La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

Más de 15 tiendas de discos participarán en la Gran Feria de Vinilos que se instalará en la Glorieta de Insurgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Gran Feria de Vinilos abrirá con entrada libre en la Glorieta de Insurgentes de Ciudad de México el 3 y 4 de octubre, desde las 12:00 horas.

El encuentro reunirá a tiendas, coleccionistas y público interesado en discos de distintos géneros, con ventas, sesiones de DJ, talleres y otras actividades sin necesidad de boleto ni reservación.

PUBLICIDAD

La cita busca concentrar en un solo espacio a quienes forman parte de la cultura del vinilo. Esta será la primera ocasión en que la feria se realice en una única sede, elegida por su capacidad para recibir a vendedores, coleccionistas y visitantes.

El acceso al encuentro al aire libre será gratuito y estará abierto al público general durante ambas jornadas.

La Glorieta de Insurgentes será sede de la feria el 3 y 4 de octubre

La programación se desarrollará durante el primer fin de semana de octubre. Las actividades comenzarán al mediodía en los dos días previstos para el encuentro.

La elección de la Glorieta de Insurgentes permitirá que la feria se celebre en una zona conectada con distintos medios de transporte público. El punto se encuentra a la salida de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro.

PUBLICIDAD

El evento reunirá a personas que buscan ampliar sus colecciones, descubrir álbumes y recorrer los puestos de venta. La propuesta contempla discos de numerosos artistas y estilos musicales.

La feria estará organizada con la participación de Radio IPN, Mundo Vinyl, Retroactivo Records, Sabotage Records y La Roma Records. El sello Grow Disc figura como el impulsor de la actividad.

La Gran Feria de Vinilos abrirá con entrada libre en la Glorieta de Insurgentes de Ciudad de México el 3 y 4 de octubre, desde las 12:00 horas. Foto: Gobierno CDMX

Grow Disc y más de 15 tiendas participarán en la Gran Feria de Vinilos

La convocatoria incluirá la presencia de más de 15 tiendas dedicadas a la venta de discos. El público podrá revisar ejemplares disponibles y comprar material para sus colecciones personales.

Entre los comercios anunciados se encuentran Retrofutura, El Animal Records, ColorPress MX, Revolution Discos México, Killer Digger Store, Davinilos, La Roma Records y Discos con Pasado.

PUBLICIDAD

La lista contempla más participantes además de los negocios ya confirmados. La feria se presenta como un punto de encuentro para vendedores especializados y personas interesadas en el formato físico.

El crecimiento de la compra de vinilos ha impulsado este tipo de reuniones. El formato ha recuperado niveles de interés que no se registraban desde la década de 1980.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el área de Cultura del Metro de la CDMX respaldan la edición de 2026, junto con otras instancias vinculadas a la realización del encuentro.

Los DJ sets, talleres y firmas complementarán la venta de discos

La programación no se limitará a los puestos de compra y venta. Los asistentes también podrán encontrar sesiones de DJ en vivo, presentaciones, talleres y otras propuestas relacionadas con la música.

PUBLICIDAD

La organización prevé actividades para personas con distintos niveles de conocimiento sobre discos y coleccionismo. La invitación abarca tanto a quienes ya tienen una colección como a quienes buscan acercarse por primera vez al vinilo.

También se esperan firmas de autógrafos y dinámicas similares a las de ediciones anteriores. Estos espacios acompañarán la oferta de álbumes y ampliarán la experiencia de quienes recorran la Glorieta de Insurgentes.

Entre los comercios anunciados se encuentran Retrofutura, El Animal Records, ColorPress MX, Revolution Discos México, Killer Digger Store, Davinilos, La Roma Records y Discos con Pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metro Insurgentes y Metrobús Glorieta de Insurgentes ofrecen las rutas de llegada

La forma más directa de llegar es utilizar la Línea 1 del Metro y descender en Insurgentes. La salida de la estación conduce al área donde se instalará la feria.

Otra alternativa es utilizar el Metrobús y bajar en la estación Glorieta de Insurgentes. Ambas opciones permiten llegar sin necesidad de trasladarse a otra zona de la ciudad.

PUBLICIDAD

No habrá venta anticipada ni requisitos de registro. Las personas interesadas solo deberán acudir al lugar durante el horario de inicio anunciado.

La actividad está pensada para asistir en familia, con amistades o en compañía de cualquier persona interesada en recorrer los puestos.

La combinación de música, discos y actividades abiertas marcará la agenda de la glorieta durante esas dos jornadas de octubre.