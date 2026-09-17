Agencias

Gobierno Trump mantendrá deportaciones "le guste o no" a congresista republicana crítica

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Washington, 17 sep (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de ejecutar la política migratoria del presidente, Donald Trump, respondió este jueves a las críticas vertidas por la congresista republicana María Elvira Salazar sobre los agresivos procesos de deportación y aseguró que "no habrá amnistía" para inmigrantes ilegales "le guste o no" a la legisladora de Florida.

"Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso", explica el Departamento en un duro comunicado remitido a medios.

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