Encontraron muerta a una colombiana en un apartamento turístico en Ciudad de México: había salido a comer con una amiga

La muerte de Nataly Osma Pinilla no se descarta que pueda estar relacionada con una intoxicación - crédito red social Facebook

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la muerte de Nataly Osma Pinilla, una ciudadana colombiana de 29 años hallada sin vida en un departamento de alquiler (a través de Airbnb) de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital mexicana.

Los primeros reportes señalan que el cuerpo no tenía lesiones externas ni señales visibles de violencia, aunque los peritos deberán establecer la causa del fallecimiento.

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El hallazgo ocurrió el jueves 17 de septiembre de 2026, luego de que la joven regresara al inmueble con una amiga tras asistir a una fiesta durante las celebraciones por la Independencia de México, realizadas la noche anterior.

Horas después, Nataly Osma Pinilla fue encontrada sin signos vitales sobre la cama de una habitación.

En el lugar, los investigadores encontraron rastros de vómito alrededor del cuerpo. Ese elemento forma parte de los indicios que analiza la Fiscalía, aunque hasta ahora no existe un dictamen oficial que determine si la muerte obedeció a una intoxicación, una emergencia médica, un accidente o una conducta delictiva.

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La joven salió con una amiga durante las celebraciones patrias

De acuerdo con los datos iniciales divulgados por el periodista Carlos Jiménez, la colombiana estuvo acompañada por una amiga durante la noche del miércoles 16 de septiembre.

Ambas habrían salido a celebrar las fiestas patrias mexicanas y luego regresaron al alojamiento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, y gracia a una grabación de una de las cámaras de seguridad dispuestas afuera del inmueble, se puede observar el momento exacto en el que la colombiana regresa a la vivienda junto a su amiga.

La indagación deberá precisar a qué lugar acudieron, quiénes tuvieron contacto con la joven durante las horas previas a su muerte y qué consumió en el transcurso de la noche.

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Los agentes del Ministerio Público también deberán revisar las grabaciones de cámaras de seguridad disponibles en el edificio, en las calles cercanas y en los establecimientos que habrían visitado las mujeres, y con ello tener claridad acerca de los últimos movimientos de Nataly Osma Pinilla antes de volver al apartamento.

La amiga que la acompañaba será una de las personas llamadas a entregar información a las autoridades. Su testimonio podría aportar detalles sobre el estado de salud de la víctima, el regreso al inmueble y lo sucedido antes del hallazgo.

Los peritajes definirán si existió intoxicación, una emergencia médica o un delito: un plato de sushi

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió la indagación y ordenó las diligencias forenses correspondientes. Los exámenes sobre el cuerpo y las muestras recogidas en la habitación permitirán establecer si había presencia de alcohol, sustancias psicoactivas, medicamentos u otros compuestos.

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Sin embargo, una de las principales hipótesis que se maneja hasta el momento sería una posible intoxicación, debido a que la joven colombiana habría consumido un plato de sushi cuando salió con su amiga.

El intento de un robo quedó descartado, debido a que en la residencia donde encontraron el cuerpo de Osma se hallaron todos los documentos, dinero y objetos personales de lasdos mujeres.

El caso se encuentra en una etapa inicial y las autoridades no han descartado ninguna hipótesis.

Los resultados de la necropsia, los estudios toxicológicos y el análisis de los elementos encontrados en el departamento serán determinantes para definir la línea de investigación.

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La Fiscalía también deberá establecer si el alojamiento reunía las condiciones de seguridad y si había otras personas presentes en el inmueble.