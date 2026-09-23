Huracán Polo se fortalece: Guerrero aumenta la alerta y extiende la suspensión de clases

Guerrero mantiene la suspensión de clases este miércoles 23 de septiembre.

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La Secretaría de Educación de Guerrero informó que continuará la suspensión de actividades académicas y administrativas este miércoles 23 de septiembre de 2026, debido a las condiciones asociadas al huracán Polo, que se mantiene como categoría 5 frente a las costas del Pacífico.

La medida fue tomada a partir de la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, con el objetivo de salvaguardar a la comunidad escolar ante los efectos que pueda generar el ciclón.

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La suspensión será obligatoria para escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, tanto del turno matutino como vespertino, en cinco regiones del estado.

¿En qué regiones de Guerrero se suspenden las clases?

La Secretaría de Educación estatal precisó que la suspensión de clases del miércoles 23 de septiembre aplicará en las regiones de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña, tanto Alta como Baja.

Comunicado Oficiai.

La disposición contempla también la interrupción de las actividades administrativas en los planteles ubicados en esas zonas.

La dependencia pidió a estudiantes, madres y padres de familia, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

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Además, los directores y responsables de los planteles deberán brindar las facilidades necesarias en caso de que alguna escuela sea requerida para funcionar como refugio temporal.

Huracán Polo se mantiene como categoría 5 frente a Guerrero

La decisión de mantener la suspensión ocurre mientras Polo permanece como huracán categoría 5.

Polo alcanza la categoría 5, el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con la información proporcionada por la Conagua, alrededor de las 15:00 horas del martes 22 de septiembre, el centro del sistema se encontraba aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón mantiene condiciones de viento y oleaje elevado, además de generar lluvias intensas en distintas zonas del Pacífico mexicano.

Entre los efectos previstos se encuentran precipitaciones que pueden ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

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Polo mantiene categoría 5 mientras se aproxima a las costas de Guerrero. (Conagua)

Los principales datos reportados sobre Polo son:

Se mantiene como huracán categoría 5 .

Su centro se localizó a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo a las 15:00 horas.

Se prevén lluvias intensas en regiones de Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca.

El oleaje podría alcanzar entre cinco y seis metros en las costas de Guerrero y Michoacán.

Se pronostican rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en costas de Guerrero y Michoacán.

La suspensión escolar en Guerrero contempla cinco regiones del estado.

¿Qué condiciones se esperan por el huracán Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

SMN.

Para Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, mientras que en el sur, suroeste y costa de Jalisco se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

También se prevé oleaje de cinco a seis metros en costas de Guerrero y Michoacán, así como rachas de hasta 80 kilómetros por hora en ambas entidades.

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En Acapulco, elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos de perifoneo en zonas de afluencia, como playa Papagayo y el Zócalo, para mantener informada a la población ante los posibles efectos del ciclón.

Autoridades mantienen operativo preventivo por Polo

Ante el avance del huracán, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero, Jalisco y Colima como parte de las acciones preventivas del Plan DN-III-E.

Ejército y Guardia Nacional refuerzan operativo preventivo ante el huracán Polo. Foto: Defensa

En Zihuatanejo de Azueta se realizan recorridos de reconocimiento en zonas vulnerables, entre ellas ríos, lagunas y barrancas, mientras las autoridades identifican posibles áreas para refugios temporales.

La Secretaría de Marina, por su parte, mantiene activo el Plan Marina en fase preventiva en el litoral del Pacífico, con recursos disponibles ante una eventual emergencia.

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Mientras las condiciones meteorológicas continúan, la Secretaría de Educación de Guerrero reiteró que las actividades escolares y administrativas permanecerán suspendidas este miércoles 23 de septiembre en las regiones señaladas y llamó a la comunidad escolar a seguir únicamente la información difundida por las autoridades.