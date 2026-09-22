México

Embajada de EEUU en México emite alerta máxima a sus ciudadanos por el poderoso huracán Polo

La representación diplomática advierte que el ciclón amenaza la costa del Pacífico este fin de semana

Vista satelital de una masa de nubes blancas en forma de espiral girando sobre el agua oscura del océano
El fenómeno meteorológico podría acercarse al extremo sur de la península de Baja California. (NOAA vía AP)
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La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 22 de septiembre una alerta por el huracán Polo, una tormenta de categoría 5 que amenaza con causar lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas en la costa del Pacífico mexicano durante este fin de semana.

El fenómeno podría acercarse al extremo sur de la península de Baja California. La Embajada de Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alerta ante inundaciones y deslaves, evitar las playas, consultar posibles afectaciones con las aerolíneas y revisar las condiciones de las carreteras antes de viajar.

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También recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales, consultar las actualizaciones meteorológicas oficiales y estar preparados para buscar refugio si fuera necesario.

Polo alcanza categoría 5 frente a Guerrero con vientos sostenidos de 285 km/h

El ciclón permanece estacionario este martes 22 de septiembre a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo. (Conagua)
El ciclón permanece estacionario este martes 22 de septiembre a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo. (Conagua)

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 y permanece estacionario este martes 22 de septiembre a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 285 km/h, por lo que Conagua mantiene el pronóstico de lluvias intensas, rachas fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur de México.

A las 13:00 horas, el centro del ciclón se ubicaba en la latitud 14.6 norte y longitud 101.5 oeste, también a 575 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo registraba rachas de 330 km/h y una presión mínima central de 892 hectopascales.

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La circulación del fenómeno propicia lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Colima; el oeste y costa de Michoacán; el este, costa y oeste de Guerrero, además del oeste de Oaxaca. En el sur, suroeste y costa de Jalisco se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Conagua mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. La zona de vigilancia abarca desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

La dependencia recomendó extremar precauciones ante las lluvias, el viento y el oleaje, incluida la navegación marítima, además de atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Polo conservará categoría 5 hasta la mañana del 24 de septiembre

Palmeras inclinadas por el viento, fuerte oleaje contra un muro costero y una espiral de nubes oscuras con lluvia.
El ciclón perderá fuerza de manera paulatina hasta degradarse a categoría 3 cerca de Cabo San Lucas, Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico prevé que a las 18:00 horas de este martes Polo se localice a 260 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, con vientos sostenidos de 290 km/h y rachas de 350 km/h, todavía como huracán categoría 5.

Para las 06:00 horas del 23 de septiembre, el ciclón estaría a 240 kilómetros al suroeste de Técpan de Galeana, con vientos de 280 km/h y rachas de 345 km/h. Doce horas después se proyecta a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la misma fuerza.

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