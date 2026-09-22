Un accidente silencioso acabó con la vida de Nataly Osma: identifica las señales de una intoxicación por monóxido de carbono y qué hacer para salvar tu vida

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El 16 de septiembre de 2026, la colombiana Nataly Osma Pinilla, de 29 años, fue hallada sin vida en un departamento de Airbnb donde se hospedaba, ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque en un principio se pensó que se había tratado de una intoxicación alimentaria, tras comer sushi en una plaza de la capital, la autopsia mostró que la causa de la muerte había sido una intoxicación severa por este monóxido de carbono.

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El caso enciende las alertas con respeto al peligro de este gas, debido a que sus fugas son casi imposibles de detectar, pues carece por completo de olor, sabor o color alguno que permitan alertar que se encuentra el ambiente, por lo que las personas se encuentran desprevenidas.

Otro factor que lo vuelve un peligro mortal es que los síntomas iniciales suelen confundirse con cansancio u otro tipo de males como gripas o dolores de estómago, las personas que los experimenta difícilmente sospechan de este tipo de intoxicaciones, por lo cual no buscan ayuda.

Es por esta razón que aquí te decimos cuáles son los síntomas que se suelen experimentar cuando ocurre una intoxicación de este tipo, cuándo sospechar de que es a causa de este gas y cómo actuar para prevenir daños mayores.

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La muerte de Nataly Osma Pinilla no se descarta que pueda estar relacionada con una intoxicación - crédito red social Facebook

Las señales de que estás sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono, identificado con las siglas CO, es un gas tóxico que se produce cuando combustibles como gas, gasolina, diésel, carbón, madera, petróleo o propano se queman de forma incompleta.

Como mencionamos antes, no posee color, olor ni sabor, por lo que una persona puede inhalarlo sin advertir su presencia. Puede acumularse en espacios cerrados o con poca ventilación.

Las fuentes más comunes son calentadores, boilers, estufas, chimeneas, generadores eléctricos, parrillas de carbón y vehículos encendidos dentro de cocheras. Un aparato dañado, una ventilación deficiente o el uso de equipos diseñados para exteriores dentro de una vivienda elevan el riesgo de intoxicación.

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El CO puede ser mortal porque entra a los pulmones y pasa a la sangre. Ahí se une a la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno a órganos y tejidos. Al desplazar el oxígeno, deja al cerebro, corazón y otros órganos sin el suministro que necesitan para funcionar. La falta de oxígeno puede provocar pérdida de conciencia, daño cerebral, alteraciones cardiacas y muerte.

En este sentido, los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono se encuentran los siguientes, de acuerdo con información de MedlinePlus:

Dolor de cabeza: suele ser uno de los primeros signos. Puede ser persistente, aumentar dentro de la vivienda y mejorar al salir al aire libre.

Mareo o inestabilidad: la persona puede sentir que pierde el equilibrio, se le “va el aire” o está a punto de desmayarse.

Debilidad y cansancio repentino: falta de energía, agotamiento inusual o dificultad para mantenerse alerta.

Náuseas y vómito: pueden confundirse con una infección estomacal o intoxicación alimentaria.

Somnolencia: sueño excesivo, dificultad para despertar o sensación de estar aturdido.

Confusión y desorientación: problemas para concentrarse, hablar con claridad, recordar datos o entender lo que ocurre.

Dolor o presión en el pecho: puede aparecer porque el corazón recibe menos oxígeno; es especialmente riesgoso para personas con enfermedades cardiacas.

Falta de aire: respiración agitada o sensación de no poder obtener suficiente oxígeno.

Visión borrosa: dificultad temporal para enfocar o ver con nitidez.

Irritabilidad o cambios de conducta: la falta de oxígeno en el cerebro puede causar agitación, ansiedad o comportamiento inusual.

Desmayo: indica una exposición importante y requiere atención de emergencia inmediata.

Convulsiones, coma o paro cardiorrespiratorio: son manifestaciones graves que pueden ser mortales.

