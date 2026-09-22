Samuel García rechaza acusaciones de Morena por presunto enriquecimiento ilícito y peculado: asegura que los señalamientos son un “refrito”

El mandatario sostuvo que las acusaciones corresponden a señalamientos de 2021 y 2022 que, según afirmó, ya fueron resueltos.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó los señalamientos realizados por Morena en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y otras conductas relacionadas con el supuesto manejo irregular de recursos públicos.

El mandatario aseguró que las acusaciones corresponden a señalamientos de años anteriores que, según afirmó, ya fueron revisados por las autoridades.

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La respuesta de García ocurrió después de que Morena en Nuevo León presentara una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate Anticorrupción del estado contra el gobernador, su esposa Mariana Rodríguez, familiares y funcionarios estatales.

Morena denuncia a Samuel García, Mariana Rodríguez y familiares

El secretario general de Morena en Nuevo León, René González, informó que la denuncia busca que se investiguen posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y una presunta triangulación mediante proveedores.

Morena presentó una denuncia contra Samuel García, Mariana Rodríguez y familiares por presunto manejo irregular de recursos. (Crédito: Gobierno de Nuevo León)

De acuerdo con los denunciantes, el recurso habría salido del Gobierno de Nuevo León y posteriormente habría llegado, mediante proveedores contratados por la administración estatal, a un despacho relacionado con familiares del gobernador.

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Entre las personas señaladas en la denuncia se encuentran:

Samuel García , gobernador de Nuevo León.

Mariana Rodríguez , esposa del mandatario.

Samuel Orlando García Mascorro , padre del gobernador.

Samuel Orlando García Villarreal , medio hermano de Samuel García.

Miguel Ángel Flores Serna , secretario general de Gobierno.

Eric Peñalver Serna, primo del funcionario estatal.

Morena señaló que los hechos denunciados podrían estar relacionados con presunto enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una de las denuncias mencionadas por los morenistas plantea que los recursos involucrados superarían los 1,400 millones de pesos.

Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León contra Samuel García y personas de su entorno.

La acusación presentada ante la Fiscalía Anticorrupción estatal se suma a recursos que Morena había llevado previamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos relacionados con recursos federales.

Samuel García califica la denuncia como un “refrito”

Ante los señalamientos, Samuel García sostuvo que las acusaciones no representan un asunto nuevo y afirmó que corresponden a publicaciones y denuncias de 2021 y 2022.

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El gobernador aseguró que esos señalamientos ya fueron revisados por la Fiscalía y que, de acuerdo con las resoluciones que dijo haber mostrado en redes sociales, no se encontraron irregularidades.

“Es un refrito de noticias del año 2021 y 2022, que ya fueron resueltos justo por la Fiscalía donde los fueron a presentar”, declaró.

García también cuestionó la actuación de Morena y relacionó la nueva denuncia con el escenario electoral rumbo a 2027.

El gobernador aseguró que los señalamientos corresponden a acusaciones de 2021 y 2022 que ya fueron revisadas. Crédito: X/ @samuel_garcias

Según el gobernador, una encuesta reciente habría mostrado a su movimiento por encima de otras opciones, situación que, desde su perspectiva, habría motivado la reacción del partido.

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El mandatario añadió que no pretende distraerse con las acusaciones y que continuará con sus actividades al frente del gobierno estatal.

El gobernador acusa una estrategia política contra su administración

En un mensaje publicado en redes sociales, García reiteró que las acusaciones ya habían sido aclaradas y sostuvo que las autoridades correspondientes habían revisado los señalamientos.

El gobernador también afirmó que existe una estrategia política que, según su versión, comenzó con el PRI y el PAN y actualmente es continuada por Morena. En ese mensaje señaló que su administración está concentrada en concluir proyectos y atender los asuntos del estado.

Samuel García.

Durante sus declaraciones, García también respondió a la pregunta sobre si las denuncias podrían estar relacionadas con las elecciones de 2027.

El gobernador afirmó que recientemente se difundió una encuesta en la que su movimiento aparece por encima de otras opciones y consideró que la denuncia estaría relacionada con ese contexto.

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Morena pide investigar la presunta triangulación de recursos

Por parte de Morena, Alejandro Murat, delegado del partido en Nuevo León, señaló que la denuncia busca que se investigue el supuesto recorrido de los recursos públicos a través de proveedores.

Los morenistas plantearon además solicitar la intervención de distintas autoridades para revisar el origen y destino del dinero, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Morena pidió investigar si hubo una presunta triangulación de recursos públicos mediante proveedores del gobierno estatal.

René González sostuvo que la denuncia no se limita al gobernador, sino que incluye a personas de su entorno familiar y funcionarios estatales.

Los señalamientos sobre la supuesta triangulación se centran en pagos realizados por el Gobierno de Nuevo León a proveedores que, de acuerdo con Morena, posteriormente habrían contratado servicios de un despacho relacionado con la familia del gobernador.

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Denuncia estatal se suma a la presentada ante la FGR

El aspirante a la coordinación de la llamada Cuarta Transformación en Nuevo León, Waldo Fernández, explicó que la denuncia estatal busca complementar el recurso presentado previamente ante la Fiscalía General de la República.

Según su explicación, la denuncia federal está relacionada con recursos de esa naturaleza, mientras que el nuevo procedimiento ante la Fiscalía Anticorrupción estatal aborda recursos correspondientes al ámbito local.

El gobernador aseguró que los señalamientos corresponden a acusaciones de 2021 y 2022 que ya fueron revisadas.

Otro de los aspirantes a la coordinación, Andrés Mijes, también cuestionó el argumento de que los recursos dejan de ser públicos una vez que son entregados a proveedores y posteriormente llegan a particulares.

Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia cuya investigación corresponde a las autoridades competentes.

Samuel García, por su parte, sostiene que las acusaciones ya fueron revisadas y que no existe ninguna irregularidad, mientras Morena solicita que se investigue el manejo y destino de los recursos señalados.

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