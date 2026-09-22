México

Galilea Montijo y Andrea Legarreta apoyan a David Zepeda tras comentarios de Pedro Sola sobre su orientación sexual

Galilea Montijo y Andrea Legarreta respaldaron a David Zepeda y calificaron como “estupideces” las declaraciones de Pedro Sola sobre la orientación sexual del actor

(Captura programa Hoy)
Galilea Montijo y Andrea Legarreta expresaron su respaldo a David Zepeda durante la transmisión en vivo del programa Hoy. (Captura programa Hoy)
Guardar

Las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta defendieron públicamente al actor David Zepeda en la transmisión del matutino Hoy, luego de que el conducto Pedro Sola revelara presuntos aspectos de su orientación sexual durante su estancia en el reality La Granja VIP.

El respaldo del elenco matutino coincidió con la felicitación por el cumpleaños del actor de telenovelas, quien nació el 19 de septiembre.

PUBLICIDAD

Esta postura colectiva se sumó a la versión divulgada por el periodista Gabo Cuevas, en la que se señaló que el equipo legal del actor contempló interponer una demanda contra el presentador para frenar los comentarios sobre su vida privada.

El respaldo de las conductoras en el matutino

Durante la emisión matutina, el equipo de conductores aprovechó el festejo del actor y la apertura de su nuevo proyecto empresarial para enviar mensajes de apoyo directo.

La intervención buscó desmentir las aseveraciones difundidas en redes sociales sobre la intimidad del intérprete.

Andrea Legarreta dirigió palabras de afecto al actor y pidió a la audiencia ignorar los rumores generados fuera de la televisora.

“Muchas felicidades, David, eres un tipazo. Es un tipazo de verdad, no dejen que la gente les caliente la cabeza con estupideces”, afirmó Legarreta.

PUBLICIDAD

En el mismo espacio, Galilea Montijo respaldó de forma tajante la declaración de su compañera de foro y arremetió contra las declaraciones emitidas en la televisora competencia.

“Es un lord, lord, y no se merece estupideces de gente estúpida, se tenía que decir y se dijo”, sentenció la presentadora en la transmisión.

Los comentarios del elenco matutino surgieron en respuesta a los fragmentos en video que circularon en diversas plataformas, donde distintos usuarios cuestionaron la intromisión en la intimidad de las celebridades dentro de espacios televisivos en vivo.

Las conductoras matutinas calificaron como "estupideces" los señalamientos vertidos contra el actor de telenovelas. (IG: andrealegarreta)
Las conductoras matutinas calificaron como "estupideces" los señalamientos vertidos contra el actor de telenovelas. (IG: andrealegarreta)

Las declaraciones de Pedro Sola en La Granja VIP

El origen del enfrentamiento ocurrió en las instalaciones de La Granja VIP, programa donde Pedro Sola ingresó el 6 de septiembre de 2026.

El conductor participa bajo el rol de practicante del personaje Tío Pepe, labor centrada en la limpieza de corrales y el cuidado de animales.

Durante una charla sostenida el 16 de septiembre de 2026, el creador de contenido Kunno le contó al conductor que el protagonista de telenovelas fue su inspiración al reconocer su atracción por personas de su mismo sexo en la juventud.

El integrante del programa Ventaneando cuestionó al creador digital sobre un material audiovisual íntimo del actor filtrado años atrás y afirmó que Zepeda es homosexual.

“Yo trabajé, bueno él trabajó en Azteca, tipazo. También es gay porque anduvo… hubo un hombre ahí, periodista”, declaró Pedro Sola dentro de La Granja VIP.

Inmediatamente después de que el presentador pronunciara esa frase frente a los micrófonos encendidos, la producción del certamen interrumpió la señal de esa cámara.

El equipo técnico cambió la toma hacia otro sector del inmueble y desactivó el audio de los participantes.

El registro en video del diálogo se viralizó en distintas redes sociales, donde miles de internautas debatieron sobre los límites éticos de las figuras públicas al emitir declaraciones sobre la vida sentimental de terceros sin consentimiento previo.

Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual durante una platica con Kunno.
Pedro Sola realizó comentarios sobre la vida privada del actor durante una conversación en La Granja VIP. (Captura de pantalla )

Posible acción legal de David Zepeda tras los comentarios del conductor

A la postura de las conductoras se sumó la perspectiva jurídica que enfrentaría el presentador. Según reveló el periodista Gabo Cuevas en el programa de Flor Rubio el actor de 52 años valoró la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra el conductor de televisión.

El reportero de espectáculos señaló que el equipo legal del actor buscó evitar que el episodio quedara como un rumor pasajero de la farándula.

El objetivo de la representación jurídica consistió en establecer un precedente formal por las afirmaciones sobre la sexualidad del actor.

Hasta la fecha, el equipo del actor no emitió un comunicado oficial para confirmar el ingreso formal del recurso legal en los tribunales correspondientes de la Ciudad de México.

En 2015 un video de carácter íntimo del actor se difundió en plataformas.
El actor buscaría establecer un precedente legal para frenar la especulación sobre su intimidad. (X: @davidzepeda1)

La postura del actor frente a las especulaciones sobre su vida sentimental

El protagonista de telenovelas como Sortilegio y Por amar sin ley mantuvo una postura pública constante respecto a los señalamientos sobre su vida íntima.

En declaraciones previas, el artista negó de forma enfática los rumores respecto a su orientación.

“Quiero dejar claro aquí que, no soy gay ni soy bisexual”, afirmó el actor en una declaración.

En esa misma oportunidad, el intérprete aclaró que mantenía un profundo respeto hacia la comunidad LGBTQ+, aunque precisó que sus atracciones románticas eran exclusivamente hacia las mujeres.

David Zepeda México actor
David Zepeda ha reiterado públicamente en diversas ocasiones que sus atracciones románticas son hacia las mujeres. (Foto: Instagram / @davidzepeda1)

En diversas entrevista sel actor compartió que de tener preferencias distintas no dudaría en expresarlas de forma transparente ante sus seguidores y la prensa de espectáculos.

El actor enfrentó en marzo de 2015 la divulgación no consentida de un video privado que envió a una expareja.

En junio de 2026, el artista confirmó que descartaba iniciar un proceso amparado en la Ley Olimpia al considerar el suceso como un capítulo superado en su vida personal.

El intérprete se mantiene concentrado en las actividades de promoción de su nuevo emprendimiento comercial en la capital del país.

Por su parte, Pedro Sola permanece en las instalaciones del programa de televisión realizando las asignaciones diarias encomendadas por la producción.

Temas Relacionados

Galilea MontijoAndrea LegarretaDavid ZepedaPedro SolaHoyLa Granja VIP 2Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Culiacán Rosales este 22 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Culiacán Rosales este 22 de septiembre

Conoce el clima de este 22 de septiembre en Santiago Ixcuintla

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Conoce el clima de este 22 de septiembre en Santiago Ixcuintla

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bahía de Banderas

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bahía de Banderas

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Ecatepec: cuál será la temperatura máxima y mínima este 22 de septiembre

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 22 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 22 de septiembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

ENTRETENIMIENTO

Carín León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas, gastaron más de 60 mil pesos para verlo

Carín León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas, gastaron más de 60 mil pesos para verlo

Kunno defiende a Ángela Aguilar y asegura que la frase “fan de su relación” es falsa

Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa

Abogado de Maribel Guardia analiza demanda penal contra Imelda Tuñón tras confesión sobre Julián Figueroa

Exhiben fuerte pelea detrás del escenario de Mentiras All Stars, Mariana Treviño habría cacheteado a vestuarista

DEPORTES

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX: presentarán iniciativa de ley de mérito deportivo

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

Sebastián Ruíz finaliza en el lugar 23 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo

Pitbull Cruz se ve como el sucesor de Canelo Álvarez en el boxeo: “Aquí viene alguien que puede suplirlo”