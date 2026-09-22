Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

La Liga MX sigue presentando cambios de último momento, luego de que concluyeron las actividades de la Jornada 9, el calendario de partidos de la fecha 10 fue modificada. A través de sus canales oficiales dieron a conocer que los partidos de Tigres vs Puebla, así como los enfrentamientos de Querétaro vs Atlante y Santos vs Pachuca cambiaron de horario.
Los partidos de las Jornadas 10 y 11 han sido modificados por cuestiones de logística, por lo que la Liga BBVA MX tuvo que reorganizar los horarios de los encuentros sin afectar la pausa por la fecha FIFA. A través de sus canales oficiales dieron a conocer los ajustes.
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La reprogramación evitó cambiar de fecha los partidos, por lo que ahora solo se disputarán en horas diferentes, esto para evitar el cambio de fecha y así no empalmar los duelos con otras fechas.
¿Cuáles son los cambios de los partidos de la Jornada 10 y 11 de la Liga MX?
El primer partido reprogramado corresponde al Santos vs Pachuca de la fecha 10, se tenía previsto que el duelo se jugara a las 19:00 horas del 26 de septiembre, ahora se diputará a las 21:05 hrs.
“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @ClubSantos y @Tuzos que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:05 horas en el Estadio TSM Corona”, se lee en el comunicado.
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Mientras que el Tigres vs Puebla de la Jornada 10 se disputará a las 21:10 horas del sábado 26 de septiembre. Así lo informaron en una publicación en redes: “La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @TigresOficial y @ClubPueblaMX que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:10 horas en el Estadio Universitario”.
Por último, el duelo de Querétaro vs Atlante correspondiente a la fecha 11 del campeonato se jugará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas, anteriormente se tenía programado a las 19:00 horas, por lo que el juego se recorrió dos horas antes.
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“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre @Club_Queretaro y @Atlante que estaba programado para el viernes 9 de octubre a las 19:00 hrs., ahora se disputará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora”, informaron las autoridades de la Liga MX.
Así va la tabla de la Liga MX
Toluca se mantiene como líder de la Liga MX tras la novena jornada del Apertura 2026, pese a perder 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez; el equipo suma 19 puntos, de acuerdo con Infobae. Chivas y América ocupan el segundo y tercer lugar con 18 y 17 unidades, respectivamente, después de empatar en el Clásico Nacional.
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La próxima fecha comienza el viernes 25 de septiembre con Atlante contra Monterrey a las 19:00 horas, seguido del duelo entre Tijuana y Atlas a las 21:00 horas. El sábado 26 se disputan Cruz Azul-Toluca, Chivas-Querétaro, Santos Laguna-Pachuca y Tigres-Puebla, con horarios y transmisiones sujetos a cambios.
Cruz Azul aparece en el cuarto sitio con 15 puntos. Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas suman 14 unidades cada uno, mientras que Juárez ocupa el último lugar con 3 puntos, producto de ocho derrotas y una victoria; Santos Laguna y Tigres tienen siete puntos.
El domingo 27 de septiembre, Pumas enfrenta a Atlético de San Luis a las 12:00 horas, León recibe a FC Juárez a las 19:00 y Necaxa juega contra América a las 21:00.
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- Toluca | 19 puntos
- Guadalajara | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- León | 14 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Atlas | 14 puntos
- Monterrey | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Santos | 7 puntos
- Juárez | 3 puntos
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