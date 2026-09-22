Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX estará a cargo de la misma empresa que trabajó en la modernización de la Línea 1

Empezará la remodelación de la Línea 3 en 2027 (Foto: Cuartoscuro.com)

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El gobierno de la Ciudad de México está por empezar la remodelación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), recientemente dio a conocer el fallo de la licitación SDGMLP-N27-2024 “Contratación del servicio de ingeniería básica para la modernización de la Línea 3″ para conocer las empresas privadas que invertirán en el Metro CDMX para modernizar la línea que va del norte al sur de la capital.

Luego de que aplazaran el registro para concursar, revelaron el nombre de las empresas que trabajarán en el proyecto de coinversión para la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX. El contrato millonario fue otorgado a la constructora Mota- Engil, de origen portugués, y a la fabricante china ferroviaria CRRC.

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La empresa china ya ha participado en obras relacionadas al mantenimiento del servicio del STC Metro. CRRC trabajó en las obras de modernización de la Línea 1 del Metro CDMX, fue parte de los trabajos de optimización de las instalaciones y vías en el tamo de Observatorio - Pantitlán, proyecto que tomó tres años en concluirse.

Empresa china que renovó la Línea 1 modernizará la Línea 3 Universidad - Indios Verdes

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que será en 2027 cuando empiecen los trabajos en la línea verde olivo, y el propósito principal es evitar las mayores afectaciones a los usuarios, por lo que buscarán una estrategia que no implique cierre de estaciones o tramos.

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Ahora, tras el fallo del gobierno capitalino, el consorcio chino - portugués se encargará de llevar a cabo las obras que incluyen la rehabilitación integral del sistema de vías, sustitución de rieles, corregir hundimientos diferenciales y desniveles en ciertos puntos de la línea, así como la modernización de estaciones, accesos y pasillos.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que la inversión estimada será de más de 40 mil millones de pesos y las autoridades insistieron en que no habrá aumento a la tarifa del STC Metro pese a las obras que se están realizando.

Es importante destacar que el proyecto de la Línea 3 costará más que la Línea 1, en la línea rosa la inversión total fue de 37 mil millones de pesos.

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Tras el fallo de la licitación, las empresas Mota - Engil y CRRC firmarían un contrato por un monto estimado en más de 25 mil millones de pesos, según filtró La Prensa, para la realización de las obras así como la compra de 45 trenes nuevos.

Así luce la Línea 1 con su remodelación en el tramo Pantitlán - Salto del Agua (Twitter/@GobCDMX)

Empresa china recibió multa millonaria por retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX

La administración capitalina evaluó las sanciones a la ferroviaria china por no cumplir con el organigrama de las actividades programas, el tema escaló hasta el Senado y se determinó sancionar a CRRC por sus fallos.

Cabe recordar que CRRC fue multada por el incumplimiento en las fechas en la entrega de las obras en la Línea 1, lo que generó retrasos que se convirtieron en años, los principales afectados fueron los usuarios por la tardanza en la apertura de estaciones. El STC Metro sancionó a CRRC Zhuzhou Locomotive por la cantidad de mil 500 millones de pesos por no cumplir las fechas de entrega en la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX.

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Así se realizó la modernización de la Línea 1 a lo largo de estos tres años de obras:

Primer Cierre de la Línea 1

La modernización de la Línea 1 inició el 11 de julio de 2022 y se realizó en segmentos con la finalidad de mitigar afectaciones a los usuarios. Cerraron el servicio de Pantitlán - Salto del Agua.

Empresa china recibió multa millonaria por retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX ( X/@MetroCDMX)

Primera reapertura del servicio

El primer tramo que se intervino fue de Pantitlán a Salto del Agua. El 29 de octubre de 2023 se reabrió el tramo Pantitlán - Isabel la Católica, 11 estaciones remodeladas abrieron sus puertas para continuar con el otro tramo. Entre el 29 octubre al 8 de noviembre 2023 el servicio fue irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio fueron Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

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Segundo cierre de la Línea 1

El 9 de noviembre de 2023 inició la intervención al tramo Balderas - Observatorio. Se aplicó el mismo modelo de servicio auxiliar RTP como en el primer cierre.

Reapertura hasta Balderas

El 13 de septiembre de 2024 se reabrió un nuevo tramo, con servicio de Pantitlán a Balderas.

Reapertura hasta Chapultepec

Se realizó la tercera reinauguración, fue el 23 de abril de 2025 cuando abrió el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec. El servicio se extendió de Pantitlán a Chapultepec, con tres estaciones pendientes, hasta ese momento 17 estaciones estaban en operación.

Reapertura hasta Observatorio

El domingo 16 de noviembre las autoridades entregaron en su totalidad la modernización de la Línea 1.

La Línea 1 estuvo cerrada por tres años (X/@MetroCDMX)

¿Cuándo empiezan las obras en la Línea 3 del Metro CDMX?

De acuerdo con lo que explicó Clara Brugada, será hasta 2027 cuando empiecen los primeros trabajos de intervención en las estaciones, hasta el momento se desconoce el plan de trabajo o cuáles serán las posibles afectaciones a los usuarios.

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Las autoridades enfatizaron que los posibles cierres de estaciones se realizarían los fines de semana y por las noches, esto con la finalidad de no afectar el transporte diario de los miles de usuarios.