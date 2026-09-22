México

Ejército activa Plan DN-III-E en Guerrero, Jalisco y Colima por huracán Polo de categoría 5

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron desplegados en las tres entidades como parte de acciones preventivas

Huracán Polo en Guerrero
Foto: Defensa
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en los estados de Jalisco, Colima y Guerrero por los efectos del huracán Polo tras intensificarse a categoría 5 la mañana de este martes.

Como parte de las acción de prevención, fueron desplegados elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional (GN) a los estados de Jalisco, Colima, y específicamente al municipio de Zihuatanejo de Azueta, en Guerrero, para trabajar en coordinación con autoridades estatales y municipales en atención a la población.

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En los estados de Jalisco y Colima el personal se encuentra realizando trabajos de orientación y recorridos de vigilancia que contemplan las siguientes acciones:

  • Orientación a la ciudadanía sobre medidas de prevención.
  • Labores de limpieza y desazolve del sistema de desagüe.
  • Organización del personal militar para la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio.
  • Recorridos de vigilancia en ríos, presas y localidades de alto riesgo.
  • Identificación de albergues y refugios temporales en caso de requerirse.
Plan DN-III-E por huracán Polo
Foto: Defensa

*Información en desarrollo...

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