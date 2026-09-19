“El Trompas” se queda tras las rejas: vinculan a proceso al presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC

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Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue vinculado a proceso este 18 de septiembre por el delito de feminicidio en agravio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, tras la reanudación de la audiencia inicial que había sido decretada en receso por complicaciones en su traslado desde el penal de Atlacholoaya.

La diligencia se realizó en la Ciudad Judicial de Cuautla y la determinación estuvo a cargo de la jueza de Control Alma Patricia Salas Ruiz, quien consideró que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público.

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La joven fue atacada en el estacionamiento de la Casa de Cultura de Cuautla. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

La jueza dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Francisco Javier “N” y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, de acuerdo con información oficial compartida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), por lo que “El Trompas” permanecerá tras las rejas.

La Fiscalía presentó 26 datos de prueba durante la audiencia, entre ellos el testimonio de una mujer que habría presenciado el crimen, de acuerdo con un reporte del medio N+, presente en la diligencia. Una expareja de Francisco Javier “N” también habría declarado para señalar que él era el hombre buscado, y detalló que el imputado la habría amenazado previamente con quitarle la vida con un machete.

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La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad contra Francisco Javier “N”. La resolución únicamente confirma que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso legal como una investigación formal, bajo el principio de presunción de inocencia que rige el sistema de justicia penal mexicano.

Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía deberá reunir y presentar las pruebas necesarias para sustentar una eventual acusación formal ante un tribunal, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal del imputado en un juicio.

La Fiscalía de Morelos detalló el origen de la investigación

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio informó que Francisco Javier “N” es investigado por privar de la vida a Claudia Tacoronte Aguilera en hechos ocurridos en el municipio de Cuautla. De acuerdo con la dependencia, la víctima fue localizada sin vida en la colonia Ampliación Emiliano Zapata.

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Sitio donde fue encontrada la joven española. REUTERS/Margarito Perez Retana

Según el comunicado, los hechos se suscitaron el sábado 12 de septiembre, cuando la representación social realizó el levantamiento del cadáver de la joven en esa colonia, lo que activó el protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio. La Fiscalía Especializada obtuvo posteriormente una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” por su probable responsabilidad en los hechos, la cual fue cumplimentada el 17 de septiembre en Cuautla.

El representante del gobierno federal compartió la resolución de la primera audiencia. Crédito: Redes Sociales

La resolución judicial también fue reportada por la vía federal. José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —institución encabezada por Omar García Harfuch—, confirmó que la jueza Salas Ruiz determinó vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio.

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Un error en el traslado del detenido pospuso el arranque de la audiencia

La comparecencia debía iniciar a las 14:00 horas de este viernes, pero se atrasó por un problema logístico: Francisco Javier “N” no se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, sino en el penal de Atlacholoaya.

La discrepancia contradijo lo que las propias autoridades habían informado la noche anterior, cuando confirmaron el ingreso del detenido al penal de Cuautla para su presentación ante el juez. La audiencia permaneció en receso hasta que se resolvió su ubicación real y se completó el traslado hacia la sede judicial.

En total, la diligencia habría durado cerca de dos horas desde la llegada de “El Trompas” a la sede judicial.

El fiscal reveló cómo fue el crimen contra la joven estudiante

En conferencia del 17 de septiembre, horas después del arresto de “El Trompas”, el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo que el ataque tuvo como origen el robo del teléfono celular de la víctima, pero que la gravedad de las lesiones bastaba para tipificarlo como feminicidio. Además, ante versiones publicadas en medios españoles sobre una posible agresión sexual, fue tajante: “No hay ningún tema de carácter sexual, eso está descartado”.

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Claudia cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde mediados de agosto, en el marco de un convenio de movilidad entre ambas casas de estudio.

Según los nuevos datos revelados, la joven residía en Cuernavaca y había viajado a Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de Planta Medicinal.

Estudiantes se reunieron y colocaron arreglos florales en el sitio donde la joven perdió la vida. REUTERS/Margarito Perez Retana

El ataque ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla. Blumenkron reconstruyó la escena: la joven había salido a fumar y hablar por teléfono tras la cena cuando el agresor entró al lugar y la atacó. El fiscal mantuvo en reserva otros detalles de la carpeta por el debido proceso, aunque reconoció que la identificación del sospechoso combinó labores de inteligencia con reportes ciudadanos, generados tras la publicación de la ficha de búsqueda el 16 de septiembre.

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La Fiscalía busca la pena máxima de 70 años de prisión

El robo fue el detonante, pero no el criterio legal decisivo. Como ya lo había adelantado el fiscal Blumenkron en la conferencia del 17 de septiembre, el Código Penal de Morelos reconoce las lesiones infamantes como causal autónoma para tipificar un homicidio como feminicidio, independientemente de que la muerte haya ocurrido durante un despojo. El comunicado de la Fiscalía Especializada confirmó esa clasificación al fundamentar que obtuvo la vinculación a proceso precisamente en las lesiones infamantes y la exposición del cuerpo en un lugar público.

Alias El Trompas, presunto implicado en el feminicidio de la estudiante española (@OHarfuch)

La saña con la que se cometió el ataque será, según el fiscal, un elemento central tanto en la imputación como en la acusación formal, con miras a que el juzgado imponga la pena máxima contemplada para el delito: 70 años de prisión.

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La falta de alumbrado en la zona también generó cuestionamientos durante la conferencia. Un reportero señaló que el sitio ya había registrado asaltos previos pese a la presencia de la Guardia Nacional en Cuautla. El secretario de Seguridad estatal, José Luis Bucio Quiroz, respondió que la vigilancia se mantuvo en el perímetro del recinto, aunque la iluminación del predio correspondía a los organizadores del evento.

Tras los reportes preliminares que señalaban a las autoridades como posibles responsables de la muerte de la joven debido al tiempo de respuesta, Bucio Quiroz añadió que los tiempos quedaron documentados: la patrulla llegó siete minutos después de la alerta al C5, y la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos más tarde.

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La familia despidió a Claudia antes de su repatriación a España

El cuerpo de Claudia fue entregado a su familia la mañana de este viernes 18 de septiembre, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Temixco. El padre de la joven encabezó la diligencia, acompañado por una comitiva de la Universidad de Granada, el fiscal Blumenkron, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado, el cónsul de España Marco Rodríguez y un representante de la Comisión Nacional de Víctimas.

Antes de que iniciara la audiencia, los familiares hicieron una parada en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde colocaron un arreglo floral en el punto exacto donde Claudia perdió la vida.