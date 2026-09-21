México

El motivo científico por el que las personas cuelgan bolsas transparentes llenas de agua para ahuyentar insectos en las ventanas

La costumbre se observa sobre todo en hogares rurales y restaurantes al aire libre

Bolsa transparente con agua y monedas colgada de un hilo en el umbral de una casa con moscas volando a su alrededor.
Una bolsa de plástico transparente con agua y monedas cuelga en la entrada de una casa para ahuyentar a las moscas que vuelan cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colgar bolsas transparentes con agua para ahuyentar moscas sigue como una práctica doméstica y comercial en distintos países y aunque no hay pruebas científicas concluyentes de que funcione, existe un principio basado en la ciencia que la gente usa para respaldar esta práctica común.

El método, usado en entradas y cerca de alimentos, es usado para reducir la presencia de insectos sin insecticidas ni trampas costosas.

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La costumbre se observa sobre todo en hogares rurales y restaurantes al aire libre. Las bolsas de plástico suelen llevar agua y, en algunas variantes, monedas o trozos de papel aluminio bajo la creencia de que refuerzan el efecto.

Según HowStuffWorks, esta solución se ha transmitido de forma oral durante décadas y permanece vigente en América, Europa y Asia. Su permanencia se relaciona con su bajo costo, facilidad de preparación y la percepción de algunas personas de que disminuye los insectos voladores.

Quienes recurren a las bolsas afirman que notan menos moscas en los espacios donde las colocan. El procedimiento cambia poco entre regiones: se cuelga un recipiente transparente con agua en zonas donde se busca proteger comida o limitar el paso de insectos.

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Bolsa de plástico transparente llena de agua, atada y colgada de una estructura de madera. Se observa un ligero brillo del sol en el agua y telarañas finas a la derecha.
Una bolsa de plástico transparente llena de agua, atada y colgada de un poste de madera, se utiliza como un método tradicional para ahuyentar mosquitos y otros insectos de forma ecológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La refracción de la luz sostiene la explicación popular

La hipótesis más difundida atribuye el posible efecto a la refracción de la luz. Algunas personas consideran que el agua, las monedas o el aluminio producen reflejos y distorsiones visuales que confunden a las moscas y las llevan a evitar el sitio.

Los ojos de estos insectos están formados por miles de omatidios, pequeñas lentes que integran un órgano compuesto sensible a los cambios de luz y movimiento.

Los defensores del remedio sostienen que los patrones de luz y sombra alterarían la orientación de las moscas, que depende en gran medida de la visión para desplazarse y localizar alimento.

Esa explicación también plantea que las bolsas modificarían la percepción espacial de los insectos. La relación directa entre la refracción y el comportamiento de las moscas, no obstante, no cuenta con comprobación concluyente.

Especialistas en entomología consideran poco probable que los efectos ópticos por sí solos cambien de forma sustancial la conducta de estos animales. También señalan que no hay pruebas que respalden un efecto repelente derivado de los patrones de luz.

Las moscas están adaptadas a una amplia variedad de estímulos visuales y pueden sortear obstáculos o distracciones frecuentes en su entorno natural. Desde esta perspectiva, una menor presencia de insectos podría obedecer al azar, las condiciones ambientales o la expectativa de quienes colocan las bolsas.

Una mosca doméstica sobre un alféizar de madera, frente a un vidrio sucio con vista borrosa a edificios, tendido eléctrico y cielo gris.
Una mosca doméstica reposa sobre un alféizar de madera, con el paisaje urbano de México difuminado a través de un vidrio sucio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento de 13 semanas no encontró un efecto repelente

Una investigación dirigida por Mike Stringham, profesor de entomología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, comparó durante 13 semanas la actividad de moscas domésticas en distintas áreas de granjas avícolas. El estudio contrastó zonas con bolsas de agua contra áreas de control sin ese método.

Los resultados mostraron que los espacios con bolsas registraron incluso mayor actividad de moscas que las zonas de comparación. Stringham precisó que el experimento no se realizó bajo luz natural directa, una condición que podría influir en los hallazgos.

Por esta razón, hasta ahora, no se considera que exista evidencia científica concluyente que avale su uso para alejar moscas.

La práctica se ha adaptado a distintas culturas y se mezcla con creencias populares sobre el control de insectos. Aun sin respaldo científico, las bolsas con agua continúan como un recurso doméstico transmitido entre generaciones para enfrentar la presencia de moscas.

Moscas y mosquitas de diferente tamaño sobre un marco de madera junto a una ventana.
Varias moscas y mosquitas de la casa reposan sobre el marco de madera de una ventana cerca de macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas caseras para ahuyentar moscas

Los remedios más efectivos combinan limpieza, barreras físicas y eliminación de los sitios donde se reproducen. Los aromas ayudan, pero no sustituyen estas medidas.

  • Vinagre de manzana con jabón. Pon en un vaso vinagre de manzana y agrega unas gotas de jabón para trastes. Cúbrelo con plástico adherente y haz pequeños orificios. Atrae y atrapa moscas de la fruta.
  • Clavos de olor con limón. Parte un limón por la mitad e incrusta varios clavos de olor. Colócalo cerca de ventanas, fruteros o botes de basura. Su olor puede mantenerlas alejadas durante algunos días.
  • Aromas intensos. Plantas y aceites de lavanda, albahaca, menta, eucalipto o citronela pueden ayudar cerca de accesos. Usa unas gotas diluidas en agua para limpiar superficies o coloca macetas en ventanas. No apliques aceites esenciales directamente sobre mascotas.
  • Trampas adhesivas. Las tiras pegajosas cerca de ventanas, sin quedar expuestas sobre alimentos, sirven para reducir la cantidad de moscas adultas.

Lo que más funciona

  1. Mantén la basura tapada y retírala con frecuencia.
  2. Lava platos, envases y restos de comida el mismo día.
  3. Guarda fruta madura en el refrigerador.
  4. Limpia desagües y revisa charolas con agua estancada.
  5. Instala mosquiteros y sella rendijas en puertas y ventanas.

Evita mezclar cloro con vinagre, amoniaco u otros limpiadores: puede generar gases irritantes o tóxicos. Si hay muchas moscas de forma persistente, revisa si existe comida descompuesta, materia orgánica acumulada o un problema en drenajes.

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