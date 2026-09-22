“La isla Olvidada” nueva película de DreamWorks con la voz de Kenia Os en español, debuta con 100% en Rotten Tomatoes

La cifra, calculada sobre 21 reseñas al momento de la medición, corresponde al estreno número 50 del estudio y marca además el debut de la cantante mexicana Kenia Os en el doblaje cinematográfico. (Redes sociales/Kenia Os/Dreamworks/Universal)

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Forgotten Island, conocida en español como La Isla Olvidada, se convirtió en la película mejor calificada en la historia de DreamWorks Animation tras debutar con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. La cifra, calculada sobre 21 reseñas al momento de la medición, corresponde al estreno número 50 del estudio y marca además el debut de la cantante mexicana Kenia Os en el doblaje cinematográfico.

La producción, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado (el dúo detrás de Puss in Boots: The Last Wish), llegó a salas de cine de México el 16 de septiembre y se estrenará en Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026, distribuida por Universal Pictures.

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Universal Pictures

De qué trata La Isla Olvidada

Los críticos destacaron la animación, el ritmo narrativo y la representación de la cultura filipina, factores que llevaron a la cinta a superar a clásicos previos del estudio como How to Train Your Dragon (99%) y The Wild Robot (97%) La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

La historia sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que, durante la noche de su graduación de preparatoria, atraviesan un portal místico hacia Nakali, una isla mágica inspirada en la mitología filipina habitada por criaturas fantásticas de leyendas ancestrales.

El conflicto central plantea un dilema emocional: para regresar al mundo real, las protagonistas descubren que deberán sacrificar por completo los recuerdos de su amistad. La cinta combina comedia, aventura y una exploración de la identidad y el paso hacia la madurez.

Sobre su puntuación perfecta en el sitio especializado, se debe a que, hasta el momento, la totalidad de las 21 reseñas contabilizadas por el sitio son positivas. Los críticos destacaron la animación, el ritmo narrativo y la representación de la cultura filipina, factores que llevaron a la cinta a superar a clásicos previos del estudio como How to Train Your Dragon (99%) y The Wild Robot (97%), según informó Forbes.

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Reparto original en inglés

El elenco de voces en su versión original combina figuras de Hollywood con artistas filipinos. H.E.R., cantante ganadora del Oscar, da vida a Jo, mientras que Liza Soberano interpreta a Raissa, las dos protagonistas.

Completan el reparto Dave Franco como Raww, un were-aspin bienintencionado; Jenny Slate como Batiba, una criatura arbórea especializada en memorias; Manny Jacinto como Bungi, un bebé demonio Tiyanak; Dolly de León como Lola Fatima, la abuela de Jo; Jo Koy como Datu, un Kapre; Ronny Chieng como Truffle Wuffle, rey de los Duwende; y la legendaria Lea Salonga como Manang, la temible Manananggal, considerada la criatura más temida de la isla.

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También participan Kevin McCann como el príncipe Mermahn, Amielynn Abellera y el codirector Januel Mercado como los padres de Raissa, y Nico Santos en un papel secundario. La artista Sophia Laforteza, integrante del grupo Katseye, tiene una aparición como cameo de voz.

Reparto en español latino con Kenia Os

Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo. (Universal)

Para la versión doblada al español latinoamericano, DreamWorks convocó a un elenco liderado por dos debutantes en el doblaje cinematográfico: Kenia Os presta su voz a Raissa, descrita como una joven meticulosa cuyo carácter controlador esconde el temor a distanciarse de sus seres queridos. La cantante sinaloense marca así su primera incursión oficial en la actuación de voz.

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Junto a ella, la actriz y creadora de contenido Esmeralda Soto interpreta a Jo, la impulsiva mejor amiga de Raissa, también en su debut dentro del ámbito del doblaje.

El resto del reparto en español incluye a Mario Heras, reconocido por su trabajo en el doblaje mexicano y por prestar su voz al opening oficial de Dragon Ball Z Kai, quien da vida a Raww. Por su parte, Laura Torres, la histórica voz de Goku en la saga Dragon Ball, interpreta a la villana Manananggal. María José Guerrero dobla a Batiba, e Idzi Dutkiewicz presta su voz al príncipe Mermahn.

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Reseña y recepción de la crítica

La recepción crítica internacional ha sido especialmente elogiosa con la propuesta visual y narrativa de la cinta. Según recogió MovieWeb, el crítico de Screen Rant, Alex Harrison, señaló que la película “rivaliza con Across the Spider-Verse como una de las más frenéticas” del género, y agregó: “para algunos podría resultar abrumadora. A mí me pareció estimulante”.

Medios como The Hollywood Reporter calificaron la animación como “deslumbrante y tremendamente acelerada”, destacando influencias visuales que van del anime japonés y Studio Ghibli hasta la hiperestilización de Spider-Verse. Por su parte, IGN definió la cinta como “una versión familiar de The Hangover” que logra entregar “una historia efectiva y emotiva” más allá del caos argumental.

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El crítico Karl Quinn, del Sydney Morning Herald, coincidió con esa valoración: “Es deslumbrante. Pero por impresionante que sea todo eso, es la profundidad de la historia, su corazón genuino y la pasión por la cultura que representa lo que hace que esta película sea memorable”.

En el plano regional, medios especializados en México también elogiaron el trabajo vocal de Kenia Os, destacando su madurez interpretativa en la cabina de doblaje y su química con Esmeralda Soto, lo que consolidó el estreno como uno de los eventos de doblaje más comentados de la temporada.

El contexto del estreno número 50 de DreamWorks

Captura del tráiler oficial de Gato con botas: el último deseo

Forgotten Island llega como la producción número 50 de DreamWorks Animation, un hito que el estudio celebra con lo que la crítica ya considera su película mejor recibida hasta la fecha. La cinta tuvo una recepción entusiasta en su proyección de work-in-progress durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026, en junio pasado, lo que había generado expectativas altas antes del levantamiento del embargo de reseñas.

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Con una duración de una hora y 49 minutos, la película fue producida por Mark Swift y combina el legado de comedia con corazón que ha caracterizado a producciones previas del estudio, como Shrek y How to Train Your Dragon, aplicado ahora a un relato centrado en el folclore filipino. El porcentaje de 100% podría variar en los próximos días conforme se sumen nuevas reseñas al conteo de Rotten Tomatoes, aunque por el momento la unanimidad crítica se mantiene intacta.