El peligro es mayor para quienes duermen, están bajo efectos del alcohol o drogas, así como para menores, adultos mayores y personas con enfermedades cardiacas o pulmonares.

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Si se sospecha una fuga de CO, se debe salir de inmediato al aire libre, no regresar al sitio hasta que sea revisado y pedir atención de emergencia. No basta con abrir puertas o ventanas si alguien presenta síntomas.

Una infografía de Infobae detalla los principales síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono y las medidas de emergencia recomendadas ante una exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo sospechar de una intoxicación por monóxido de carbono

Se debe sospechar una intoxicación por monóxido de carbono cuando aparecen de forma súbita dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómito, confusión, somnolencia o dolor de pecho, sobre todo dentro de una casa, cochera, local o vehículo con poca ventilación. Los síntomas pueden parecer una gripe, pero normalmente no incluyen fiebre.

La sospecha aumenta si:

Varias personas o mascotas presentan malestar al mismo tiempo.

Los síntomas mejoran al salir al aire libre y vuelven al regresar al lugar.

Hay un calentador, boiler, estufa, chimenea, generador, parrilla de carbón o vehículo encendido cerca o dentro del espacio.

Ocurre durante el uso de calefacción, un corte de luz con generador o al dormir.

Suena un detector de monóxido de carbono.

Es una emergencia si alguien se desmaya, tiene dificultad para respirar, convulsiones, dolor intenso en el pecho, confusión marcada o no responde.

Qué hacer si se tiene sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono

Ante sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomiendan los siguiente:

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Salgan de inmediato al aire libre. No permanezcan en la vivienda, cochera, negocio o vehículo para abrir ventanas, apagar el aparato o buscar la fuente del gas. Llamen al 911 desde afuera. Indiquen que hay posible exposición a monóxido de carbono y si hay personas con dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, desmayo o dificultad para respirar. Busquen atención médica urgente, aunque los síntomas mejoren al salir. La intoxicación puede requerir administración de oxígeno y valoración hospitalaria. No regresen al inmueble hasta que personal de emergencia o un técnico capacitado revise el sitio y confirme que no hay riesgo. Si una persona está inconsciente, no la dejen sola. Pidan una ambulancia. Si no respira o no tiene pulso, inicien RCP solo si saben hacerlo y sigan las indicaciones telefónicas del 911.

Para prevenir intoxicaciones, se recomienda instalar detectores de monóxido de carbono, revisar cada año calentadores y sistemas de calefacción, no usar parrillas ni generadores dentro de casas o cocheras y nunca dejar encendido un vehículo en un garaje cerrado.

Video informativo que detalla recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes e intoxicaciones en el hogar. La presentación incluye datos estadísticos sobre muertes anuales en California y enumera una serie de siete pasos preventivos, entre los cuales se aconseja no utilizar hornos o estufas de gas para calentar espacios cerrados y evitar mantener motores de vehículos encendidos dentro de garajes. (Yb: California Air Resources Board)

Casos registrados en Ciudad de México

Aunque el caso de la chica colombiana podría parecer un caso aislado en realidad existen varios casos reportados de intoxicación por monóxido de carbono en la CDMX.

Los datos localizados corresponden principalmente a la vigilancia epidemiológica por temporada de frío, que agrupa intoxicaciones por monóxido de carbono asociadas con el uso de calentadores, boilers y otros aparatos de combustión.

2024: Ciudad de México registra 92 casos de intoxicación por monóxido de carbono , la cifra más alta entre las entidades del país ese año, de acuerdo con una revisión del histórico del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

2025: La capital reporta 58 pacientes por intoxicación por CO, también según esa revisión de los registros epidemiológicos. En la semana 12 de 2025, la CDMX acumulaba 25 casos, segunda a nivel nacional, detrás de Chihuahua. De los casos en CDMX fue la alcaldía Iztacalco la que concentro más casos con cinco muertes, cuatro personas hospitalizadas y 28 atendidas en etapa prehospitalaria.