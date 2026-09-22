Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Liga MX modifica horarios de partidos de la fecha 10 y 11 (X/ @LigaBBVAMX)

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La Liga MX sigue presentando cambios de último momento, luego de que concluyeron las actividades de la Jornada 9, el calendario de partidos de la fecha 10 fue modificada. A través de sus canales oficiales dieron a conocer que los partidos de Tigres vs Puebla, así como los enfrentamientos de Querétaro vs Atlante y Santos vs Pachuca cambiaron de horario.

Los partidos de las Jornadas 10 y 11 han sido modificados por cuestiones de logística, por lo que la Liga BBVA MX tuvo que reorganizar los horarios de los encuentros sin afectar la pausa por la fecha FIFA. A través de sus canales oficiales dieron a conocer los ajustes.

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La reprogramación evitó cambiar de fecha los partidos, por lo que ahora solo se disputarán en horas diferentes, esto para evitar el cambio de fecha y así no empalmar los duelos con otras fechas.

¿Cuáles son los cambios de los partidos de la Jornada 10 y 11 de la Liga MX?

¿Cuáles son los cambios de los partidos de la Jornada 10 y 11 de la Liga MX? (REUTERS/Cristian De Marchena)

El primer partido reprogramado corresponde al Santos vs Pachuca de la fecha 10, se tenía previsto que el duelo se jugara a las 19:00 horas del 26 de septiembre, ahora se diputará a las 21:05 hrs.

“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @ClubSantos y @Tuzos que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:05 horas en el Estadio TSM Corona”, se lee en el comunicado.

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Mientras que el Tigres vs Puebla de la Jornada 10 se disputará a las 21:10 horas del sábado 26 de septiembre. Así lo informaron en una publicación en redes: “La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @TigresOficial y @ClubPueblaMX que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:10 horas en el Estadio Universitario”.

Por último, el duelo de Querétaro vs Atlante correspondiente a la fecha 11 del campeonato se jugará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas, anteriormente se tenía programado a las 19:00 horas, por lo que el juego se recorrió dos horas antes.

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“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre @Club_Queretaro y @Atlante que estaba programado para el viernes 9 de octubre a las 19:00 hrs., ahora se disputará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora”, informaron las autoridades de la Liga MX.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así va la tabla de la Liga MX

Toluca se mantiene como líder de la Liga MX tras la novena jornada del Apertura 2026, pese a perder 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez; el equipo suma 19 puntos, de acuerdo con Infobae. Chivas y América ocupan el segundo y tercer lugar con 18 y 17 unidades, respectivamente, después de empatar en el Clásico Nacional.

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La próxima fecha comienza el viernes 25 de septiembre con Atlante contra Monterrey a las 19:00 horas, seguido del duelo entre Tijuana y Atlas a las 21:00 horas. El sábado 26 se disputan Cruz Azul-Toluca, Chivas-Querétaro, Santos Laguna-Pachuca y Tigres-Puebla, con horarios y transmisiones sujetos a cambios.

Cruz Azul aparece en el cuarto sitio con 15 puntos. Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas suman 14 unidades cada uno, mientras que Juárez ocupa el último lugar con 3 puntos, producto de ocho derrotas y una victoria; Santos Laguna y Tigres tienen siete puntos.

El domingo 27 de septiembre, Pumas enfrenta a Atlético de San Luis a las 12:00 horas, León recibe a FC Juárez a las 19:00 y Necaxa juega contra América a las 21:00.

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Toluca | 19 puntos Guadalajara | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis | 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos | 7 puntos Juárez | 3 puntos