Abelina López cuestiona designación de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero: “Yo tengo la encuesta real”

Beatriz Mojica gana la coordinación de la 4T y Abelina López responde.

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La elección de Beatriz Mojica como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero abrió una nueva etapa en la definición de Morena rumbo a las elecciones de 2027, pero también generó una reacción de inconformidad por parte de una de las aspirantes que buscaban encabezar el proyecto del partido en el estado: Abelina López.

La alcaldesa de Acapulco con licencia cuestionó públicamente el resultado del proceso interno y evitó reconocer que Mojica fuera la mejor posicionada.

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En declaraciones posteriores al anuncio, aseguró que “ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real” y sostuvo que cuenta con respaldo ciudadano.

La dirigencia nacional de Morena informó este 14 de septiembre que Beatriz Mojica fue seleccionada como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Guerrero.

El nombramiento la coloca como virtual candidata del partido para la gubernatura que se disputará en 2027.

Abelina López cuestiona las encuestas y dice tener “la encuesta real”

Después de conocerse la designación, Abelina López reaccionó ante sus seguidores y cuestionó el resultado del proceso interno.

La alcaldesa con licencia afirmó que Morena debe mantenerse apegado a sus principios y sostuvo que su trayectoria dentro de la izquierda respalda su aspiración.

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“Morena, Morena no abraza personas, abraza principios. Me parece que este es un parteaguas. Quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró.

Al ser cuestionada directamente sobre si consideraba negativo que Mojica hubiera ganado, López respondió que era necesario revisar la historia de la izquierda y habló de sus propios principios y valores.

También rechazó la idea de que el resultado representara una derrota para ella. “No”, respondió cuando le preguntaron si se sentía derrotada.

En otro momento, López fue más directa al cuestionar los resultados de las encuestas.

“Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real”, afirmó.

La alcaldesa con licencia recordó que más de 100,000 personas, según su propio señalamiento, participaron en una movilización relacionada con el apoyo a la presidenta durante su segundo informe de gobierno.

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Después convocó a sus simpatizantes a realizar una marcha con una cantidad similar de personas.

Ante los gritos de apoyo de sus seguidores, López insistió en que tiene respaldo ciudadano y afirmó: “Traigo pueblo”.

Cuando se le preguntó si esto significaba que competiría por la gubernatura desde otro partido, no respondió de manera directa.

¿Por qué Morena no eligió a Abelina López para Guerrero?

La dirigencia de Morena no explicó públicamente que la decisión contra Abelina López estuviera relacionada con alguno de los señalamientos que ha enfrentado durante su gestión como alcaldesa de Acapulco.

Lo que sí se informó es que Mojica fue la aspirante mejor posicionada en las encuestas utilizadas por el partido para definir a su coordinadora estatal.

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Por ello, no puede establecerse, con los datos disponibles, que las polémicas de López hayan sido la causa de su exclusión.

Sin embargo, la aspiración de la alcaldesa con licencia se desarrolló en medio de distintos señalamientos relacionados con su administración municipal. }Entre ellos se encuentran auditorías, procesos y una investigación por presunto cohecho, asuntos que López ha rechazado o cuya interpretación ha cuestionado.

Entre los principales señalamientos mencionados durante su gestión están:

Observaciones por alrededor de 282 millones de pesos : corresponden a auditorías de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2024 . López ha rechazado que estas observaciones puedan calificarse como un desfalco y afirmó que su administración ha entregado documentación para solventarlas.

Revisión por alrededor de 898 millones de pesos : la Auditoría Superior del Estado de Guerrero había señalado presuntas irregularidades relacionadas con recursos federales del Ramo 33 , particularmente del FAISMUN correspondiente a 2023 . El proceso ha tenido implicaciones jurídicas y fue objeto de determinaciones de la Suprema Corte .

