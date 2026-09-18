¿Encontraste una moneda en el parabrisas de tu auto? Ten cuidado: esto significa y no debes ignorarlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Encontrar una moneda en el parabrisas del auto puede parecer una situación casual, pero existe una versión que relaciona este hecho con posibles intentos de robo o distracción.

Por ello, si al regresar a tu vehículo encuentras un objeto colocado en los limpiaparabrisas, lo recomendable es actuar con precaución y evitar bajar inmediatamente del automóvil.

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La situación puede ocurrir después de salir de un supermercado, estacionamiento o cualquier otro lugar. Al notar la moneda sobre el parabrisas, la reacción más común sería detenerse para retirarla, pero precisamente ese momento de distracción es el que, según esta advertencia, podría ser aprovechado por delincuentes.

¿Por qué no debes bajar del auto si encuentras una moneda?

La principal recomendación es no descender inmediatamente del vehículo para quitar la moneda. Hacerlo podría dejar el automóvil desatendido y facilitar que alguien intente abrir alguna de las puertas o tomar objetos que se encuentren en el interior.

Por ello, si encuentras una moneda u otro objeto sobre el parabrisas, una medida de precaución es mantenerte dentro del automóvil, cerrar las puertas y alejarte del sitio.

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¿Qué hacer si encuentras una moneda en el parabrisas?

Una vez que detectes el objeto, lo recomendable es no bajarte del auto en ese momento. Si te encuentras en un estacionamiento, puedes poner en marcha el vehículo y dirigirte hacia un sitio más transitado, iluminado o donde haya personal de seguridad.

Cuando estés en un lugar que consideres seguro, podrás detenerte y retirar el objeto del parabrisas.

La recomendación busca evitar que una situación aparentemente insignificante provoque una distracción y dejar el vehículo expuesto durante los primeros segundos.