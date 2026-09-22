La pelea de Morena por la Cuauhtémoc: Diana Sánchez disputará la alcaldía ante rumores de Citlalli Hernández por candidatura

Diana Sánchez y Citlalli Hernández se disputan la alcaldía Cuauhtémoc

Guardar

La diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios afirmó que mantendrá su aspiración para encabezar la coordinación del partido en la alcaldía Cuauhtémoc y continuará participando en la encuesta interna. Su postura ocurre en el contexto donde aumentan los cuestionamientos sobre una posible participación de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Al ser cuestionada sobre una eventual imposición de la funcionaria, Sánchez señaló que respeta el trabajo de la dirigente morenista, pero recalcó que hasta el momento no existe un pronunciamiento sobre si competirá. “Citlalli no ha dicho que sí (compite). Esperemos la encuesta. Que la encuesta decida”, declaró. La legisladora también consideró que los militantes que declinaron previamente lo hicieron después de analizar sus posibilidades dentro del proceso.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que continuará recorriendo la demarcación para conocer las necesidades de sus habitantes y sostuvo que sus propuestas parten de ese contacto. “Mi agenda sobre vivienda, comercio popular, seguridad y espacios públicos viene de ese contacto con la gente”, afirmó. Además, garantizó que respetará el resultado de la encuesta y la decisión de los vecinos. “Yo sigo buscando la coordinación en Cuauhtémoc y si alguien lleva el puntero acepto lo que dicen los vecinos”, concluyó.

Arturo Ávila declina a la contienda por Cuauhtémoc

El diputado federal Arturo Ávila declinó competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027 y propuso a Citlalli Hernández como perfil de Morena para buscar la recuperación de la alcaldía, gobernada actualmente por Alessandra Rojo de la Vega. El legislador sostuvo que su decisión busca construir unidad dentro del partido rumbo a la definición de candidaturas.

PUBLICIDAD

Planteó que la funcionaria podría encabezar la Coordinación para la Defensa de la Soberanía en Cuauhtémoc, una figura desde la que la bancada guinda perfila a quienes podrían contender en los próximos comicios, afirmando que ya ha conversado sobre esa posibilidad con distintos integrantes del partido.

“Es una gran mujer que ha tenido posiciones muy importantes en nuestro movimiento, y me parece que la forma de recuperar la Cuauhtémoc es con Citlalli Hernández”, declaró el morenista, y llamó a los demás aspirantes a respaldar una candidatura que reúna consenso entre los grupos internos.

Citlalli Hernández

Diputado deja la alcaldía para buscar la reelección como vocero

Ávila explicó que, tras retirarse de la disputa por Cuauhtémoc, concentrará sus esfuerzos en la Cámara de Diputados, su intención es buscar la reelección como vocero del grupo parlamentario de Morena.

PUBLICIDAD

Anteriormente había manifestado públicamente su interés por competir por la alcaldía durante los últimos meses. En ese periodo también sostuvo diversos cruces políticos con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Uno de los episodios más recientes giró en torno a las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, que fueron retiradas de la colonia Tabacalera en 2025 y permanecen bajo resguardo de la alcaldía. Esa confrontación colocó al legislador entre los perfiles morenistas que buscaban disputar políticamente el territorio encabezado por la oposición.

El diputado consideró que la trayectoria de Citlalli Hernández puede contribuir a la estrategia electoral del partido en la demarcación. No obstante, aclaró que no había consultado directamente con ella la posibilidad de que participe: “Es algo que ella tiene que decidir, no lo he consultado, pero me parece que hay consenso, por lo menos, de las y los compañeros con los que yo he platicado”.

PUBLICIDAD

Hernández encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por lo que el diputado sostuvo que esa responsabilidad no impediría una eventual participación en Cuauhtémoc, ya que los trabajos de esa instancia están próximos a concluir.

Marca Chespirito niega dar uso de imagen del Chapulín Colorado para campaña de Morena en CDMX

Grupo Chespirito niega haber autorizado el uso de la imagen del Chapulín Colorado con fines partidistas, luego de que circularan fotografías de carteles con las letras “CH” en un corazón amarillo, atribuidos a una posible campaña de Hernández Mora rumbo a las elecciones de 2027 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las especulaciones surgieron después de que el legislador de Morena Arturo Ávila declinó participar en la contienda y respaldó a la exsecretaria de las Mujeres. Citlalli , presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, también descartó buscar la candidatura y afirmó a Sin Embargo que está comprometida con concluir su trabajo en el partido.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grupo Chespirito aseguró que “no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”. La empresa también reiteró su compromiso de preservar la identidad y el espíritu con los que fueron creados los personajes de Roberto Gómez Bolaños.

Hernández negó que su equipo haya colocado la propaganda y se deslindó de los anuncios: “Me deslindo totalmente, además no me gusta el Chapulín Colorado”. Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, señaló que la presidenta de la Comisión de Elecciones no le ha manifestado intenciones de contender por Cuauhtémoc ni por otro cargo.

PUBLICIDAD