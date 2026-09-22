Atacaron un partido de béisbol, tiraron tres cuerpos en un camino y prendieron fuego a una casa: día de terror en Guanajuato

Agentes de la Fiscalía General del Estado procesaron las escenas del crimen en Valle de Santiago tras una jornada que dejó siete muertos y siete heridos entre el 20 y el 21 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

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Un comando armado mató a siete personas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en una cadena de ataques que se extendió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2026. Los hechos dejaron además al menos siete heridos y provocaron la activación de un operativo con 20 agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer ataque y el más letal tuvo lugar la tarde del domingo 20 en la comunidad de Duranes de Arriba, junto al campo de béisbol y la escuela primaria Gabriela Mistral. Varios hombres armados llegaron al lugar en distintos vehículos pasadas las 16:30 horas y dispararon contra personas que participaban en un convivio dominical.

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Tres muertos y cinco heridos en el campo de béisbol de Duranes de Arriba

La FGE confirmó la muerte de tres hombres identificados de manera preliminar como Candelario “N”, Reyes “N” y José Luis “N”. Otros cinco hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego; sus familiares los trasladaron a instituciones de salud por sus propios medios.

Agentes de investigación y médicos peritos acudieron posteriormente a las unidades hospitalarias para identificar a los lesionados y recabar sus testimonios. Con ello, la FGE abrió carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y lesiones.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escena del crimen, los peritos recuperaron indicios balísticos de diversos calibres y lograron obtener imágenes de un circuito de videovigilancia. Los elementos de seguridad locales y federales realizaron un operativo en caminos vecinales en busca de los responsables, quienes se dieron a la fuga.

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La misma mañana del domingo, antes del ataque en el campo de béisbol, habitantes de la comunidad La Tejonera reportaron al Sistema de Emergencias 911 la presencia de tres hombres inmóviles a un costado de un camino rural. Los paramédicos confirmaron que los tres ya no tenían signos vitales por la gravedad de las lesiones causadas por arma de fuego, según documentó Periódico AM.

La identidad de los tres hombres de La Tejonera sigue sin determinarse

Ninguna de las tres víctimas del hallazgo en La Tejonera fue identificada de manera oficial hasta el cierre de esta nota. Sus cuerpos presentaban señales de violencia y fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado, de acuerdo con Latinus.

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El último homicidio del municipio en ese periodo se registró la tarde del lunes 21 de septiembre en la comunidad de Bellavista. La víctima fue identificada como Iván “N”, un hombre que recién había salido del Centro de Reinserción Social (CERESO) MIL y fue ejecutado a balazos, según informó Latinus.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque en la calle Obregón dejó heridos y cinco personas encerradas en una casa en llamas

En horas de la tarde del lunes, un comando entró a un domicilio de la calle Obregón, en la zona centro de Valle de Santiago, y disparó contra un hombre y una mujer. Los agresores encerraron además a cinco personas en una habitación y le prendieron fuego a la vivienda antes de huir.

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Los bomberos liberaron a las cinco personas atrapadas en el incendio. El ataque dejó siete hospitalizados en total: dos con heridas de bala y cinco con intoxicación por inhalación de humo. Las autoridades confirmaron que las víctimas respondían de manera favorable al tratamiento y que su vida ya no corría riesgo.

Los 20 agentes de Investigación Criminal desplegados por la FGE trabajan para determinar si los distintos ataques están relacionados entre sí. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por ninguno de los hechos registrados en Valle de Santiago durante ese periodo, según Periódico AM.

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La violencia de septiembre en el municipio ya superó la de agosto completo. El Ejecutómetro de Periódico AM registró nueve homicidios dolosos en Valle de Santiago durante agosto y 10 en los primeros 21 días de septiembre, con lo que el municipio quedó entre los cinco con mayor incidencia en el estado, detrás de León, Irapuato, Salamanca y Silao.

La baja histórica en Guanajuato contrasta con el repunte local en Valle de Santiago

El contexto estatal muestra una tendencia opuesta a la del municipio. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el 18 de septiembre, durante una conferencia matutina en Irapuato, una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato en casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

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La funcionaria federal Marcela Figueroa Franco precisó que la reducción acumulada desde el pico de febrero de 2025 —cuando el promedio llegó a 12,7 homicidios diarios— hasta agosto de 2026 es de 75%. El dato preliminar de 2026 ubica el promedio estatal en 4 homicidios diarios, y si esa tendencia se sostiene, el año cerrará como el menos violento de los últimos ocho en la entidad.

Entre octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2026 se detuvieron 4.400 personas por delitos de alto impacto en Guanajuato y se aseguraron 6.400 armas de fuego. Sheinbaum atribuyó esos resultados a un esquema de doble intervención: atención a las causas estructurales de la violencia y detenciones ejecutadas por la FGE y la Fiscalía General de la República (FGR).

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La mandataria reconoció ante los medios presentes en la XII Región Militar que la alianza con García Muñoz Ledo trasciende la militancia partidista —Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente—. “Realmente, ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo”.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional no tiene capacidad para cubrir todos los espacios públicos del país

Sheinbaum planteó que la solución al problema de la violencia en espacios públicos pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y estatales. La mandataria delimitó las funciones de cada cuerpo: la Guardia Nacional (GN) —con 120 mil elementos— vigila carreteras y apoya en investigación, mientras que las policías locales tienen a su cargo la prevención en los espacios de convivencia cotidiana.

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La gobernadora García Muñoz Ledo señaló que la FGE cuenta con líneas de investigación relacionadas con los ataques y ejecuciones registrados en Valle de Santiago. Las autoridades estatales no descartaron que los hechos del fin de semana estén vinculados a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la región.

El municipio acumula 103 homicidios dolosos en lo que va de 2026, con julio como el mes más violento del año, con 19 casos. El mes de mayo y el de junio registraron los índices más bajos del año, con seis homicidios cada uno.

La serie de ataques en Valle de Santiago se suma a una escalada de violencia documentada a lo largo de todo septiembre en el municipio. Entre el 5 y el 15 del mes, Periódico AM registró al menos cuatro ataques armados distintos en colonias como Ranchos Unidos, Gervasio Mendoza y Zapotillo de Mogotes, con un saldo acumulado de seis muertos antes de los hechos del fin de semana.