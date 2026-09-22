Lanzan ultimátum a David Benavidez y ahora deberá definir su futuro en una sola división

David Benavidez tendrá que decidir en qué división quiere seguir compitiendo, si en las 175 o en las 200 libras (REUTERS)

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David Benavidez deberá aclarar su futuro y definir si continuará como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso semicompleto o en peso crucero. El invicto estadounidense con raíces mexicanas posee los títulos del organismo en las divisiones de 175 y 200 libras.

La situación abre una decisión que afecta el calendario de dos categorías. La AMB le pidió formalmente que informe cuál de sus coronas conservará para permitir que los aspirantes de la otra división avancen hacia una pelea por el título.

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David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

La resolución de Benavidez determinará si su próximo tramo de carrera se desarrolla entre los semicompletos, donde aparecen nombres como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, o entre los cruceros, una categoría en la que figura Jai Opetaia como una de las alternativas mencionadas.

La AMB busca evitar que dos divisiones queden sin movimiento

El organismo de boxeo comunicó su solicitud a través de X (antes Twitter) donde explicó que su Comité de Campeonatos requiere una definición luego de que Benavidez se consagrara en dos pesos y retuviera ambos cinturones.

“El Comité de Campeonatos de la AMB ha solicitado a David Benavidez aclarar con cuál título pretende continuar compitiendo”, señaló la entidad en su publicación.

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El organismo de boxeo comunicó su solicitud a través de X (antes Twitter) donde explicó que su Comité de Campeonatos requiere una definición luego de que Benavidez se consagrara en dos pesos y retuviera ambos cinturones (Captura de pantalla)

El pedido apunta a preservar el orden en las clasificaciones y a impedir que los peleadores ubicados como contendientes permanezcan sin una posibilidad concreta de disputar una corona. La AMB sostuvo que la decisión permitirá brindar oportunidades a quienes esperan acceder a una pelea titular. La continuidad de Benavidez en una categoría implicaría que el organismo deberá resolver el futuro del otro campeonato.

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

¿En qué división se quedará Benavidez?

Aunque Benavidez todavía no se pronuncia, los indicios apuntan a que continuará en el peso crucero, categoría en la que derrotó al Zurdo Ramírez. Días atrás, además, subió al cuadrilátero para acordar una pelea con Jai Opetaia en mayo de 2027. El australiano conservó el cinturón de The Ring tras imponerse por nocaut técnico en el noveno asalto ante Noel Mikaelian en la T-Mobile Arena.

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La AMB remarcó que su objetivo es evitar que uno de los dos cinturones quede sin actividad mientras el campeón concentra su carrera en la otra categoría.

Benavidez deberá comunicar ahora en qué peso pretende continuar. Esa respuesta definirá la disponibilidad del otro título y el camino de los contendientes que aguardan una oportunidad por el campeonato.

Campeonatos de Benavidez

David Benavidez hizo historia en tres divisiones tras conquistar títulos mundiales en supermediano, en semipesado y crucero. Su ascenso a las 175 libras comenzó con una victoria sobre Oleksandr Gvozdyk, que le permitió obtener el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

Luego venció a David Morrell y sumó el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en esa categoría. Más tarde, el organismo lo elevó a campeón mundial pleno del CMB.

El boxeador estadounidense dio después el salto al peso crucero, cuyo límite es de 90,7 kg (200 libras). Allí derrotó por nocaut técnico a Gilberto “Zurdo” Ramírez y se quedó con los cinturones supercampeón de la AMB y campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Con ese triunfo, Benavidez completó su consagración como campeón mundial en tres divisiones: supermediano, semipesado y crucero.