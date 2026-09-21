Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX: presentarán iniciativa de ley de mérito deportivo

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX (Foto: Senado de México)

Guardar

El futbol mexicano se encuentra en un nuevo proceso luego de que la asamblea de clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desapareció el formato de competencia ascenso y descenso de la Primera División de México. Este lunes 21 de septiembre se llevó a cabo el foro “Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”, en el que se discutió la problemática de eliminar este modelo de competencia.

Presidentes deportivos, jugadores de la Liga de Expansión MX así como analistas y periodistas deportivos participaron en el evento. También abogados y legisladores de distintos grupos parlamentarios revisaron las consecuencias de eliminar ese sistema en el futbol mexicano. Entre los asistentes hubo coincidencia en un punto: hacen falta reglas claras que aseguren competencia entre categorías.

PUBLICIDAD

Por ello, el mérito deportivo entró al debate legislativo en México a partir de una iniciativa que prepara el Senado de la República para incorporar ese principio a la legislación nacional, con la intención de que el ascenso y descenso queden establecidos en las reglas que rigen a las asociaciones deportivas.

Presentarán iniciativa de ley para formalizar el ascenso y descenso en el futbol mexicano

Presentarán iniciativa de ley para formalizar el ascenso y descenso en el futbol mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), planteó que la intención no es intervenir en la conducción del futbol, sino fijar bases legales. “No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades. Queremos proponer reglas que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte, no sólo en el balompié; es decir, que el ascenso y descenso queden consignados en la legislación mexicana”, expresó.

PUBLICIDAD

El legislador añadió que, al cierre del encuentro, MC pondría sobre la mesa una iniciativa para incorporar de forma expresa el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Más adelante, también adelantó que la reforma sería presentada ante el pleno este martes.

De acuerdo con lo expuesto en el conversatorio, la propuesta busca apoyar tres ejes:

competencia

mérito

oportunidades

Castañeda resumió ese objetivo con otro mensaje en el mismo sentido: “El día de mañana, (MC) pondrá una iniciativa de ley para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana. No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades, queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte, no solo en el futbol. Buscamos encontrar un equilibrio en las organizaciones deportivas que respondan a tres principios esenciales: competencia, mérito y oportunidades”.

PUBLICIDAD

Mikel Arriola no se presentó al Senado de la República (Alexander Ortiz/ Infobae México)

En el mismo foro, los organizadores señalaron que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, y el presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, fueron invitados a participar, pero no respondieron a la invitación al diálogo.

Equipos de Liga de Expansión alzan la voz por la desaparición del ascenso y descenso

La presión alrededor del tema también quedó expuesta en la voz de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, uno de los directivos que en mayo de 2025 acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el regreso del mérito deportivo. Castellanos sostuvo que la relación con la Federación se rompió y denunció represalias.

“No tenemos relación con la Federación, hubo sólo amagos y palabras. Si nosotros acudíamos al TAS, si sacábamos la pistola yendo al TAS, ellos nos iban a sacar los tanques. Tenían la indicación de hacerlo. Esa era la amenaza para no demandar. Inmediatamente, hubo represalias”, afirmó.

PUBLICIDAD

Para dirigentes de clubes de la Liga de Expansión, la cancelación del ascenso y descenso dejó a esa categoría en un punto muerto. La suspensión se aprobó en 2020 como una medida extraordinaria de rescate financiero y este año quedó ratificada en el reglamento, según lo expuesto durante el encuentro.

Esa lectura fue compartida por los presidentes de Cancún FC y Mineros de Zacatecas, Giovanni Solazzi y Eduardo López Muñoz, respectivamente, quienes describieron el escenario como una ruta cerrada para varios equipos.

Solazzi lo resumió con una frase directa: “No es ingeniería espacial. Este sistema no fomenta el desarrollo, sino la mediocridad”.

En el Senado, el tema también abrió una invitación al diálogo con los órganos que conducen el futbol mexicano. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, llamó a que los directivos de la Liga MX y de la FMF se acerquen a la conversación para que sean escuchados dentro de un intercambio respetuoso.

PUBLICIDAD

La ruta que se plantea desde la Cámara alta no apunta a sustituir a las autoridades deportivas, sino a colocar en la ley un principio que hoy concentra la disputa: que la competencia entre clubes tenga una vía real de ascenso y descenso, y que ese criterio no dependa sólo de decisiones reglamentarias.