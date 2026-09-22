México

Diputados de Morena y MC se reúnen con Édgar Amador para revisar el Paquete Económico 2027

El encuentro en Palacio Nacional inicia conversaciones previas sobre las medidas fiscales y presupuestarias del próximo año

Carol Antonio Altamirano afirmó que las reuniones entre Hacienda y legisladores se realizan desde gobiernos anteriores antes de discutir el paquete económico. REUTERS/Raquel Cunha
Carol Antonio Altamirano afirmó que las reuniones entre Hacienda y legisladores se realizan desde gobiernos anteriores antes de discutir el paquete económico. REUTERS/Raquel Cunha
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Morena y MC se reunieron con Édgar Amador Zamora este 21 de septiembre en Palacio Nacional para iniciar la revisión informal del Paquete Económico 2027, según información publicada por La Jornada. Legisladores de PAN y PRI no participaron en el encuentro con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los cinco diputados panistas de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda explicaron que no asistieron porque el año pasado se ofreció mantener un diálogo por canales oficiales, pero después no hubo interlocución efectiva ni mecanismos de seguimiento para revisar las propuestas opositoras.

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Carol Antonio Altamirano, presidente de la comisión (de Morena), señaló que estas reuniones entre funcionarios de Hacienda y legisladores se realizan desde gobiernos anteriores antes de discutir el paquete económico.

El diputado de Morena afirmó que el encuentro resulta productivo y que Amador Zamora presentó un diseño responsable y expresó su disposición a revisar las propuestas de los legisladores.

Comisión de Hacienda sostiene que las reformas elevan los ingresos y frenan la evasión

Legisladores de PAN y PRI no participaron en el encuentro con el titular de la SHCP sobre el Paquete Económico 2027. REUTERS/Raquel Cunha
Legisladores de PAN y PRI no participaron en el encuentro con el titular de la SHCP sobre el Paquete Económico 2027. REUTERS/Raquel Cunha

Claudia Rivera Vivanco (de Morena), secretaria de la comisión, sostuvo que los datos expuestos muestran resultados de las reformas para cerrar el paso a la evasión y aumentar los ingresos destinados a las prioridades de la población. La legisladora lamentó la ausencia de PAN y PRI y afirmó que cumplir con el país requiere debate técnico y presencia en el diálogo institucional.

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A la reunión también asistieron la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla; el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma; la procuradora fiscal, Grisel Arellano; el titular de enlace de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria.

Hacienda destaca que Fitch ve más creíble la ruta fiscal del Paquete Económico 2027

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La calificadora prevé que los requerimientos financieros del sector público se ubiquen en 3.9% del producto, frente a 4.1% estimado para 2026. Credito: cuartoscuro

La SHCP sostuvo que Fitch considera más creíble la ruta fiscal del Paquete Económico 2027, al prever Requerimientos Financieros del Sector Público de 3.9% del PIB y un crecimiento cercano al cálculo de la calificadora. La dependencia afirmó que la estrategia busca reducir el déficit de forma gradual para evitar una afectación a la actividad económica, la inversión productiva y los ingresos públicos.

En el comunicado publicado el pasado 17 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Fitch Ratings valoró un marco macroeconómico más realista para 2027. SHCP estimó un crecimiento real de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%, mientras la agencia calcula una expansión de 1.8%.

La cercanía entre ambas proyecciones, según el análisis de la calificadora, reduce el riesgo de que México incumpla sus metas fiscales. El planteamiento oficial parte de que una baja acelerada del déficit podría debilitar el crecimiento y la inversión, reducir la recaudación y complicar la dinámica de la deuda respecto al PIB.

Ingresos sostendrían la reducción del déficit

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Hacienda proyectó que los ingresos tributarios alcancen 15.9% del PIB en 2027. Credito: cuartoscuro

Los RFSP pasarían de 4.1% del PIB en 2026 a la meta de 3.9% prevista para 2027. La disminución acumulada frente a 2024 sería de 1.9 puntos porcentuales dentro de una trayectoria multianual de consolidación fiscal.

Fitch consideró que el ajuste dependerá principalmente de mayores ingresos, debido a que el margen para recortar más el gasto es limitado. El gasto neto total aumentaría 0.7% real durante 2027, con recursos para inversión y prioridades sociales.

La propuesta contempla medidas permanentes para elevar la recaudación mediante un mayor cumplimiento de obligaciones fiscales, el combate a la evasión y la elusión, así como una administración recaudatoria más eficiente. El plan no incluye nuevos impuestos generales ni aumentos generalizados a las tasas corporativas.

Hacienda proyectó que los ingresos tributarios alcancen un máximo de 15.9% del PIB en 2027. La dependencia sostuvo que ese nivel fortalecería la posición fiscal sin modificar los incentivos para invertir.

La SHCP mantiene diálogo técnico con sectores sociales y empresariales sobre disposiciones específicas del paquete, entre ellas los límites a ciertas deducciones. El objetivo es evaluar sus efectos y preservar condiciones de certidumbre para la inversión.

Pemex continúa entre los riesgos para las finanzas públicas

Pemex busca alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027 para reducir presiones sobre las finanzas públicas. REUTERS/Diego Delgado
Pemex busca alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027 para reducir presiones sobre las finanzas públicas. REUTERS/Diego Delgado

La calificadora advierte que México conserva presiones fiscales de mediano plazo y deberá prolongar la consolidación después de 2027. Para Hacienda, la meta planteada para ese año no representa una posición fiscal terminal, sino una etapa para sostener la deuda con ingresos permanentes, objetivos alcanzables y control del gasto.

Pemex figura entre los riesgos identificados. La estrategia hacendaria plantea fortalecer la posición financiera de la empresa estatal, mejorar sus operaciones y reducir de manera gradual su endeudamiento.

La meta para la petrolera es obtener un superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027. Ese resultado formaría parte del plan para disminuir las presiones de la empresa sobre las finanzas públicas.

Fitch ratificó en abril de 2026 la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable y dentro del grado de inversión. Hacienda reiteró que mantendrá la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda pública y una consolidación fiscal gradual.

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