México

¿Nueva presión para México? China limita exportación de precursores de fentanilo antes de reunión con Trump

La nueva restricción incluye a Estados Unidos y Canadá y afecta derivados de piperidona, relacionados con un precursor del opioide sintético

Manos enguantadas de azul sujetan una bolsa transparente con pastillas azules. En una bandeja de metal hay una pistola y un folder con el logo de la DEA.
La nueva restricción incluye a Estados Unidos y Canadá y afecta derivados de piperidona, relacionados con un precursor del opioide sintético, cuya fabricación clandestina ha sido detectada en territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pekín volvió a mover ficha en la disputa por el fentanilo. El Ministerio de Comercio de China añadió el martes dos nuevos compuestos químicos —derivados de la piperidona, vinculados a un precursor conocido del opioide— a su lista de control de exportaciones. La medida exige permisos especiales para enviar estas sustancias a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países del T-MEC.

Un anuncio calculado antes de Washington

Los antecedentes incluyen ampliaciones de controles en mayo y noviembre de 2025, tras encuentros previos entre ambos mandatarios, en un contexto de presiones estadounidenses por el tráfico del analgésico sintético. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Los antecedentes incluyen ampliaciones de controles en mayo y noviembre de 2025, tras encuentros previos entre ambos mandatarios, en un contexto de presiones estadounidenses por el tráfico del analgésico sintético. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

El momento no es casual. El ajuste llega días antes de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington, uno de los encuentros más esperados del año entre las dos potencias. No es la primera vez que Pekín usa este tipo de gestos como antesala diplomática: ya había ampliado la lista en mayo y en noviembre de 2025, ambas ocasiones tras reuniones previas entre los mandatarios.

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¿Por qué le importa a México?

El dinero vinculado al tráfico de fentanilo circula entre México, Estados Unidos y China a través de empresas fachada, cuentas personales y estructuras financieras transnacionales que sostienen la economía ilegal de los cárteles. (Anayeli Tapia/Infobae)
La administración de Claudia Sheinbaum busca acreditar avances contra los insumos ilegales mientras sostiene que la cooperación bilateral debe respetar la soberanía nacional y repartir responsabilidades regionales en el combate al narcotráfico. (Anayeli Tapia/Infobae)

Aunque el anuncio se centra en la relación bilateral entre China y Estados Unidos, México queda directamente incluido en la nueva exigencia de permisos. El país ha sido señalado reiteradamente por Washington como punto de tránsito clave del fentanilo hacia territorio estadounidense.

Algunos antecedentes relevantes para entender el contexto mexicano:

  • La mayoría de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos en México proviene de Asia, principalmente de China.
  • El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reportado el desmantelamiento de decenas de laboratorios clandestinos y el aseguramiento de cientos de miles de litros de precursores en los últimos meses.
  • Sheinbaum ha insistido en que la cooperación con Washington debe basarse en “coordinación con respeto a la soberanía”, y ha pedido investigar si también entran precursores y fentanilo a México desde territorio estadounidense.
  • Trump ha usado el argumento del fentanilo para justificar aranceles tanto a productos chinos como mexicanos en distintos momentos de su administración.

El trasfondo arancelario

La presión de Washington sobre Pekín por el fentanilo no es nueva. A inicios de 2025, Trump impuso aranceles a productos chinos citando esta preocupación, mientras China ha sostenido que sus leyes antidrogas están entre las más estrictas del mundo y que el problema del consumo “es de Estados Unidos”.

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Tras una reunión previa con Xi, Trump aceptó reducir a la mitad los aranceles relacionados con el fentanilo a cambio de mayor cooperación china, un acuerdo que fue anulado después por un fallo de la Suprema Corte estadounidense.

Lo que viene

Con la cumbre de esta semana en el horizonte, el nuevo control de exportaciones chino podría leerse como una señal de buena voluntad hacia Washington, pero también coloca a México en un punto intermedio de una negociación que no controla directamente. Para el gobierno mexicano, el tema sigue siendo doble: demostrar resultados en el combate al tráfico de precursores y, al mismo tiempo, defender que la responsabilidad no recae únicamente en territorio mexicano.

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