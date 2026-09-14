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Morena revela a Beatriz Mojica como su coordinadora en Guerrero rumbo a 2027

El partido anuncia el nombramiento este lunes 14 de septiembre en un acto en el WTC de la CDMX, con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, tras el proceso interno más competido del país

El partido anuncia el nombramiento este lunes 14 de septiembre en un acto en el WTC de la CDMX, con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, tras el proceso interno más competido del país
Beatriz Mojica Morga fue elegida por el partido como coordinadora y virtual candidata de Morena a Guerrero. Crédito: Morena Sí/YouTube (Captura de video)
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Morena designó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, un nombramiento que la coloca como virtual candidata a la gubernatura en las elecciones de 2027 y que llega tras el proceso interno más disputado de todo el país. El Partido Verde mostró su apoyo a la senadora.

El anuncio, en el WTC de la CDMX

El partido anuncia el nombramiento este lunes 14 de septiembre en un acto en el WTC de la CDMX, con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, tras el proceso interno más competido del país
La presentación se hizo con el proceso electoral 2027 ya iniciado. Crédito: Youtube/Morena Sí (Captura de video)

El nombramiento se dio a conocer este lunes 14 de septiembre, durante un evento en el World Trade Center de la Ciudad de México, encabezado por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Guerrero se presentó junto con Michoacán, la otra entidad que registró mayor número de aspirantes.

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Con esta definición, Morena suma 5 coordinadores estatales de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027, tras las designaciones previas en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

La disputa interna más grande del proceso

Además de Beatriz Mojica, otros aspirnates fueron Abelina López, Esthela Damián, Karen y Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio. (Archivo Infobae)
Además de Beatriz Mojica, otros aspirnates fueron Abelina López, Esthela Damián, Karen y Alberto López Rosas y Félix Salgado Macedonio. (Archivo Infobae)

Guerrero registró a más de 16 aspirantes, el número más alto de todo el país. Entre los perfiles con mayor peso destacaban Beatriz Mojica, senadora que lideraba las encuestas internas con 24.1% de preferencia; Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco y respaldada por el “team Ebrard”; Esthela Damián, exconsejera jurídica; Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde; y Alberto López Rosas, exprocurador de Justicia estatal.

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El nombre que más ruido generó fue el del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, cuya eventual candidatura abría la lectura de una posible continuidad familiar al frente del estado.

Un estado bajo presión por la violencia

Eduardo Bustos, agente de la Guardia Nacional, fue encontrado muerto luego de confesar una presunta relación entre los mandos de la dependencia de seguridad y Los Tlacos. RRSS
Eduardo Bustos, agente de la Guardia Nacional, fue encontrado muerto luego de confesar una presunta relación entre los mandos de la dependencia de seguridad y Los Tlacos. RRSS

La designación llega en un momento de fuerte tensión por seguridad. Apenas este mes se conoció el asesinato de Eduardo Bustos, elemento de la Guardia Nacional que antes de morir había denunciado una presunta red de corrupción entre mandos, funcionarios de Morena y el grupo criminal “Los Tlacos”. El caso llevó al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a exigir la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado, señalando complicidad con el crimen organizado.

El gobierno estatal ha respondido destacando una reducción del 33% en los índices delictivos respecto al año anterior y sosteniendo mesas de coordinación con Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad federal. El 8 de septiembre, además, Salgado arrancó el Programa de Blindaje Electoral 2026-2027, con el compromiso de garantizar “piso parejo” a todas las fuerzas políticas rumbo a la sucesión.

Sin candidato definido en la oposición

Ni el PAN ni el PRI han revelado todavía un perfil propio para Guerrero. A nivel nacional, la dirigencia panista de Jorge Romero ha adelantado que competirá con candidatos propios en los 17 estados en juego, sin descartar coaliciones puntuales con el PRI, pero sin definiciones concretas para la entidad.

¿Quién es Beatriz Mojica Morga?

Beatriz Mojica Morga es senadora de la República por Guerrero desde septiembre de 2024, cuando llega al Senado como integrante de la primera fórmula de Morena. Es considerada la primera senadora afromexicana del Congreso mexicano por acción afirmativa y preside la Comisión de Cultura.
Beatriz Mojica Morga es considerada la primera senadora afromexicana del Congreso mexicano por acción afirmativa. Crédito: YouTube/Morena Sí (Captura de video)

Beatriz Mojica Morga es senadora con licencia de la República por Guerrero desde septiembre de 2024, cuando llegó al Senado como integrante de la primera fórmula de Morena. Es considerada la primera senadora afromexicana del Congreso mexicano por acción afirmativa y preside la Comisión de Cultura.

La legisladora también integra las comisiones de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de Derechos de la Niñez. Además, preside la asociación civil Mi Corazón es Guerrero, dedicada a promover diálogos por la paz y el desarrollo, y es consejera nacional de Morena.

Mojica Morga militó durante casi 30 años en el PRD, partido que dejó en 2019 después de ocupar la Secretaría General nacional, encabezar brevemente la dirigencia interina en 2016 y ser diputada federal entre 2003 y 2006. En 2015 fue candidata del PRD-PT a la gubernatura de Guerrero; después se incorporó a Morena y ocupó una diputación local por Acapulco de 2021 a 2024.

La actual coordinadora de Morena nació el 25 de febrero de 1973 en Azoyú, Guerrero, en una familia de campesinos y comerciantes. Se identifica como afromexicana y guerrerense, y cuenta con una licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, una maestría en Políticas Públicas por el ITAM y otra en Gestión de Políticas Económicas para el Desarrollo por la Universidad de Auvergne, en Francia.

Ramírez Bedolla prevé que las encuestas definan al perfil de Morena rumbo a 2027

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lidera una conferencia de prensa en Michoacán. Aborda el proceso interno del partido Morena, incluyendo la posición del Comité Nacional.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anticipó que el Comité Nacional de Morena anunciará este lunes 14 de septiembre a la persona que coordinará la defensa de la Cuarta Transformación en el estado, una designación que perfila a quien resulte seleccionado como virtual candidato a la gubernatura para las elecciones del 2027.

Ramírez Bedolla informó que Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, le notificó que la definición se daría a conocer ese mismo día, tras meses de asambleas y trabajos internos del partido.

La decisión corresponde al Comité Nacional de Morena y, de acuerdo con Bedolla, se sustentará en los resultados de las encuestas realizadas durante el proceso. El gobernador sostuvo que la espera por el anuncio está por terminar y que tanto la población como la militancia michoacana se mantendrán atentas a la comunicación oficial.

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