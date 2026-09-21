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Meter una moneda congelada sobre un vaso de agua en el refrigerador antes de salir de vacaciones: para qué sirve este truco

Antes de salir de vacaciones, un vaso con agua congelada y una moneda pueden ayudar a detectar si el congelador perdió frío durante los días de ausencia

Una mano coloca una moneda de euro sobre un bloque de hielo dentro de un vaso transparente situado en un congelador.
Una moneda colocada sobre un bloque de hielo puede revelar si hubo un corte de luz o una falla en el congelador mientras la casa estaba vacía. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Antes de salir de vacaciones, puedes dejar una moneda sobre un vaso con agua congelada para saber si el congelador perdió frío mientras no estabas. Si al regresar la moneda sigue arriba del hielo, la temperatura se mantuvo estable. Si quedó hundida, el agua se derritió y volvió a congelarse.

El truco no evita un apagón ni soluciona una falla del electrodoméstico. Solo sirve como una alerta sencilla: si la moneda bajó, conviene revisar los alimentos, ya que pudieron descongelarse y dejar de ser seguros para consumir.

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El vaso con agua congelada funciona como una señal antes de salir de vacaciones

La preparación requiere elementos habituales: un vaso, agua, una moneda y un congelador. El recipiente debe llenarse hasta la mitad para dejar espacio suficiente dentro del vaso.

El agua tiene que congelarse por completo antes de colocar la moneda. Solo cuando se forma una superficie sólida puede utilizarse la pieza metálica como referencia.

El procedimiento consiste en dejar la moneda sobre el hielo y devolver el vaso al congelador. Así, su posición inicial queda definida antes de que la persona salga de viaje.

Durante la ausencia, el vaso permanece junto con el resto de los alimentos. Si el equipo mantiene la temperatura, el hielo conserva su forma y la moneda no cambia de lugar.

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La revisión debe realizarse al regresar. La ubicación de la moneda muestra si el agua permaneció congelada o si atravesó una etapa de derretimiento.

Dos fotografías comparativas de una mujer con un vaso helado; en la izquierda la moneda está sobre el hielo y en la derecha en el fondo.
El procedimiento consiste en dejar la moneda sobre el hielo y devolver el vaso al congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una moneda en el fondo indica que el hielo se derritió y volvió a congelarse

La señal más favorable es encontrar la moneda sobre la superficie. Ese resultado indica que el bloque de hielo se mantuvo estable mientras la vivienda estuvo vacía.

Una moneda en el centro del vaso plantea otro escenario. Significa que el agua se derritió al menos parcialmente y que la pieza bajó antes de que el contenido se congelara otra vez.

El resultado más preocupante aparece cuando la moneda llega al fondo. En ese caso, el hielo se derritió de forma suficiente para que la pieza descendiera por completo dentro del recipiente.

La posición final no revela cuánto tiempo duró la variación de temperatura. Tampoco permite establecer por sí sola qué originó el problema.

Puede haber existido un corte eléctrico, un desperfecto del equipo o un funcionamiento irregular. Lo que el vaso sí permite saber es que el congelador no mantuvo el hielo intacto durante todo el período.

Este resultado puede asociarse con un aparato que trabaja de manera parcial o que sufrió una interrupción. Si hay señales de ese tipo, corresponde comprobar el funcionamiento del refrigerador.

El USDA fija un margen de hasta 48 horas para un congelador lleno sin electricidad

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que un congelador lleno puede conservar los alimentos durante hasta 48 horas sin suministro eléctrico.

El plazo depende de que la puerta se mantenga cerrada durante la interrupción.

Ese límite ofrece una referencia, pero no elimina los riesgos si se desconoce cuánto tiempo estuvo desconectado el equipo. La situación cambia cuando el vaso muestra que el agua se derritió y volvió a congelarse.

La moneda puede ayudar a detectar ese escenario. Si descendió dentro del recipiente, existe una señal de que hubo una elevación de temperatura que afectó el bloque de hielo.

Los alimentos congelados no siempre muestran señales evidentes después de volver a enfriarse. Algunos pueden conservar una apariencia similar a la que tenían antes de la interrupción.

Por ese motivo, el aspecto visual no basta para decidir si conviene consumirlos. La información disponible recomienda desechar los alimentos si hay dudas razonables sobre su conservación.

La decisión busca reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Un producto puede haber perdido condiciones adecuadas de seguridad aunque no tenga un cambio visible inmediato.

Infografía con ilustraciones de un vaso con agua, una moneda, un congelador y un termómetro organizadas en seis pasos.
Método de la moneda en el congelador para detectar cortes de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos congelados deben mantenerse a -18 °C

Los productos que ya se congelaron deben permanecer a -18 °C para limitar la proliferación microbiana. Esa temperatura permite conservarlos por períodos prolongados bajo condiciones controladas.

La congelación detiene el crecimiento de microorganismos, pero no los elimina. Cuando un alimento se descongela, esos organismos pueden volver a activarse.

Por esa razón, la descongelación exige medidas de cuidado. La recomendación es hacerlo dentro del refrigerador y no dejar los productos a temperatura ambiente.

Los alimentos crudos requieren una atención especial. Dejarlos fuera del frío puede favorecer condiciones que comprometan su seguridad antes de la cocción.

Algunos productos precocidos admiten una preparación directa desde el congelador. Las papas a la francesa aparecen entre los ejemplos de alimentos que pueden cocinarse sin una descongelación previa fuera del aparato.

La congelación también resulta más eficiente cuando los alimentos se dividen en porciones pequeñas. El frío llega con mayor rapidez y facilita luego utilizar solo la cantidad necesaria.

Los cubos de hielo en una bolsa ofrecen una segunda advertencia

Una alternativa consiste en guardar cubos de hielo dentro de una bolsa sellada antes de salir de casa. El estado de esos cubos puede aportar otra señal sobre una posible interrupción del frío.

Si los cubos mantienen su forma individual, el congelador no habría estado apagado durante un período extenso. Si aparecen unidos en un solo bloque, el hielo se derritió y volvió a congelarse.

Este recurso no determina si cada alimento almacenado continúa apto para consumo. Solo permite confirmar que existió una variación que modificó la estructura original del hielo.

La revisión de los productos debe considerar otras señales. Los cristales de hielo, los indicios de descongelación, el moho y los malos olores pueden justificar el descarte.

La presencia de una moneda hundida suma una advertencia adicional. Cuando coinciden varias señales, resulta más prudente no consumir los alimentos que pudieron haber perdido la cadena de frío.

Una mujer sostiene una bolsa plástica transparente con cubos de hielo separados y un bloque de hielo frente a un congelador abierto.
Una alternativa consiste en guardar cubos de hielo dentro de una bolsa sellada antes de salir de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco sirve para decidir qué revisar al volver a casa

La moneda no previene apagones, cortocircuitos ni fallas mecánicas. Tampoco sustituye el mantenimiento del refrigerador o la intervención de un técnico cuando el equipo presenta problemas.

Su aporte consiste en dejar una prueba simple de lo ocurrido con el hielo durante una ausencia. Esa información puede ser relevante al volver de vacaciones y abrir el congelador.

Si la moneda continúa arriba, el vaso indica que no hubo un derretimiento capaz de modificar el bloque. Si aparece más abajo, corresponde revisar con precaución el contenido almacenado.

La medida toma pocos minutos y no exige comprar dispositivos. Un vaso con agua congelada y una moneda pueden ayudar a detectar una alteración que, de otro modo, solo se descubriría después de consumir alimentos en mal estado.

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