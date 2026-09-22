México

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad activa un plan de contingencia con grúas, plantas de emergencia y un helicóptero mientras el ciclón se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un plan de contingencia con 1,320 trabajadores electricistas y 331 grúas para garantizar el suministro eléctrico ante el avance del huracán Polo por el Pacífico mexicano.

La medida responde al fortalecimiento acelerado del ciclón, que este lunes 21 de septiembre se ubica a 285 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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El boletín de la CFE, fechado el 21 de septiembre, detalla que además de los electricistas se dispusieron 445 vehículos ligeros, un vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero en puntos estratégicos del territorio nacional.

La Comisión Federal de Electricidad activa un plan de contingencia con grúas, plantas de emergencia y un helicóptero mientras el ciclón se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano
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El SMN ubicó a Polo con vientos de 150 km/h la tarde del 21 de septiembre

De acuerdo con el boletín de la CFE, el huracán Polo, categoría 1, presentó vientos sostenidos de 150 km/h y rachas superiores a 175 km/h cerca de su centro alrededor de las 18:00 horas del lunes. En ese momento se localizaba a 315 kilómetros al sur-suroeste de Ixtapa, Guerrero.

La trayectoria del ciclón, sin embargo, se modificó en las horas siguientes. Según Expansión Política, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) reportó que para las 12:00 horas del lunes el sistema mantenía vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, equivalentes a 130 km/h, mientras avanzaba hacia el noreste a solo 5 millas por hora.

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Huracán Polo escalaría a categoría 4 antes de rozar Guerrero, Michoacán y Colima

El pronóstico más reciente contempla una intensificación acelerada. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, dijo al medio N+ que Polo subirá a categoría 2 la noche del lunes, alcanzará la categoría 3 este martes y llegará a categoría 4 por la tarde del mismo día.

La Comisión Federal de Electricidad activa un plan de contingencia con grúas, plantas de emergencia y un helicóptero mientras el ciclón se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano
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Vázquez Romaña añadió que el fenómeno se fortalecerá hasta categoría 5 entre el miércoles y el jueves, cuando se encuentre cerca de las costas de Michoacán y Colima. El funcionario advirtió que la trayectoria del ciclón será “errática” y que “recurvará y se desplazará paralelo a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero”.

El jueves 24 de septiembre será el día de mayor riesgo, según el SMN

El punto más cercano de Polo a las costas mexicanas se registrará el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico difundido a través de N+. Ese día se esperan lluvias de muy fuertes a intensas, vientos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de hasta cuatro metros de altura.

El NHC proyecta acumulados de lluvia de entre 4 y 8 pulgadas, con máximos aislados de hasta 12 pulgadas, en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco hasta el jueves. Permanece vigente un aviso de tormenta tropical desde Tecpán de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Chihuahua, Durango y Oaxaca registrarán lluvias de hasta 150 milímetros

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El pronóstico para este martes anticipa lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Jalisco, Veracruz y Tabasco registrarían lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Por ahora, ningún pronóstico oficial anticipa que Polo toque tierra directamente en México. El sistema permanecería sobre el océano Pacífico mientras bordea la costa, aunque las autoridades meteorológicas advierten que la previsión puede actualizarse conforme avancen las próximas horas.

La CFE coordina la respuesta con Sedena, Semar y Conagua

El operativo de la CFE se ejecuta a través del Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales. El objetivo es la inmediata toma de decisiones ante cualquier afectación al suministro eléctrico.

El NHC descartó que Polo represente un riesgo para territorio estadounidense. La agencia concentra el seguimiento del fenómeno en la costa suroeste de México, donde el oleaje generado por el huracán comenzó a sentirse desde este martes.

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