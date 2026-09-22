Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

La era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana empezó de forma oficial este lunes 21 de septiembre, el Tri se alista de cara al partido contra Colombia, previsto para el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos.
Oficialmente arrancó la era del Káiser tras lo alcanzado durante el Mundial 2026. La tarde de este lunes Márquez dirigió su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con la presencia de la mayoría de los jugadores que forman parte de su primera convocatoria para la Fecha FIFA.
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Los primeros jugadores llegaron desde primeras horas para reportar con el nuevo estratega, desde la noche del domingo 20 de septiembre los jugadores arribaron a las instalaciones del CAR. Sin embargo, esta nueva era de Rafa Márquez empezó con algunas bajas por lesión.
Alan Cervantes es baja de la Selección Mexicana por lesión
Luego de que el cuerpo técnico tuvo que suplir las ausencias de algunas figuras por temas de lesión, se sumó una baja más al equipo. A través de un comunicado, el Tricolor informó que el jugador del club América no podrá integrarse a la concentración.
La baja por lesión de Alan Cervantes obligó a la Selección Mexicana a ajustar su convocatoria para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, luego de que el mediocampista del Club América quedara fuera por una molestia muscular.
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En su lugar, Isaías Violante se integrará desde este lunes a la concentración y a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, de acuerdo con el comunicado de la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México.
“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México informa que Alan Cervantes, jugador del Club América, causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México debido a una molestia muscular”, señala el comunicado.
La convocatoria se ajustó con la incorporación de Violante, quien ya formaba parte del grupo considerado y tenía previsto integrarse con el equipo en Nueva Jersey.
El comunicado precisa: “En su lugar, Isaías Violante, quien ya formaba parte de la convocatoria y tenía previsto incorporarse con el equipo en la ciudad de Nueva Jersey, se sumará desde este lunes a la concentración y a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento”.
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México enfrentará en partidos de preparación a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Los cuatro encuentros servirán como preparación rumbo a la Concacaf Nations League, programada para noviembre y que definirá a las selecciones que avanzarán al Final Four del próximo año.
¿Qué jugadores aún no reportan con la Selección Mexicana?
Hasta ahora, Hirving Chucky Lozano y Germán Berterame aún no se incorporan, aunque este último llegó hace poco a la Ciudad de México para sumarse a la concentración. Recientemente arribó a México Santiago Giménez, la mayoría de los convocados de la Liga MX ya se incorporó al CAR.
Se espera que este martes el equipo quede completo para una doble sesión de entrenamiento antes del viaje a Estados Unidos, programado para el jueves.
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La Selección Mexicana comenzó las actividades de esta Fecha FIFA con la mayor parte de los futbolistas convocados por su nuevo director técnico, aunque todavía faltan algunos elementos por integrarse.
De acuerdo con lo previsto, este martes concluirían las incorporaciones. Después, la delegación viajará a Baltimore para continuar con la preparación del partido contra Colombia.
Los partidos que México tiene programados en esta ventana son los siguientes:
- Colombia, en Baltimore
- Perú, en Nueva Jersey
- Estados Unidos, en Phoenix, Arizona
- Chile, en Los Ángeles
Después del duelo ante Colombia, la selección continuará en concentración y más futbolistas se unirán de cara a los siguientes encuentros.
Primera convocatoria de Selección Mexicana de Rafa Márquez
Porteros
- Raúl Rangel — Guadalajara
- Oscar García — León
- Alex Padilla — Athletic de Bilbao
Defensas
- Johan Vásquez — Genoa
- César Montes — Lokomotiv
- Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
- Israel Reyes — América
- Everardo López — Toluca
- Jorge Sánchez — Atlas
- Jesús Gallardo — Toluca
- Mateo Chávez — AZ Alkmaar
- Diego Campillo - Guadalajara
Mediocampistas
- Erik Lira — Cruz Azul
- Luis Chávez — Dinamo Moscú
- Obed Vargas — Atlético de Madrid
- Jeremy Márquez — Cruz Azul
- Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
- Álvaro Fidalgo — Real Betis
- Alan Cervantes — América
- Denzell García — FC Juárez
- Gilberto Mora — Tijuana
- Luis Romo - Guadalajara
Delanteros
- Roberto Alvarado — Guadalajara
- Hirving Lozano — LA Galaxy
- Santiago Giménez — Porto
- Armando González — Olympiacos
- Germán Berterame — Inter Miami
- Hugo Camberos — Guadalajara
- Santiago Sandoval — Guadalajara
- Isaías Violante — América
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