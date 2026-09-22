Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR. ACNUR

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Más de 175 mil personas refugiadas han avanzado en su proceso de integración en México con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y sus organizaciones socias. El dato fue difundido este 21 de septiembre de 2026 en el marco de la presentación de la campaña Seamos Hogar: historias de personas refugiadas que reconstruyen sus vidas en México.

Según se informó, más de 650 empresas han participado en iniciativas que facilitan el acceso al empleo y la autosuficiencia de esta población. La cifra ilustra el alcance de un proceso que ACNUR describe como beneficioso tanto para quienes reconstruyen sus vidas como para las comunidades y economías que las reciben.

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México como país de destino para la protección internacional

En México, las personas refugiadas han logrado avanzar en su integración con el respaldo de ACNUR, un proceso que comienza cuando una persona no puede regresar a su país de origen y necesita protección internacional. Ese primer paso resulta determinante para poder construir una vida independiente y participar en las comunidades que pasan a considerar su hogar.

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR. ACNUR

El país se ha consolidado en los últimos años como destino para quienes buscan esa protección. El camino institucional arranca con el acceso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, organismo encargado de recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

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La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también gestiona y acompaña los procesos de integración legal, económica, social y cultural de las personas refugiadas en el país. Según se indicó, en un contexto de desplazamiento cada vez más complejo, mantener y fortalecer esa capacidad institucional sigue siendo esencial.

Seamos Hogar, la campaña que documenta la integración

Para visibilizar ese proceso, ACNUR dio a conocer Seamos Hogar, una campaña que acerca al público historias de personas refugiadas que encontraron protección en México y hoy trabajan, estudian, desarrollan proyectos y contribuyen a las comunidades que las recibieron.

La iniciativa reúne los testimonios de 11 personas refugiadas que viven en siete ciudades: Tapachula, Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. A través de esos relatos, la campaña busca mostrar el impacto que tiene encontrar protección y poder reconstruir un proyecto de vida.

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La campaña cuenta con el apoyo del gobierno de Japón y se difundirá a través de los canales digitales de ACNUR México entre el 24 de septiembre y el 12 de noviembre de 2026.

Voces de ACNUR sobre el proceso de integración

En la presentación de la campaña, Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México, señaló que “estas historias nos hablan de personas que tuvieron que dejar atrás sus hogares, pero también de todo lo que han podido construir en México”.

Cardoletti agregó además que estos relatos “muestran que la integración es posible cuando existen oportunidades y comunidades dispuestas a recibir”.

También participó de la presentación en Ciudad de México Johanna Murillo, colaboradora de alto perfil de ACNUR, quien destacó la importancia de que el público mexicano conozca las historias de las personas refugiadas para promover la empatía y la solidaridad.

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Historias que ilustran la reconstrucción de vidas

Entre los testimonios que integran la campaña se encuentra el de Lucía Escobar, periodista guatemalteca refugiada en México. “Toda la vida he contado historias y nunca pensé que un día tendría que contar la mía”, expresó Escobar.

Lucía (51 años), persona refugiada de Guatemala, camina con su amiga mexicana Tania, en contexto de la filmación para la campaña “Seamos hogar” de ACNUR.

Según se informó, Seamos Hogar busca mostrar a las personas refugiadas más allá de las circunstancias que las obligaron a huir. Ser una persona refugiada no es solo una parte de su historia, sino que también son personas que reconstruyen sus vidas, desarrollan proyectos y participan activamente en las comunidades de las que ahora forman parte.

Las historias reunidas muestran que la integración es un proceso colectivo. La inclusión de las infancias y sus familias en las comunidades escolares, una oportunidad de empleo o un pequeño gesto de apertura pueden contribuir a que una persona que tuvo que dejar su país vuelva a sentirse parte de una comunidad.

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El contexto de la visita del Alto Comisionado

El lanzamiento de la campaña ocurre en el marco de la primera visita a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR. ACNUR

Distintas personalidades, embajadores y colaboradores de ACNUR se sumaron a Seamos Hogar para ayudar a llevar estas historias a nuevas audiencias, en un esfuerzo que la agencia enmarca dentro de sus acciones de sensibilización sobre la situación de la población refugiada en el país.