México

Kunno defiende a Ángela Aguilar y asegura que la frase “fan de su relación” es falsa

Kunno afirmó en La Granja VIP 2 que las imágenes compartidas por usuarios en redes sociales corresponden a ediciones digitales creadas para alimentar los ataques contra Ángela Aguilar

Ángela Aguilar
Kunno sostuvo en La Granja VIP que las imágenes virales contra Ángela Aguilar correspondieron a ediciones digitales creadas en redes sociales. (Captura de pantalla @Kunno)
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El creador de contenido Kunno sostuvo durante su participación en el reality show La Granja VIP que la frase “fan de su relación”, atribuida a Ángela Aguilar, es falsa y provino de una imagen alterada en internet.

El señalamiento del influencer buscó aclarar el origen de los ataques digitales contra la intérprete mexicana tras la confirmación de su romance con Christian Nodal en 2024.

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Durante el 24/7 del reality de TV Azteca el creador digital conversó con sus compañeros sobre los constantes cuestionamientos mediáticos hacia la integrante de la familia Aguilar.

El origen de la controversia y la supuesta imagen en Instagram

La viralidad de la frase “fan de su relación” se remonta a mayo de 2024, cuando Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu anunciaron el fin de su noviazgo.

A los pocos días del anuncio entre Nodal y Cazzu, usuarios de internet recuperaron una supuesta captura de pantalla de Instagram atribuida a Ángela Aguilar en una foto de la expareja.

De acuerdo con la versión difundida en plataformas digitales, el mensaje figuró debajo de una fotografía donde Nodal y Cazzu aparecían juntos semanas antes del rompimiento.

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La imagen se convirtió en un elemento recurrente para criticar a la artista cuando se confirmó su noviazgo con Nodal y su posterior boda en julio de 2024.

(IG: @nodal)
La frase "fan de su relación" se viralizó en mayo de 2024 tras la separación de Christian Nodal y Cazzu. (IG: @nodal)

La captura de pantalla en Instagram correspondió a una edición

Durante la plática en el programa, Kunno explicó que la imagen compartida por millones de internautas no correspondió a un comentario real dejado por la cantante.

El influencer sostuvo que la captura de pantalla correspondió a una edición digital elaborada por usuarios para alimentar la polémica tras la separación de la pareja.

“A los dos los quiero muchísimo. Ella es muy linda, es un gran ser humano”, expresó el tiktoker a los demás participantes.

El influencer agregó que los señalamientos derivaron de publicaciones antiguas sacadas de contexto por usuarios que convirtieron las críticas a la pareja en una tendencia digital recurrente.

“Muchas veces, cuando estamos pequeños hacemos y decimos cosas mensas”, argumentó Kunno.

El creador digital enfatizó que el público juzgó con severidad a la artista sin considerar el entorno familiar y la exposición pública constante en la que creció.

“Ella es un gran ser humano”, reiteró el tiktoker a sus compañeros.

Ángela Aguilar Fan de su relación
Durante la emisión del programa, el influencer afirmó que la captura atribuida a la cantante mexicana nunca existió en la plataforma. (YouTube)

La presión mediática sobre la dinastía Aguilar y el origen de la amistad

Ángela Aguilar nació dentro de una de las familias más representativas del género regional mexicano en la música nacional.

Kunno indicó que esta procedencia familiar provocó que las acciones de la cantante recibieran una atención desmedida en plataformas digitales desde muy temprana edad.

Imagínate que seas de las dinastías más importantes de la industria musical desde que naces, entonces la gente también lo agarra como moda y le dan con todo”, señaló el influencer.

El tiktoker relató que su vínculo personal con Ángela Aguilar inició durante una ceremonia de entrega de premios, momento desde el cual mantuvieron una relación cercana.

Esta cercanía llevó a que ambos se brindaran respaldo público en momentos difíciles de sus respectivas carreras dentro del entretenimiento.

Ángela Aguilar pertenece a una de las familias más conocidas de la música regional, hecho que Kunno señaló como causa de la atención mediática. (foto: Instagram/@angela_aguilar_fans_oficial)
Ángela Aguilar pertenece a una de las familias más conocidas de la música regional, hecho que Kunno señaló como causa de la atención mediática. (foto: Instagram/@angela_aguilar_fans_oficial)

Las dificultades de Kunno en el inicio de La Granja VIP

El paso de Kunno por el reality show La Granja VIP ya registró momentos de tensión desde los primeros días de competencia.

El público del programa seleccionó al influencer para ocupar el rol de peón, situación que le restó privilegios dentro de la granja.

Esta designación generó preocupación en el creador de contenido, quien externó su intención de abandonar el proyecto por temor a los cuestionamientos en redes sociales.

El tiktoker manifestó inquietud ante la posibilidad de que la percepción de la audiencia en el reality perjudicara su carrera artística fuera de la televisión.

Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México
El creador de contenido ocupó el rol de peón en los primeros días del reality show tras la votación del público. (IG: papikunno)

Ángela Aguilar mostró anteriormente su apoyo al tiktoker durante la participación de este en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Aquel respaldo público generó en su momento una serie de opiniones divididas entre las audiencias de ambas figuras públicas en plataformas de internet.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido declaraciones sobre las revelaciones hechas por su amigo dentro de La Granja VIP o algún mensaje de apoyo en relación con el reality.

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