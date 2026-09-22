México

Mariana Ochoa se convierte en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Galilea Montijo confirmó en vivo el resultado de la prueba que definió a la primera finalista de la temporada

Mariana Ochoa
Galilea Montijo confirma en vivo el resultado de la prueba que definió a la primera finalista de la temporada. (La Casa de los Famosos México)
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Mariana Ochoa se convierte en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026 tras ganar la dinámica “La Boutique”. Galilea Montijo anuncia el resultado en vivo y confirma que la cantante tiene el boleto asegurado para la última etapa del reality.

Con el triunfo, la exintegrante de OV7 se salva del proceso de nominación de esta semana. Además, recibe 10 mil pesos para realizar la última compra de la tienda del programa, conocida como Mercado Pago dentro de la casa.

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La prueba consistió en buscar paquetes según el color y el número que indicaba Montijo. Quien encontraba la placa dorada avanzaba a la siguiente ronda; quien sacaba la placa negra quedaba fuera de la competencia por la final.

En la primera ronda, los participantes debían localizar bolsas azules con el número uno. Pasaron Yahir, Gema, Ese Pérez, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Brianda Deyanara obtuvo la placa negra y salió del juego.

La Casa de los Famosos México
Con seis rondas de eliminación, la casa reduce a sus habitantes hasta que Ochoa se queda con el boleto a la final. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México )

La segunda ronda exigía encontrar cajas verdes con el número dos. Avanzaron Ochoa, Yahir, Ese Pérez, Laguardia, Schutz y Gema Garoa. Karina Torres quedó eliminada en esta etapa.

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En la tercera ronda, con cajas lilas identificadas con el número tres, continuaron Memo Schutz, Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa. Yahir sacó la placa negra y quedó fuera de la dinámica.

La cuarta ronda pidió cajas rojas con el número cuatro. Pasaron Ochoa, Ese Pérez, Garoa y Schutz. Laguardia quedó eliminado en este punto del juego.

Ese Pérez y Gema Garoa se quedan cerca de la final

En la quinta ronda, con cajas rosas de moño azul y el número cinco, avanzaron Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Ese Pérez quedó eliminado tras no encontrar la placa correcta.

La sexta ronda requería cajas amarillas con el número seis. Solo Mariana Ochoa y Memo Schutz llegaron a la ronda final. Gema Garoa se quedó a un paso de disputar el pase directo.

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa gana la dinámica "La Boutique" y se salva de la nominación de esta semana en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

En la última ronda, los dos finalistas de la dinámica debían buscar cajas doradas. Quien encontrara la chamarra dorada obtendría el boleto directo a la final del reality.

Mariana Ochoa fue quien encontró la prenda y se convirtió en la ganadora de la prueba. Con este resultado, queda confirmada como la primera finalista oficial de La Casa de los Famosos México 2026, sin necesidad de pasar por la nominación de la semana.

“Estoy que no me la creo, estoy muy emocionada. Me imagino que mi mamá me mandó a los ángeles, arcángeles a todo el séquito celestial. Gracias mamá, no lo puedo creer. Estoy en la semana final (...) La verdad es que a Memo lo ha regresado 5 veces la gente y se merece también ganar algo en algún momento. Desde que entré al proyecto soñaba, me imaginaba con llegar a la semana 10 pero la verdad es que hubo momentos donde lo vi muy difícil... imposible”, confesó la cantante y actriz.

Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

  • Gema Garoa — Actriz y conductora
  • Memo Schutz — Comentarista y conductor
  • Brianda Deyanara — Creadora de contenido
  • Ese Pérez — Creador de contenido
  • Yahir — Cantante
  • Karina Torres — Creadora de contenido
  • Ernesto Laguardia — Actor
  • Mariana Ochoa - cantante

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