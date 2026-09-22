Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa

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Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación del pasado 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, y confirma que trabaja en su recuperación para cumplir con su próximo compromiso, programado para este 24 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

En entrevista con Ventaneando, el hijo de Alejandro Fernández asegura que se encuentra mejor, luego de ser atendido por los mejores doctores de Guadalajara, en donde tiene una presentación muy importante en los próximos días.

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“Ya mejor. La verdad es que, pues he estado muy bien atendido, con los mejores doctores acá en Guadalajara, trabajando pues para recuperarme, para poder estar al 100 porque tenemos una fecha muy importante que se viene acá en Guadalajara en el Auditorio Telmex este 24 de septiembre”, dice el cantante.

¿Qué le pasó a Alex Fernández?: Un cuadro que combinó infección respiratoria y gastrointestinal

(Facebook Alex Fernández)

Alex Fernández explica que, aunque inicialmente se manejaron los diagnósticos de influenza y salmonela, finalmente presentó una infección que afectó tanto su sistema respiratorio como el gastrointestinal. “Pues no, no sé, fue una infección que supuestamente fue influenza y salmonela. Una infección como pulmonar y en la panza”, detalla.

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El cantante recuerda que los primeros síntomas aparecieron mientras trabajaba en Las Vegas, Estados Unidos, antes de emprender su viaje hacia México. “Estábamos en Estados Unidos trabajando en Las Vegas y ya desde Las Vegas ya me sentía mal, y pues ahí empecé a empeorar y pues ya cada vez me puse peor y ahorita ya estoy empezando a mejorar”, relata a Ventaneando.

Alex Fernández canceló su concierto en Culiacán

El malestar de Alex Fernández se agravó durante el traslado de Las Vegas a Culiacán, lo que obligó a desviar el vuelo hacia Guadalajara, ciudad donde recibió atención médica de emergencia. La situación impidió que llegara a su presentación programada para el martes 15 de septiembre en Culiacán, por lo que el concierto fue cancelado.

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La actuación de Alex Fernández estaba pautada como el número estelar del género regional mexicano. (Captura de pantalla )

Tras la emergencia, el equipo del cantante informó que buscaría una nueva fecha para reponer el show. Alex Fernández confirma que existe un acuerdo con la producción para posponer la presentación, aunque todavía no se define cuándo se llevará a cabo.

Alex Fernández repondrá su presentación en Sinaloa

Durante la entrevista, Alex Fernández fue cuestionado sobre la posibilidad de reprogramar el concierto que quedó pendiente en Culiacán. “Sí, sí, sí, claro. Digo, en eso quedamos. No se ha platicado una fecha en específico todavía, pero sí quedamos en posponer la fecha”, responde el cantante.

Mientras tanto, el hijo del “Potrillo” concentra sus esfuerzos en recuperarse por completo antes de su presentación en el Auditorio Telmex, que corresponde a la única fecha confirmada en su agenda tras la emergencia médica que lo mantuvo hospitalizado en Guadalajara.

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(Instagram)

¿Quién es y cuántos hijos tiene Alex Fernández?

Alex Fernández, cuyo nombre completo es Alejandro Fernández Guinart, nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. Es cantante y compositor de música regional mexicana, hijo primogénito de Alejandro Fernández y su primera esposa, América Guinart, y nieto de Vicente Fernández.

Está casado desde 2021 con Alexia Hernández, con quien tiene dos hijas: Mía, nacida en marzo de 2022, y Nirvana, nacida en enero de 2024.

Además, tiene cuatro medios hermanos por parte de su padre: América y Camila (mellizas, hijas de América Guinart), y Valentina y Emiliano (hijos de Ximena Díaz, segunda esposa de Alejandro Fernández). Estos últimos dos forman el dúo musical TINU X EMI.

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Alex Fernández niega rumores de distanciamiento con Alejandro Fernández y afirma que la relación familiar sigue siendo fuerte (FB)

Próximos conciertos de Alex Fernández

Estos son los próximos conciertos confirmados de Alex Fernández. Respecto a Culiacán, el equipo del cantante señaló que buscará una nueva fecha para reponer el concierto cuando termine su recuperación, aunque hasta el momento no se ha anunciado una fecha específica.

24 de septiembre de 2026 — Zapopan, Jalisco: concierto a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Es la fecha más cercana después de la emergencia médica que sufrió el pasado 15 de septiembre.

31 de octubre de 2026 — Ciudad de México: presentación a las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan, dentro de su Voz de Mi Sangre Tour. Contempla la participación del Mariachi Real Azteca y un cuerpo de baile folclórico.

23 de noviembre de 2026 — Madrid, España: show en el Gran Teatro Príncipe Pío, como parte de su recorrido internacional.

1 de diciembre de 2026 — Barcelona, España: presentación en el Teatre Apolo.