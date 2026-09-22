México

Capturan en Tijuana a fugitivo de EEUU buscado desde 2021 por tráfico de metanfetamina

Guerrero-Zarraga fue liberado por error en 2021 después de pagar una fianza incorrecta; desde entonces permanecía prófugo y fue localizado en Tijuana

Retrato frontal de un hombre joven con cabello oscuro, bigote y perilla, que viste una camisa a rayas sobre un fondo gris.
Ernesto Guerrero-Zarraga fue detenido en Tijuana tras permanecer prófugo de las autoridades estadounidenses desde 2021. (Facebook Hall County Sheriff's Department)
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Un hombre de Wood River, Nebraska, que permanecía prófugo desde 2021 y era buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con la distribución de metanfetamina, fue detenido en Tijuana tras una operación coordinada entre autoridades de ambos países.

Se trata de Ernesto Guerrero-Zarraga, de 25 años, quien fue localizado y detenido el pasado 17 de septiembre por autoridades mexicanas, luego de que el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Distrito Metropolitano de Nebraska del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos obtuviera información sobre su posible ubicación en la ciudad fronteriza.

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El detenido es ciudadano estadounidense y enfrenta una orden judicial emitida en Nebraska por cargos relacionados con conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, así como conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir 50 gramos o más de metanfetamina.

Lo liberaron por error tras pagar una fianza

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, los antecedentes del caso se remontan a agosto de 2020, cuando Guerrero-Zarraga fue detenido por el Grupo de Trabajo de Fugitivos en cumplimiento de órdenes de arresto estatales.

En aquella ocasión enfrentaba acusaciones por agresión en primer grado, uso de un arma de fuego para cometer un delito grave e intento de cometer un delito grave de clase 2.

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Productos letales como éter o veneno para ratas son utilizados en la elaboración clandestina de metanfetaminas
El fugitivo estadounidense era buscado en Nebraska por delitos relacionados con la distribución de metanfetamina. (Wikimedia)

El 12 de junio de 2021, Guerrero-Zarraga pagó una fianza de 5 mil dólares y fue puesto en libertad.

Sin embargo, dos días después, el 14 de junio de 2021, las autoridades descubrieron que el detenido había pagado una fianza incorrecta y que su liberación había ocurrido por error.

Tras detectar la situación, se emitió una nueva orden de arresto en su contra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska.

Desde entonces, Guerrero-Zarraga permaneció prófugo y fue incorporado a la búsqueda del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Distrito Metropolitano de Nebraska.

Durante los años siguientes, las autoridades estadounidenses continuaron tratando de establecer su paradero hasta obtener información que apuntaba a que se encontraba en Tijuana, México.

Ilustración a lápiz de un hombre esposado con sudadera gris entre dos oficiales con chalecos tácticos del Servicio de Alguaciles.
Autoridades mexicanas localizaron a Guerrero-Zarraga en Tijuana y lo detuvieron sin incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo conjunto permitió localizarlo en Tijuana

Después de recibir información sobre la posible ubicación del fugitivo, el Grupo de Trabajo de Fugitivos coordinó acciones con la Oficina de Operaciones Internacionales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, su Oficina de Campo en México y autoridades locales mexicanas.

La colaboración permitió establecer la ubicación de Guerrero-Zarraga en Tijuana.

Las autoridades mexicanas finalmente lo localizaron y lo detuvieron sin que se registraran incidentes, de acuerdo con el reporte difundido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Al tratarse de un ciudadano estadounidense requerido por autoridades de ese país, Guerrero-Zarraga fue deportado de México el 18 de septiembre.

Después de su salida de territorio mexicano, quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos del Distrito Sur de California.

El hombre permanece detenido mientras se llevan a cabo los procedimientos correspondientes para su traslado a Nebraska.

Guerrero-Zarraga se encuentra a la espera de ser extraditado a Nebraska, donde deberá enfrentar las acusaciones que dieron origen a la orden judicial en su contra.

El caso representa una nueva operación de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas para localizar a fugitivos buscados en Estados Unidos que se encuentran en territorio mexicano.

La detención también pone fin a una búsqueda que comenzó en 2021, cuando Guerrero-Zarraga fue liberado de manera accidental tras el pago de una fianza incorrecta y posteriormente desapareció del radar de las autoridades estadounidenses.

Ahora, cinco años después de aquella liberación, el acusado permanece nuevamente bajo custodia mientras se prepara su regreso a Nebraska para continuar con el proceso judicial en su contra.

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