de presentarse ante su público. “Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz”, añadió.

El mensaje cerró con una declaración directa a los seguidores del dúo: “Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario”.

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