México

Huracán Polo llega a categoría 5 y se estanca frente a las costas del Occidente con vientos de 285 km/h

Conagua reporta que el ciclón se ubica a 335 kilómetros de Guerrero y mantiene alerta por lluvias Colima, Michoacán y Oaxaca

Conagua pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. (Conagua)
Conagua pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. (Conagua)
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La Conagua informó que el huracán Polo, de categoría5 en la escala Saffir-Simpson, permanece estacionario este 22 de septiembre a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y su circulación mantiene el pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente y sur de México.

A las 13:00 horas, Polo se ubicaba en la latitud 14.6 norte y longitud 101.5 oeste, también a 575 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El ciclón registraba vientos sostenidos de 285 km/h, rachas de 330 km/h y una presión mínima central de 892 hectopascales, lo que significa un huracán peligroso.

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El sistema refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima; el oeste y costa de Michoacán; el este, costa y oeste de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca. En el sur, suroeste y costa de Jalisco se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

La Conagua mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. También hay zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

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Recomendó la Conagua a la población extremar precauciones por las lluvias, el viento y el oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Polo conserva categoría 5 hasta la mañana del 24 de septiembre

Palmeras inclinadas por el viento, fuerte oleaje contra un muro costero y una espiral de nubes oscuras con lluvia.
El pronóstico meteorológico establece que el fenómeno conserva la categoría 5 hasta la mañana del 24 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico establece que a las 18:00 horas de este 22 de septiembre, el huracán estará a 260 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, con vientos sostenidos de 290 km/h y rachas de 350 km/h, aún como ciclón de categoría 5.

Para las 06:00 horas del 23 de septiembre, Polo se localizará a 240 kilómetros al suroeste de Técpan de Galeana, con vientos de 280 km/h y rachas de 345 km/h. Doce horas después, se prevé que esté a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la misma intensidad.

A las 06:00 horas del 24 de septiembre, el centro del ciclón se proyecta a 195 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h. Para las 18:00 horas de ese día bajaría a categoría 4, a 275 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.

El 25 de septiembre a las 06:00 horas, el pronóstico lo sitúa a 355 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, todavía como huracán categoría 4, con vientos de 230 km/h y rachas de 280 km/h. Un día después, estaría a 500 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 215 km/h y rachas de 260 km/h.

Para las 06:00 horas del 27 de septiembre, Polo descendería a categoría 3 y se localizaría a 370 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sus vientos sostenidos serían de 195 km/h, con rachas de 240 km/h.

Defensa activa el Plan DN-III-E en tres estados ante el huracán Polo categoría 5

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron personal en Jalisco, Colima y Guerrero, con prioridad en Zihuatanejo de Azueta, para coordinar medidas preventivas con autoridades locales ante la cercanía del ciclón. REUTERS/Javier Verdin
El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron personal en Jalisco, Colima y Guerrero, con prioridad en Zihuatanejo de Azueta, para coordinar medidas preventivas con autoridades locales ante la cercanía del ciclón. REUTERS/Javier Verdin

La Defensa activa el Plan DN-III-E en Jalisco, Colima y Guerrero tras la intensificación del huracán Polo a categoría 5 este martes 22 de septiembre, ante el pronóstico de lluvias intensas, vientos con rachas y oleaje elevado en estados del Pacífico.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron desplegados en las tres entidades, con atención particular en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. El personal coordina las acciones preventivas con autoridades estatales y municipales, mientras el ciclón se aproxima desde el océano Pacífico.

En Jalisco y Colima, el Ejército realiza recorridos de vigilancia, orientación a la ciudadanía y labores de limpieza y desazolve en sistemas de desagüe. También organiza al personal para una eventual fase de auxilio del Plan DN-III-E.

La Guardia Nacional efectúa recorridos de supervisión a pie en ríos, lagunas y barrancas vulnerables de Zihuatanejo de Azueta. REUTERS/Javier Verdin
La Guardia Nacional efectúa recorridos de supervisión a pie en ríos, lagunas y barrancas vulnerables de Zihuatanejo de Azueta. REUTERS/Javier Verdin

Los recorridos incluyen ríos, presas y localidades identificadas como de alto riesgo. Las fuerzas armadas además ubican albergues y refugios temporales para utilizarlos si las condiciones lo requieren.

En Zihuatanejo de Azueta, elementos de Defensa y Guardia Nacional efectúan reconocimientos a pie en áreas vulnerables, entre ellas ríos, lagunas, barrancas y puntos donde podrían presentarse inundaciones. El personal se mantiene en alerta para atender a la población civil.

Las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse informados mediante canales oficiales, seguir las recomendaciones de protección civil e informar cualquier emergencia a las autoridades competentes.

Semar mantiene activo el Plan Marina en fase preventiva en el litoral del Pacífico. La dependencia prevé atención a la población ante las condiciones asociadas a Polo, como cielo nublado, lluvias y chubascos, tormentas eléctricas, oleaje elevado y rachas de viento.

El despliegue naval busca prevenir o mitigar daños a las personas, sus bienes, los servicios públicos y el medio ambiente. Las regiones navales con jurisdicción en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán tienen recursos disponibles para una emergencia.

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