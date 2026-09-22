Capturan en Temixco al presunto asesino de Alexis Herrera, abogado perteneciente al Poder Judicial de Morelos. - @Fiscalia_Mor ·

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos detuvieron a José Eduardo “N” como probable responsable del homicidio calificado del abogado Alexis Herrera Vázquez, ocurrido el 29 de julio en el municipio de Temixco. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que había solicitado su captura.

La detención se produjo 54 días después del crimen, que había sido calificado por el gremio jurídico de Morelos como un ataque directo contra el ejercicio de la abogacía en el estado.

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Los hechos del homicidio en Temixco

El abogado Alexis Herrera Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del 29 de julio en la colonia Centro de Temixco. El ataque ocurrió alrededor de las 15:35 horas en la esquina de la calle Privada de Belén y Encamisadero.

Tras una alerta al número de emergencias 911 por reportes de detonaciones, policías preventivos y paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron el deceso del litigante a causa de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Capturan en Temixco al presunto asesino de Alexis Herrera, abogado perteneciente al Poder Judicial de Morelos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes preliminares señalaron que los agresores escaparon a bordo de un Volkswagen Jetta color gris y una motocicleta, con rumbo a la colonia Lomas del Carril. Las primeras versiones extraoficiales apuntaron a un intento de robo, aunque la Fiscalía General del Estado no descartó otras líneas de investigación.

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Casi dos meses después del crimen, la Fiscalía Regional Metropolitana detuvo a José Eduardo “N” como presunto autor del crimen.

Ese mismo día, personal de la representación social realizó el levantamiento legal del cuerpo, que presentaba lesiones producidas por impacto de proyectil de arma de fuego. Con ese hallazgo se abrió la carpeta de investigación que derivaría en la detención confirmada esta semana.

Perfil de la víctima y reacción del gremio

Herrera Vázquez ejercía como abogado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos y formaba parte de la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos, A.C. Su asesinato provocó la reacción inmediata de ambas organizaciones.

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El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial manifestó su “profunda consternación e indignación” y realizó un llamado a las autoridades estatales para que llevaran a cabo una investigación “pronta, objetiva, exhaustiva y transparente” que permitiera esclarecer los hechos.

Capturan en Temixco al presunto asesino de Alexis Herrera, abogado perteneciente al Poder Judicial de Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos calificó el crimen como un “cobarde asesinato” y lo consideró “un nuevo golpe a la seguridad, al Estado de Derecho y al libre ejercicio de la abogacía” en la entidad.

En los días posteriores al homicidio, asociaciones de abogados protestaron y exigieron el esclarecimiento urgente del caso, así como la captura de los responsables. En ese momento, la Fiscalía General del Estado no había proporcionado información oficial sobre posibles líneas de investigación.

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La investigación y la orden de aprehensión

Derivado de las diligencias realizadas por la AIC y el análisis del material probatorio recabado, las autoridades identificaron a José Eduardo “N” como presunto autor del homicidio. Según la Fiscalía, habría sido quien accionó el arma de fuego contra la víctima.

Con esos elementos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente en contra del señalado.

La detención en Temixco

Con el mandamiento judicial en curso, elementos de la AIC ubicaron y aseguraron a José Eduardo “N” en el mismo municipio de Temixco, donde había ocurrido el crimen.

Tras su detención, el imputado quedó de inmediato a disposición de la autoridad judicial que había requerido su captura, la cual determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

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La Fiscalía Regional Metropolitana precisó que el detenido es considerado probable responsable del delito de homicidio calificado. Será ante el órgano jurisdiccional donde se presentarán los elementos de prueba relacionados con el crimen para definir los siguientes pasos del proceso penal.