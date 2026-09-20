Mexicanos encabezan las órdenes de deportación en Estados Unidos: suman 160 mil en 2026

Los datos del TRAC, de la Universidad de Syracuse, indican que en el año fiscal 2026 los tribunales migratorios emiten 160 mil 29 órdenes contra connacionales, casi 78% más que los venezolanos. EFE/ @presssec

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En el segundo año del gobierno de Donald Trump, uno de cada cinco migrantes deportados por orden de jueces migratorios en Estados Unidos es mexicano. Así lo documentan los datos más recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), centro de investigación de la Universidad de Syracuse que da seguimiento a los tribunales de inmigración estadunidenses.

En lo que va del año fiscal 2026 —que inició el 1º de octubre de 2025 y concluye el 30 de septiembre próximo— los tribunales migratorios han ordenado expulsar a 160 mil 29 connacionales, cifra que supera en casi 78% a la de la segunda nacionalidad con más casos: los venezolanos, con 90 mil 249 órdenes de deportación.

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El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 30 de septiembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

El total de expulsiones en el periodo

De acuerdo con TRAC, las cortes migratorias han emitido en este lapso 741 mil 870 órdenes de deportación en conjunto —entre remoción y salida voluntaria—, lo que equivale a 83.5% de todos los casos resueltos por esos tribunales durante el año fiscal en curso.

Las órdenes dictadas por jueces migratorios son solo una de las vías con las que Estados Unidos expulsa migrantes. Se trata del mecanismo con más garantías procesales, ya que:

Las autoridades deben presentar un caso formal ante un juez de inmigración.

El migrante tiene derecho a audiencias para defenderse.

El fallo se emite tras un proceso, aunque este sea expedito.

Existen también vías no judiciales, como la llamada “remoción expedita”, que permite a agentes de ICE o de la Patrulla Fronteriza deportar en cuestión de días a personas que no logren demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin que un juez intervenga en el proceso.

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Otras nacionalidades con más casos

Detrás de mexicanos y venezolanos, la lista de nacionalidades con más órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios la completan:

Honduras : 89 mil 7 casos

Guatemala : 87 mil 255 casos

Colombia: 48 mil 458 casos

Lo que dicen los datos sobre el argumento de seguridad pública

Uno de los hallazgos del reporte de TRAC contrasta con el argumento que la administración de Trump ha usado para justificar la ofensiva migratoria: la seguridad pública.

Según la organización, apenas 1.79% de los nuevos casos abiertos ante las cortes migratorias en el año fiscal en curso buscaban la deportación por presunta actividad criminal del migrante, más allá de la posible entrada irregular al país. Es decir, la mayoría de los procesos no están vinculados a delitos, sino a la situación migratoria en sí misma.

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Agosto, el mes con más casos resueltos

Solo en agosto pasado, los jueces de inmigración completaron 96 mil 184 casos, de los cuales:

77 mil 234 terminaron en orden de remoción.

9 mil 20 concluyeron en salida voluntaria.

Esto significa que 89.7% de los procesos resueltos ese mes terminaron con la expulsión del migrante.

Otro dato relevante es el del acceso a representación legal: solo 24.2% de los migrantes a quienes se dictó una orden de expulsión en agosto —incluidos menores no acompañados— contaron con un abogado durante su proceso.

Un rezago de más de 3 millones de casos

Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes ante las cortes de inmigración estadunidenses. De ese total, 2 millones 278 mil 978 corresponden a solicitantes de asilo que aún esperan audiencia o resolución final.

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En cuanto a las audiencias de fianza, los jueces migratorios han realizado 66 mil 620 en lo que va del año fiscal, pero solo 20 mil 258 —menos de un tercio— terminaron en la concesión de la fianza al migrante.