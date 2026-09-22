Galilea Montijo y Andrea Legarreta apoyan a David Zepeda tras comentarios de Pedro Sola sobre su orientación sexual

Galilea Montijo y Andrea Legarreta expresaron su respaldo a David Zepeda durante la transmisión en vivo del programa Hoy. (Captura programa Hoy)

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Las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta defendieron públicamente al actor David Zepeda en la transmisión del matutino Hoy, luego de que el conducto Pedro Sola revelara presuntos aspectos de su orientación sexual durante su estancia en el reality La Granja VIP.

El respaldo del elenco matutino coincidió con la felicitación por el cumpleaños del actor de telenovelas, quien nació el 19 de septiembre.

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Esta postura colectiva se sumó a la versión divulgada por el periodista Gabo Cuevas, en la que se señaló que el equipo legal del actor contempló interponer una demanda contra el presentador para frenar los comentarios sobre su vida privada.

El respaldo de las conductoras en el matutino

Durante la emisión matutina, el equipo de conductores aprovechó el festejo del actor y la apertura de su nuevo proyecto empresarial para enviar mensajes de apoyo directo.

La intervención buscó desmentir las aseveraciones difundidas en redes sociales sobre la intimidad del intérprete.

Andrea Legarreta dirigió palabras de afecto al actor y pidió a la audiencia ignorar los rumores generados fuera de la televisora.

“Muchas felicidades, David, eres un tipazo. Es un tipazo de verdad, no dejen que la gente les caliente la cabeza con estupideces”, afirmó Legarreta.

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En el mismo espacio, Galilea Montijo respaldó de forma tajante la declaración de su compañera de foro y arremetió contra las declaraciones emitidas en la televisora competencia.

“Es un lord, lord, y no se merece estupideces de gente estúpida, se tenía que decir y se dijo”, sentenció la presentadora en la transmisión.

Los comentarios del elenco matutino surgieron en respuesta a los fragmentos en video que circularon en diversas plataformas, donde distintos usuarios cuestionaron la intromisión en la intimidad de las celebridades dentro de espacios televisivos en vivo.

Las conductoras matutinas calificaron como "estupideces" los señalamientos vertidos contra el actor de telenovelas. (IG: andrealegarreta)

Las declaraciones de Pedro Sola en La Granja VIP

El origen del enfrentamiento ocurrió en las instalaciones de La Granja VIP, programa donde Pedro Sola ingresó el 6 de septiembre de 2026.

El conductor participa bajo el rol de practicante del personaje Tío Pepe, labor centrada en la limpieza de corrales y el cuidado de animales.

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Durante una charla sostenida el 16 de septiembre de 2026, el creador de contenido Kunno le contó al conductor que el protagonista de telenovelas fue su inspiración al reconocer su atracción por personas de su mismo sexo en la juventud.

El integrante del programa Ventaneando cuestionó al creador digital sobre un material audiovisual íntimo del actor filtrado años atrás y afirmó que Zepeda es homosexual.

“Yo trabajé, bueno él trabajó en Azteca, tipazo. También es gay porque anduvo… hubo un hombre ahí, periodista”, declaró Pedro Sola dentro de La Granja VIP.

Inmediatamente después de que el presentador pronunciara esa frase frente a los micrófonos encendidos, la producción del certamen interrumpió la señal de esa cámara.

El equipo técnico cambió la toma hacia otro sector del inmueble y desactivó el audio de los participantes.

El registro en video del diálogo se viralizó en distintas redes sociales, donde miles de internautas debatieron sobre los límites éticos de las figuras públicas al emitir declaraciones sobre la vida sentimental de terceros sin consentimiento previo.

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Pedro Sola realizó comentarios sobre la vida privada del actor durante una conversación en La Granja VIP. (Captura de pantalla )

Posible acción legal de David Zepeda tras los comentarios del conductor

A la postura de las conductoras se sumó la perspectiva jurídica que enfrentaría el presentador. Según reveló el periodista Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio el actor de 52 años valoró la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra el conductor de televisión.

El reportero de espectáculos señaló que el equipo legal del actor buscó evitar que el episodio quedara como un rumor pasajero de la farándula.

El objetivo de la representación jurídica consistió en establecer un precedente formal por las afirmaciones sobre la sexualidad del actor.

Hasta la fecha, el equipo del actor no emitió un comunicado oficial para confirmar el ingreso formal del recurso legal en los tribunales correspondientes de la Ciudad de México.

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El actor buscaría establecer un precedente legal para frenar la especulación sobre su intimidad. (X: @davidzepeda1)

La postura del actor frente a las especulaciones sobre su vida sentimental

El protagonista de telenovelas como Sortilegio y Por amar sin ley mantuvo una postura pública constante respecto a los señalamientos sobre su vida íntima.

En declaraciones previas, el artista negó de forma enfática los rumores respecto a su orientación.

“Quiero dejar claro aquí que, no soy gay ni soy bisexual”, afirmó el actor en una declaración.

En esa misma oportunidad, el intérprete aclaró que mantenía un profundo respeto hacia la comunidad LGBTQ+, aunque precisó que sus atracciones románticas eran exclusivamente hacia las mujeres.

David Zepeda ha reiterado públicamente en diversas ocasiones que sus atracciones románticas son hacia las mujeres. (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

En diversas entrevista sel actor compartió que de tener preferencias distintas no dudaría en expresarlas de forma transparente ante sus seguidores y la prensa de espectáculos.

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El actor enfrentó en marzo de 2015 la divulgación no consentida de un video privado que envió a una expareja.

En junio de 2026, el artista confirmó que descartaba iniciar un proceso amparado en la Ley Olimpia al considerar el suceso como un capítulo superado en su vida personal.

El intérprete se mantiene concentrado en las actividades de promoción de su nuevo emprendimiento comercial en la capital del país.

Por su parte, Pedro Sola permanece en las instalaciones del programa de televisión realizando las asignaciones diarias encomendadas por la producción.