Llegará a Chapultepec la Feria del Maíz 2026: conversatorios, talleres y deliciosos platillos del producto esencial en la gastronomía mexicana

Durante dos jornadas, el recinto ofrecerá talleres, conversatorios, una ceremonia de reconocimiento a los maíces ancestrales, intercambio de semillas y una selección de cocina tradicional elaborada a partir del grano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Complejo Cultural Los Pinos será sede de la Feria del Maíz, un encuentro dedicado a reconocer el papel histórico, cultural y alimentario de este grano en México. La actividad reunirá a productores, cocineras tradicionales y especialistas en un espacio abierto al público general.

El evento llega en el marco de las celebraciones previas al Día del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre. Durante dos jornadas, el recinto ofrecerá talleres, conversatorios, una ceremonia de reconocimiento a los maíces ancestrales, intercambio de semillas y una selección de cocina tradicional elaborada a partir del grano.

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La Feria del Maíz reunirá saberes sobre cultivo, conservación, preparación y consumo de los maíces nativos: un espacio donde especialistas, agricultores y cocineras tradicionales comparten conocimientos sobre la milpa y la biodiversidad agrícola de México, mientras el público puede degustar platillos como pozole, tacos placeros y tamales, además de adquirir productos derivados del maíz en la expoventa del recinto.

Complejo Cultural los Pinos Video promocional sobre la Feria del Maíz realizada en el Complejo Cultural Los Pinos (Redes sociales)

Fechas, horarios y sede de la Feria del Maíz

La Feria del Maíz se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026, en un horario de 10 a 17 horas.

La sede será el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

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La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura y del programa Alimentación para el Bienestar, a través de Cencalli: La Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. El ingreso al recinto es libre.

Un cartel promocional anuncia la Feria del Maíz el 26 y 27 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. (Complejo Cultural Los Pinos)

Talleres y conversatorios sobre la milpa y las semillas nativas

Una mesa abundante exhibe variados antojitos mexicanos como tacos al pastor, esquites, quesadillas de maíz azul, tamales y gorditas, en el vibrante ambiente de una feria gastronómica tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 26 de septiembre, a las 11:30 horas, el Colectivo Intercambio de Saberes impartirá el Taller de conservación de semillas libres en el Museo Cencalli. El mismo espacio albergará las charlas “El maíz que somos”, “Maíz nativo en una ciudad en constante expansión” y “El maíz en la alimentación mexicana”.

Ese día también se ofrecerá la charla “Usos de los maíces nativos”, a cargo de Oswaldo Oliveros Galindo, especialista de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), además de la ponencia “El maíz en los saberes tradicionales, prácticas bioculturales que alimentan el cuerpo y el alma”, impartida por Magdalena Pérez Palomo.

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El domingo 27, a las 11 horas, el Huerto Urbano recibirá el taller “Hojas al vuelo, crea tu palo volador”, enfocado en la elaboración de este objeto con materiales vinculados al maíz.

A las 12 horas, la investigadora Edelmira Linares Mazari impartirá la charla “La milpa y sus componentes” en el Museo Cencalli. Tras la actividad, los asistentes visitarán la milpa del Complejo Cultural para relacionar los contenidos con ese espacio.

A las 15 horas, Alma Cárdenas encabezará “Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México”, en el Huerto Urbano.

Durante ambas jornadas, el Huerto Urbano también albergará un intercambio de semillas abierto al público, con granos cosechados por personas dedicadas a la agricultura urbana y periurbana, así como plantas comestibles y especies que atraen a polinizadores. En Las Cocinas de Humo se realizará, además, el Taller de nixtamalización y biodiversidad de maíces nativos, donde se explicará este proceso y sus beneficios nutricionales.

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Cocina tradicional y expoventa de productos derivados del maíz

Las Cocinas de Humo ofrecerán, durante los dos días, una selección de cocina tradicional mexicana: pozole, gorditas de carnitas, tacos placeros de la milpa, barbacoa y quesadillas.

En el Mercado El Solar funcionará una expoventa con productos elaborados a partir del grano: chicha morada, whiskey de maíz, pan de maíz, tortillas, muñecos de maíz, botanas, pinole, bebidas y joyería de teocintle.

Los Pinos, de residencia presidencial a espacio de saberes bioculturales

En 2021 se inauguró dentro del recinto Cencalli: La Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, junto con el Mercado El Solar, espacios dedicados a los saberes en torno a los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Complejo Cultural Los Pinos funcionó como Residencia Oficial del Presidente de México desde 1934 hasta el 30 de noviembre de 2018. Al día siguiente abrió sus puertas al público como espacio cultural gratuito dentro del Bosque de Chapultepec.

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En 2021 se inauguró dentro del recinto Cencalli: La Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, junto con el Mercado El Solar, espacios dedicados a los saberes en torno a los alimentos, su producción y su preparación. Desde entonces, el complejo ha sido sede de ferias temáticas similares, como la Feria del Jitomate, realizada los días 19 y 20 de septiembre de 2026 en el mismo recinto.

Del teocintle a la tortilla: el origen del maíz en Mesoamérica

El maíz se combinaba en la alimentación prehispánica con chile, chía, calabaza y quelites, ingredientes que todavía forman parte de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz fue domesticado por los pueblos indígenas del centro de México hace miles de años a partir del teocintle, una gramínea silvestre. De ahí se difundió hacia el norte, hasta Canadá, y hacia el sur, hasta Argentina. Diana Martínez Yrízar, académica del Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó en UNAM Global que el maíz fue uno de los principales cultivos de la época prehispánica. Su valor iba más allá de lo nutricional: formaba parte de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, cuya vida estaba vinculada al ciclo agrícola del grano.

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El maíz se combinaba en la alimentación prehispánica con chile, chía, calabaza y quelites, ingredientes que todavía forman parte de la cocina mexicana. Entre los mexicas, el grano tostado y reventado también se empleaba para elaborar adornos ceremoniales.

El cultivo se integró históricamente al sistema de la milpa, un modelo agrícola donde el maíz crece junto con frijol, calabaza y chile. Este esquema favorece la biodiversidad y mejora la fertilidad del suelo, además de contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades.

La diversidad del maíz en la actualidad

Las razas nativas que cultivan los pequeños agricultores en parcelas de menos de cinco hectáreas alimentan a 54 millones de personas en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

México alberga 59 razas nativas de maíz reconocidas por la Conabio, además de otras cinco descritas originalmente fuera del país, pero presentes en territorio mexicano, según datos de esa comisión.

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Las razas nativas que cultivan los pequeños agricultores en parcelas de menos de cinco hectáreas alimentan a 54 millones de personas en el país, incluso en suelos donde las variedades comerciales híbridas no prosperarían, de acuerdo con la Conabio.

El proceso de nixtamalización, mediante el cual el grano se cuece con cal o ceniza antes de convertirse en masa, forma parte central de la preparación tradicional del maíz en México. A partir de esta masa se elaboran tortillas, tamales, atole, gorditas, sopes y tlacoyos, entre otros platillos que continúan presentes en la dieta cotidiana del país.