Investigación por presunto cohecho : en enero de 2026 , la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero inició una carpeta relacionada con un collar que López recibió como regalo y cuyo valor fue estimado públicamente en aproximadamente 227,000 pesos . La alcaldesa negó que se tratara de una joya de lujo y sostuvo que fue un obsequio ciudadano.

Señalamientos por su actuación frente a la inseguridad : durante su administración también recibió cuestionamientos por declaraciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en Acapulco.

Críticas por su actuación tras los huracanes Otis y John: su gobierno también enfrentó cuestionamientos relacionados con la respuesta ante los daños provocados por ambos fenómenos meteorológicos.

Estos antecedentes forman parte del contexto político de López, pero no existe en la información proporcionada una declaración de Morena que confirme que alguno de estos asuntos haya determinado la elección de Mojica.

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Abelina pidió licencia para competir por la gubernatura de Guerrero

La decisión de López de separarse del cargo municipal estuvo directamente relacionada con su intención de participar en el proceso interno de Morena.

El 17 de junio informó que solicitaría licencia por tiempo indefinido a partir del 18 de junio para buscar la candidatura al gobierno de Guerrero.

En ese momento aseguró que su aspiración era un sueño que tenía desde niña y destacó sus 41 años de trayectoria política en territorio.

Posteriormente, el Cabildo de Acapulco aprobó por unanimidad la designación de Leticia Lozano Zavala como presidenta municipal interina para el periodo 2026-2027.

De esta manera, López dejó temporalmente la administración municipal para concentrarse en la contienda interna de Morena.

Ahora, tras la designación de Mojica, el escenario cambió. La senadora con licencia será quien encabece los trabajos de Morena rumbo a 2027, mientras que López ha dejado abierta la posibilidad de continuar con su proyecto político, aunque hasta ahora no ha confirmado que vaya a buscar la gubernatura por otra fuerza política.

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Beatriz Mojica gana el proceso de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero

El anuncio se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde fueron presentados los resultados del proceso interno a los aspirantes.

De acuerdo con la información proporcionada, la definición se realizó mediante encuestas de Morena y ejercicios denominados “encuestas de espejo”.

Entre quienes participaron estuvieron Beatriz Mojica, Abelina López, Esthela Damián Peralta, Karen Castrejón y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La dirigencia morenista dio a conocer que Mojica fue la persona mejor posicionada en los ejercicios. Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también estuvo presente en el acto, mientras que el PT no tuvo representación.

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Mojica recibió la constancia que la acredita como coordinadora y señaló que el cargo no representa un reconocimiento personal, sino una responsabilidad para organizar y unir a quienes participan en el proyecto.

“Esta constancia no es un reconocimiento personal; es una responsabilidad para servir, organizar y unir”, expresó.

En Guerrero, Morena competirá en alianza con el Partido Verde, mientras que el Partido del Trabajo definirá posteriormente a su propia candidatura.

Beatriz Mojica será la carta de Morena para 2027

Con la designación, Beatriz Mojica se perfila para competir por Morena en una elección en la que el partido buscará conservar la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por Evelyn Salgado.

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Mojica cuenta con una trayectoria de varias décadas dentro de la izquierda. Fue integrante del PRD, partido del que fue secretaria general y presidenta interina, y renunció a esa organización en 2019.

También compitió por la gubernatura de Guerrero en 2015 y posteriormente buscó la candidatura de Morena en 2021.

La senadora afirmó que su responsabilidad será trabajar con el resto de los aspirantes y llamó a construir la unidad del partido.

Mientras tanto, la reacción de Abelina López deja planteado un escenario de tensión dentro de Morena en Guerrero.

La alcaldesa con licencia no reconoció públicamente el resultado como una derrota y sostuvo que cuenta con respaldo ciudadano, aunque tampoco ha confirmado si llevará su aspiración a otro partido.

Por ahora, lo definido por Morena es que Beatriz Mojica encabezará el proyecto de la llamada Cuarta Transformación en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

La razón específica por la que López no resultó seleccionada no fue detallada públicamente por la dirigencia más allá de los resultados del proceso de encuestas.