Carín León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas, gastaron más de 60 mil pesos para verlo

Fans organizan una demanda colectiva en contra de Carin León, exigen reembolso y el pago de una compensación

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Fans de Carín León presentan una demanda colectiva tras la cancelación de último minuto de su concierto en The Sphere de Las Vegas, el pasado jueves 10 de septiembre.

El cantante argumentó que dos aviones fallaron e impidieron su viaje de Hermosillo a Estados Unidos, el primero presentó una falla de frenos, y el segundo también tuvo fallas mecánicas; por esta razón, tuvo que cancelar su concierto de último momento.

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Los fans afectados exigen el reembolso de sus boletos y una compensación por gastos de viaje que en algunos casos superaron los 60,000 pesos.

Carín León canceló de último minuto su concierto en Las Vegas, los fans fueron desalojados

Carín León cancela su concierto en Sphere de Las Vegas por fallas mecánicas en dos aviones durante su traslado desde Hermosillo. (Captura de pantalla/Instagram)

El concierto estaba programado para las 20:00 horas. Según testimonios recopilados por los propios asistentes, el recinto abrió sus puertas cerca de las 18:00 horas y buena parte del público ya había ingresado, comprado mercancía y tomado sus lugares cuando llegó el aviso.

La cancelación se anunció entre las 20:35 y las 20:40 horas, casi al momento en que Carín León debía subir al escenario. Los asistentes fueron desalojados poco después, de acuerdo con el relato de Vera, una de las organizadoras del movimiento.

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Personal de logística sabía de la cancelación desde las 10 de la mañana, según los fans

Mariela Ruye, vocera del grupo de afectados, señaló que la molestia principal no es la cancelación en sí, sino la tardanza en informarla. Según su testimonio, el personal de logística ya sabía desde las 10:00 horas de la mañana que el show no se realizaría.

El cantante mexicano Carín León interpreta sus temas durante su presentación musical en el recinto La Esfera en Las Vegas. (Instagram: spherevegas)

“Nosotros buscamos que le reembolsen el dinero, primero que nada, a todas las personas y que nos den una compensación por todos los gastos que realizamos para vuelos, hoteles, transporte, toda la merch, todo el outfit que nos gastamos para ir a verlo”, declaró Ruye.

Carín León justificó su ausencia por fallas en dos aviones

El propio Carín León explicó la situación en un video publicado en sus redes sociales. Contó que el primer inconveniente apareció desde la hora prevista para el despegue, entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando la aeronave presentó una falla de frenos en Hermosillo, Sonora.

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“Tuvimos fallas con los aviones desde el primero”, relató el cantante, quien detalló que un segundo avión también presentó problemas mecánicos, lo que finalmente hizo imposible su traslado hasta Las Vegas a tiempo para el espectáculo.

Carín León cancela de último momento show en Las Vegas. (Instagram)

Asistentes reportan gastos de entre 4,000 y casi 15,000 dólares

El movimiento surgió después de que una asistente publicara un video en TikTok cuestionando lo ocurrido. De ahí nació un grupo de WhatsApp que llegó a reunir a cerca de 800 personas, quienes ahora recopilan testimonios, datos personales y comprobantes de gastos mediante un formulario.

Vera calculó una inversión propia cercana a los 8,000 dólares. Dentro del grupo identificaron desembolsos de entre 4,000 y casi 15,000 dólares por persona, entre boletos, vuelos, hospedaje y transporte.

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Entre los afectados hay personas que viajaron desde México, Perú, Chile y Argentina con la intención de presenciar el espectáculo.

La voz romántica de Carín León llega a Perú en agosto con un espectáculo único.

Las boleteras niegan el reembolso al considerar el show reprogramado

Como alternativa, los organizadores reprogramaron el evento para el 15 de septiembre de 2027, y propusieron reembolsar a quienes lo desearan durante los próximos 30 días. Sin embargo, según Mariela Ruye, las boleteras negaron el reembolso a varios asistentes al argumentar que el concierto fue reprogramado, no suspendido.

“Ya tenemos asesoría legal de abogados de Las Vegas. Sin embargo, no podemos todavía dar más avances; aún están analizando el caso, la boletería y las ticketeras”, comentó Ruye.

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Por el momento, el grupo continúa organizándose para emprender acciones legales, aunque no se ha confirmado que una demanda colectiva haya sido admitida formalmente por un tribunal en Estados Unidos.