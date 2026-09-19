Un edificio apunto de colapsar y mil viviendas en proceso: así va la reconstrucción a nueve años del 19-S, gasto superará los 15 mil mdp

Edificio en riesgo de colapso tras sismo de 19-S (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El terremoto del 19 de septiembre de 2017 dejó más de 22 mil viviendas dañadas en la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino, en ese entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, creó la Comisión para la Reconstrucción para devolverle a los damnificados su hogar, a través de dos modelos de atención y diversos apoyos.

Sin embargo, a nueve años del sismo, los trabajos continúan e incluso al menos uno de los multifamiliares afectados continúa en riesgo de colapso y sin fecha para su demolición ni su reconstrucción. Entonces, ¿Cuáles son los avances?

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De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México y el Portal para la Reconstrucción, del 2019 a la fecha se han entregado 20 mil 556 viviendas, de las cuales 11 mil 153 son multifamiliares y 10 mil 998 unifamiliares

La atención a dichas viviendas estuvo a cargo de la Comisión para la Reconstrucción (CRCM) y del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó esta semana que esto último representa un avance del 97% en el proceso de reconstrucción y según el Portal hasta el momento se ha ejercido un gasto de 11 mil 373 millones 526 mil 672.12 pesos.

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Más de mil viviendas están en proceso de reconstrucción

Esta semana la mandataria capitalina señaló que en los últimos dos años se han entregado cerca de mil viviendas reconstruidas, cuatro de ellas esta semana a pocos días de la conmemoración de ambos sismos.

Una de estas últimas está ubicada en la calle Antigua Taxqueña número 70, en la alcaldía Coyoacán, cuya inversión fue de 145 millones de pesos aproximadamente.

Dos más están en las calles Chiapas y Guanajuato, en la Cuauhtémoc, cuya inversión fue de 45 millones de pesos y más de 3 mil metros cuadrados de inversión, y una más en la colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez, que contó con un presupuesto de 50 millones de pesos.

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No obstante, se encuentran mil 360 en proceso de reconstrucción y 225 viviendas están por iniciar su construcción.

El gobierno argumentó que las viviendas pendientes presentaban situaciones más complejas en cuestiones jurídicas, sociales o por alguna dificultad técnica especial. Esto último, apesar de que al menos una está en riesgo de colapso.

Aguascalientes 12, el edificio que lleva nueve años en riesgo de colapso

El edificio ubicado en la calle Aguascalientes número 12, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, lleva nueve años deshabitado y en riesgo de colapso.

Esto no solo se nota por los letreros colocados por las autoridades capitalinas, sino por las enormes grietas en toda la estructura y los pedazos de paredes, techo y escalones que continúan cayendo ocasionalmente.

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A través de la página de Facebook ‘Damnificados Edificio Aguascalientes 12′, los habitantes han denunciado que tras años de mantener reuniones con autoridades del gobierno capitalino, siguen esperando la demolición y reconstrucción del inmueble.

No obstante, el gobierno argumentó que el edificio no debe ser reconstruído. En 2024 la Comisión para la Reconstrucción señaló que el Multifamiliar “ya cuenta con un proyecto de rehabilitación estructural”, pero el inmueble no ha podido ser intervenido debido a que aún cuando las autoridades en materia de seguridad estructural y diversos estudios han arrojado que el edificio no necesita ser demolido, algunas familias damnificadas se oponen a la rehabilitación”.

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“A la fecha, se encuentra en proceso un juicio de amparo indirecto promovido por la administradora del inmueble en representación de algunos condóminos que se oponen a la rehabilitación del inmueble, por lo que se está a la espera de que el Juez de Distrito emita la sentencia correspondiente y, a partir de ello, entablar una mesa de diálogo con las y los vecinos.

“En consecuencia, los tiempos para la intervención se encuentran fuera de las manos de la Comisión para la Reconstrucción, al no tener la aprobación de los propietarios”, dijo en una tarjeta informativa.

Inversión total para la reconstrucción rebasará los 15 mi mdp

Esta mañana, Clara Brugada informó que la inversión pública total destinada al proceso rebasará los 15 mil 500 millones de pesos. La cifra contempla los recursos requeridos para atender los inmuebles que aún permanecen en obras o están por iniciar su reconstrucción.

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La mandataria ubicó el gasto en reconstrucción dentro de una política de apoyo estatal, sin créditos para las personas damnificadas. También atribuyó a la administración de Claudia Sheinbaum el freno a presuntas prácticas de corrupción en el manejo de recursos tras el sismo de 2017.

“Los gobiernos de la transformación asumimos la reconstrucción como una obligación pública y transparente, como una responsabilidad de la ciudad”, expresó Brugada.

La jefa de Gobierno indicó que su administración seguirá el avance de los trabajos de forma diaria, con el objetivo de que los recursos previstos permitan terminar las viviendas que permanecen pendientes.

La Comisión también impulsa acciones como la regularización de la propiedad, reducción de gastos notariales, acompañamiento técnico, social y administrativo, así como la entrega de apoyos para rentas, entre otros.

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