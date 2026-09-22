México

Receta de gelatina de jamaica con chía: el postre que calma tu antojo mientras te ayuda a bajar de peso

La flor de jamaica se utiliza en forma de infusión concentrada, mientras que la chía ayuda a sumar fibra a la receta

Un frasco transparente con gelatina roja y semillas de chía, un tazón con flores de jamaica y una cuchara sobre una mesa de madera.
Un frasco de vidrio contiene gelatina roja de jamaica con semillas de chía y una etiqueta con el texto de su preparación casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este postre de gelatina de jamaica con chía combina un sabor ácido, refrescante y ligeramente floral con una textura suave y pequeñas semillas que aportan un toque crujiente.

La flor de jamaica se utiliza en forma de infusión concentrada, mientras que la chía ayuda a sumar fibra a la receta.

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Es una opción ligera para calmar el antojo, lo que puede ayudarte a reducir las calorías que ingieres durante el día y, acompañado de una alimentación balanceada, perder peso de manera saludable.

Primer plano de una gelatina de flor de jamaica roja y brillante en un plato blanco, decorada con hojas de menta y rodajas de fresa sobre una mesa de madera.
Primer plano de una brillante gelatina de flor de jamaica de color rojo intenso, servida en un plato de loza blanca y decorada con hojas de menta fresca y rodajas de frutilla, sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina de jamaica con chía

Es un postre frío preparado con una infusión de flor de jamaica, gelatina neutra y semillas de chía. La técnica principal consiste en hidratar la gelatina, disolverla en el líquido caliente y dejar que la mezcla cuaje en la nevera.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Cocción de la infusión: 10 minutos.
  • Refrigeración: 2 horas como mínimo.
  • Tiempo total: 2 horas y 25 minutos.

Ingredientes

  1. ½ taza de flor de jamaica seca.
  2. 720 ml de agua.
  3. 4 cucharadas de semillas de chía.
  4. 1 sobre de gelatina neutra, de unos 7 g.
  5. Stevia o edulcorante sin calorías, al gusto.

Cómo hacer gelatina de jamaica con chía, paso a paso

  1. Pon el agua en un cazo y añade la flor de jamaica.
  2. Lleva a ebullición y cuece durante 10 minutos.
  3. Retira del fuego y cuela la infusión para eliminar las flores.
  4. Endulza el líquido caliente con stevia o el edulcorante elegido.
  5. Hidrata la gelatina según las instrucciones del fabricante.
  6. Incorpórala a la infusión caliente y remueve hasta que se disuelva por completo.
  7. Añade las semillas de chía y mezcla bien.
  8. Remueve durante 1 minuto para repartir la chía, ya que tiende a acumularse en el fondo.
  9. Vierte la preparación en moldes individuales o en un molde grande.
  10. Deja templar la mezcla y métela en la nevera durante 2 horas como mínimo, hasta que esté firme.
  11. Sirve fría. Puedes decorar cada ración con unas semillas de chía o unas flores de jamaica hidratadas.
Infografía ilustrada que incluye ollas, tazones, un colador, un batidor manual y un refrigerador con recipientes para gelatina.
Una infografía de Infobae detalla el proceso para elaborar gelatina de flor de jamaica con chía, el cual requiere un mínimo de dos horas de refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por ración:

  • Calorías: 57 kcal.
  • Proteínas: 3,2 g.
  • Grasas: 4,7 g.
  • Hidratos de carbono: 2,5 g.
  • Fibra: 3,8 g.

La mayor parte de la fibra y de las grasas saludables procede de las semillas de chía. Los valores pueden cambiar según la marca de gelatina y el edulcorante utilizado.

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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la gelatina en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

No la dejes a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Si utilizas moldes individuales, mantenlos tapados para evitar que absorban olores de otros alimentos.

Cuáles son los beneficios de consumir gelatina de jamaica con chía

La gelatina de jamaica con chía puede ser un postre o colación práctica, sobre todo si se prepara con poca azúcar o sin azúcar añadida. Sus posibles beneficios dependen más de la jamaica y la chía que de la gelatina.

  • Aporta fibra por la chía. La fibra ayuda a aumentar la saciedad, favorece el tránsito intestinal y puede contribuir al control de colesterol y glucosa. Conviene incrementar su consumo poco a poco y tomar suficiente agua para evitar inflamación o gases.
  • Puede ayudar a controlar el apetito. En un ensayo pequeño, añadir chía a una colación se asoció con menor sensación de hambre y mayor saciedad a corto plazo. No significa que por sí sola produzca pérdida de peso.
  • Contiene grasas saludables. La chía aporta ácido alfa-linolénico, un omega-3 de origen vegetal, además de proteína vegetal y fibra.
  • La jamaica aporta compuestos antioxidantes. Estudios clínicos y revisiones indican que las preparaciones de Hibiscus sabdariffa podrían reducir modestamente la presión arterial, en especial en personas que ya tienen hipertensión. La evidencia aún es heterogénea y no sustituye medicamentos ni seguimiento médico.
  • Puede ser una alternativa a postres más calóricos. Si se elabora con infusión de jamaica natural, chía y gelatina sin azúcar, puede reemplazar opciones con más azúcares añadidos.

Es importante recodar que si se usa mucha azúcar, jarabes o leche condensada, el beneficio disminuye. Tampoco es un tratamiento para hipertensión, diabetes o colesterol alto.

Quienes toman medicamentos para presión arterial o tienen una enfermedad crónica deben consultar a un profesional antes de consumir jamaica de forma habitual.

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