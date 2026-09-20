México

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: todos los beneficiarios que reciben su dinero del 21 al 25 de septiembre

Los depósitos llegan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
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Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar entrega del lunes 21 al viernes 25 de septiembre los últimos depósitos del bimestre septiembre-octubre de 2026 para las personas cuyo primer apellido inicia con las letras R a Z. Con esta etapa concluye la dispersión de recursos que comenzó el 1 de septiembre.

Las personas adultas mayores de 65 años reciben 6,400 pesos por bimestre. Las beneficiarias de Mujeres Bienestar, programa dirigido a mexicanas de 60 a 64 años, obtienen 3,100 pesos, según el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

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Los depósitos llegan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar. Las y los derechohabientes no necesitan acudir el día asignado a una sucursal para retirar el efectivo, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.

Los apellidos con R cobran lunes 21 y martes 22 de septiembre

Las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar cuyo primer apellido inicia con la letra R reciben el depósito en dos jornadas.

El calendario asigna el lunes 21 de septiembre a una parte de los derechohabientes con esa inicial y mantiene los pagos para el martes 22. La división en dos días busca distribuir la demanda de retiros y operaciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

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La letra S tiene asignado el miércoles 23 de septiembre. Las personas con apellidos que comienzan con T, U o V reciben el pago el jueves 24.

La dispersión termina el viernes 25 de septiembre para quienes tienen apellidos que inician con W, X, Y o Z. Esa fecha marca el cierre de los depósitos del bimestre septiembre-octubre para las pensiones y programas que siguen este orden alfabético.

  • Lunes 21 de septiembre: R
  • Martes 22 de septiembre: R
  • Miércoles 23 de septiembre: S
  • Jueves 24 de septiembre: T, U y V
  • Viernes 25 de septiembre: W, X, Y y Z
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)

Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos durante este bimestre

Mujeres Bienestar deposita 3,100 pesos a las beneficiarias inscritas en el programa para mujeres de 60 a 64 años. El apoyo utiliza el mismo calendario alfabético de la Pensión para Adultos Mayores.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses a quienes tienen 65 años o más. Los pagos corresponden al periodo septiembre-octubre de 2026.

El calendario también aplica para la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Cada apoyo tiene un monto distinto, aunque la dispersión se organiza conforme a la primera letra del apellido de la persona beneficiaria.

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Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)
El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)
El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)

Así pueden revisar si ya cayó el pago de la pensión

Las personas beneficiarias pueden confirmar el depósito desde la aplicación del Banco del Bienestar, sin trasladarse a una sucursal. También pueden consultar su saldo en los cajeros automáticos o ventanillas de la institución.

La Línea del Bienestar atiende dudas sobre los programas sociales en el número 800 639 4264. El servicio permite solicitar orientación sobre pagos, incorporación y otros trámites relacionados con las pensiones.

Quienes extravíen su tarjeta deben reportarla al 800 900 2000 para bloquearla. Después pueden dar seguimiento a la reposición con la Línea del Bienestar. El trámite no tiene costo y el saldo acumulado permanece en la cuenta hasta que la persona reciba el nuevo plástico.

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