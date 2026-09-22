Anabel Hernández confronta a AMLO y le pide responder por presunto financiamiento del narcotráfico

La periodista señaló que López Obrador ha guardado silencio después de la publicación de su libro y los señalamientos que le hace. Crédito: X/@anabelhoficial

Guardar

La periodista Anabel Hernández sostuvo este 21 de septiembre, durante la presentación de Narcocracia, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón deben explicar las acusaciones sobre presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de 2006 y la falta de una investigación tras declaraciones atribuidas a Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande.

Hernández invitó a la sociedad a leer el libro, al que definió como un “testimonio inédito”, y cuestionó que, a casi un mes de su publicación, no hubiera pronunciamientos de la Presidencia de la República, el PAN, el PRI ni de AMLO sobre su contenido.

PUBLICIDAD

La autora contrastó ese silencio con las intervenciones públicas del exmandatario para defender al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán. También mencionó cartas y fotografías difundidas por López Obrador para respaldar a su hijo.

Hernández cita declaraciones de El Grande sobre dinero para campañas

Hernández afirma que el gobierno de Felipe Calderón contaba con otros dos presuntos testigos sobre el financiamiento a la campaña de López Obrador. Crédito: X/@anabelhoficial

La periodista señaló que Villarreal Barragán habría declarado en 2010, ante la entonces subprocuradora Marisela Morales, que entregó dinero directamente a López Obrador para su campaña presidencial. Hernández afirmó que esa declaración ocurrió durante el sexenio de Calderón.

Según la autora, El Grande es uno de los principales testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en casos de narcopolítica mexicana y continental. Añadió que el exintegrante del Cártel de los Beltrán Leyva habría testificado también contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, detenido en Nueva York por una presunta complicidad con el cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Hernández cuestionó por qué la entonces PGR no habría abierto una investigación contra López Obrador a partir de ese testimonio. “¿Por qué Felipe Calderón no hizo nada? Otro que guarda silencio”, expresó durante la presentación.

López Obrador exigió pruebas el 23 de mayo de 2024 ante los señalamientos de que habría recibido dinero durante sus campañas de 2006 o 2012. Narcocracia / Jenifer Nava

También afirmó que el gobierno calderonista contaba con al menos dos testigos adicionales sobre el supuesto financiamiento: Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y un hombre identificado como El Diecinueve López Nájera.

De acuerdo con Hernández, López Nájera presuntamente llevaba dinero a la campaña de López Obrador y marihuana para integrantes de su equipo electoral de 2006, a quienes acusó de ser consumidores habituales de esa droga.

PUBLICIDAD

La periodista planteó que Calderón tendría que explicar por qué no procedió contra López Obrador, pese a que, según su versión, Villarreal Barragán declaró el mismo día sobre presuntas entregas de dinero a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.

López Obrador exigió pruebas en mayo de 2024

La periodista sostuvo que El Grande también habría declarado sobre entregas de dinero a Genaro García Luna y reuniones de Guillermo Galván Galván con Arturo Beltrán Leyva. (Infobae/Jenifer Nava)

Hernández recordó un mensaje de López Obrador del 23 de mayo de 2024, cuando el entonces presidente respondió a los señalamientos de que habría recibido una maleta de dinero en un hotel de Gómez Palacio durante las campañas de 2006 o 2012, así como recursos en Sinaloa.

“¿Y dónde están las pruebas? Ninguna sola prueba”, dijo López Obrador. Ante la acusación, añadió que una prueba lo destruiría políticamente: “Me tengo que ir por anticipado”.

PUBLICIDAD

En aquella intervención, el exmandatario calificó a la autora como “una… mentirosa, pero en potencia”, y sostuvo que debía cuidar sus palabras. También dijo que, si ella presentaba una sola prueba, “cómo quedaría”.

Hernández consideró que la ausencia de una indagatoria en 2010 permitiría cuestionar a Calderón y al PAN, partido al que reprochó sus críticas actuales a la presidenta Claudia Sheinbaum por la presunta complicidad gubernamental con el crimen organizado.

La autora sostuvo que Villarreal Barragán también habría declarado que entregaba dinero a García Luna y que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, acudía a jugar ajedrez con Arturo Beltrán Leyva.

PUBLICIDAD

Anabel Hernández sostiene que el Cártel de Sinaloa habría tejido acuerdos con funcionarios de Perú y Venezuela

(Infobae/Jenifer Nava)

La periodista Anabel Hernández sostuvo que el Cártel de Sinaloa habría tejido acuerdos con funcionarios de Perú y Venezuela para adquirir armas, abrir rutas de tráfico de drogas y facilitar el movimiento de narcotraficantes fuera de México, a partir de testimonios y documentos relacionados con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, uno de los antiguos integrantes de la organización criminal.

Dichos señalamientos forman parte de su libro Narcocracia y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad penal contra las personas mencionadas.

En entrevista con Infobae México, Hernández vinculó el relato de Villarreal con la acusación que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

PUBLICIDAD

Según Hernández, la acusación estadounidense sostiene que Nicolás Maduro habría facilitado visas y viajes entre Venezuela y México para personas relacionadas con el narcotráfico. (Jesús Avilés/Infobae)

Según la periodista, el documento estadounidense sostuvo que Maduro habría facilitado visas y viajes entre Venezuela y México para personas relacionadas con el narcotráfico cuando era secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Hugo Chávez.

La autora afirmó que las primeras referencias documentales sobre contactos entre Venezuela y el grupo criminal mexicano aparecieron hace más de una década. Recordó que conoció esa versión entre 2008 y 2009, aunque después precisó que los primeros documentos que revisó databan aproximadamente de 2010 o 2011.

Uno de los episodios expuestos por Hernández se ubica en Perú durante la administración del expresidente Alan García, a quien identifica con el sobrenombre de “Caballo Loco”. De acuerdo con el testimonio atribuido a “El Grande”, funcionarios peruanos habrían buscado a integrantes del Cártel de Sinaloa para negociar la compra y posterior entrega de armamento.

PUBLICIDAD

La operación habría conectado a China, Perú y México. Según la investigación de la periodista, el gobierno peruano adquiría armas de manera legal en territorio chino y luego las canalizaba clandestinamente hacia la organización criminal mexicana.