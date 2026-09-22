La Casa de los Famosos México 4: cuándo y a qué hora será la gran final

El programa se encuentra en la recta final.

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El reality show más visto y comentado de la televisión hispana se encuentra a solo unos días de bajar el telón de una temporada histórica. La Casa de los Famosos México ha llegado a su etapa culminante tras semanas intensas llenas de estrategia, alianzas inesperadas, momentos de alta tensión y una constante conversación en redes sociales que paralizó a millones de espectadores.

El programa ha logrado consolidarse como un auténtico fenómeno sociocultural en el país, rompiendo récords de audiencia en televisión abierta y generando cifras históricas de votación semana a semana. Los integrantes que lograron superar el aislamiento, las dinámicas de nominación y el escrutinio del público se preparan para disputar el codiciado premio económico y el título de ganador absoluto de esta edición.

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La producción del show prepara una emisión de gala sin precedentes para el cierre de temporada, donde se reunirán todos los exfamosos participantes, familiares y panelistas para presenciar el momento exacto en que la última celebridad apague las luces de la casa más famosa de México.

Mariana Ochoa gana la dinámica "La Boutique" y se salva de la nominación de esta semana en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Todo lo que debes saber para ver la Gran Final en vivo

La fecha decisiva ha quedado marcada en el calendario de los fanáticos, quienes tendrán en sus manos la decisión final mediante sus votos digitales en la plataforma oficial del programa. Para no perderse ningún detalle de la coronación del gran vencedor, se han dado a conocer los horarios y canales oficiales de transmisión.

Los detalles clave para seguir la transmisión en directo son los siguientes:

Fecha de la Gran Final: Domingo 27 de septiembre.

Horario de inicio: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México).

Televisión Abierta: La gala completa será transmitida completamente en vivo a través de Las Estrellas (Canal 2).

Streaming en vivo: Los usuarios con suscripción podrán seguir el evento, la pre-gala, la post-gala y el recorrido multidireccional de cámaras a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Solo uno podrá llevarse el trofeo y el premio millonario. (Redes Sociales)

El camino al desenlace: Lista completa de los eliminados en orden cronológico

Para llegar a la ansiada gala final, los participantes tuvieron que someterse semana a semana al juicio implacable de los espectadores. A lo largo de la competencia, un total de celebridades fueron abandonando la residencia tras no alcanzar los votos suficientes en las galas de eliminación de cada domingo.

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A continuación, se presenta la lista completa de las personalidades eliminadas de La Casa de los Famosos México, en estricto orden cronológico desde el inicio del programa:

Habitantes fuera de la competencia:

Mariana Ochoa (salió, pero tuvo la oportunidad de regresar)

Ximena Herrera (primera eliminada)

Fede Vigevani (segundo eliminado)

Arantza Ruiz (tercera eliminada)

Moisés Peñaloza (cuarto eliminado)

Yanet García (quinta eliminada)

Luis Chaparro (sexto eliminado)

Flor Vigna (séptima eliminada)

Masad Altamimi (octavo eliminado)

Cynthia Klitbo (novena eliminada)

La primera actriz se quedó muy cerca de la final. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La cuenta regresiva por el maletín millonario

Con la salida del último eliminado de la lista, la mesa quedó servida para que los finalistas disfruten de sus últimos días de convivencia dentro de las instalaciones. El ambiente dentro del inmueble ha dado un giro radical, transitando de la confrontación estratégica de las primeras semanas a una atmósfera de nostalgia y compañerismo previo a la gran noche.

Durante la emisión dominical, el conductor principal dará la señal de cierre definitivo de las votaciones para proceder con la apertura del sobre sellado que contiene el nombre del ganador. El afortunado vencedor no solo se llevará el reconocimiento del público y el trofeo conmemorativo de la temporada, sino también el maletín que contiene el premio en efectivo de cuatro millones de pesos mexicanos.

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La expectativa se mantiene en su punto más alto, con las comunidades de fans organizando votaciones masivas en redes sociales para impulsar a su participante favorito hacia la cima del reality show más impactante de los últimos tiempos.