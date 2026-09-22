México

Joy enfrenta sola a los medios tras el desplante de Jessie y rompe en llanto: “No está con quien construí esto”

El dueto de hermanos generó controversia al anunciar que el proyecto juntos está por terminar

(Miriam Estrella / Infobae México)
(Miriam Estrella / Infobae México)
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El icónico dúo de pop latino Jesse & Joy ha sacudido a la industria musical tras confirmar una mezcla de noticias agridulces para sus seguidores tras el anuncio de su separación y el fin de una era llena de música.

Pese a ello, la agrupación abrió una fecha más dentro de su residencia activa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programada para el próximo domingo 6 de diciembre de 2026.

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Esta nueva cita surge como respuesta a la altísima demanda del público, habiendo agotado por completo las entradas para su presentación del 21 de octubre. Sin embargo, el anuncio del logro en taquilla se vio opacado por una revelación que marca el fin de una era para la banda.

Durante una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación para detallar los próximos compromisos del proyecto, la cantante Joy rompió en llanto al abordar la inminente separación del dúo. Entre lágrimas, la vocalista compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó la ruptura, revelando ante la prensa que ella no estuvo al tanto de la decisión de separarse sino hasta apenas 20 minutos antes de que la noticia se hiciera oficial.

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jessi joy mexico 02172020 (Foto: Instagram / @joynadamas)
jessi joy mexico 02172020 (Foto: Instagram / @joynadamas)

La ausencia de Jesse y la firme postura de Joy ante sus fanáticos

La tensión en la conferencia de prensa se hizo evidente desde los primeros minutos dada la marcada ausencia de Jesse, quien no se presentó al encuentro con los medios de comunicación. A pesar de la conmoción y de encontrarse sola frente a los micrófonos, Joy asumió la vocería del proyecto para dar la cara ante la prensa y sus seguidores.

Con la voz quebrada pero mostrando un compromiso absoluto con la historia que han construido a lo largo de los años, Joy confirmó que continuará su camino en la industria musical de manera solista.

La intérprete enfatizó que su prioridad seguirá siendo el público que los ha apoyado desde sus inicios, asegurando que seguirá adelante para honrar el cariño de sus fanáticos y continuar con el legado bajo el nombre de la agrupación.

No esta aquí la persona con la que construí todo esto. Y no esté la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para, para la persona que esté ahí”.

La cantante Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, encabeza una conferencia de prensa sobre un escenario decorado con motivos navideños. Durante la reunión ante asistentes y medios de comunicación, la artista habla sobre su trayectoria y presentaciones en vivo, mientras el público registra la intervención con dispositivos móviles y cámaras fotográficas. (Miriam Estrella | Infobae México)

El futuro de la residencia en el Coloso de Reforma

A pesar del colapso interno y la confirmación de la separación, los compromisos pactados en el Auditorio Nacional se mantienen en pie. La residencia del proyecto en este emblemático recinto de la capital mexicana promete convertirse en una despedida histórica y emotiva, donde los asistentes serán testigos de los últimos shows de la alineación original tras el agotado show de octubre y la recién añadida fecha de diciembre de 2026.

Información en desarrollo...

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