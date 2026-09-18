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Mientras la FGR no lo encuentra, Rafael Ojeda mantiene sueldo de millones de pesos

La declaración patrimonial del exsecretario de Marina reveló su trayectoria al interior de la dependencia, el vehículo que posee y sus créditos hipotecarios

Mientras la FGR no lo encuentra, Rafael Ojeda mantiene sueldo de millones de pesos. (Foto: Cuartoscuro)
Mientras la FGR no lo encuentra, Rafael Ojeda mantiene sueldo de millones de pesos. (Foto: Cuartoscuro)
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José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra al centro del escrutinio público, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificará su declaración patrimonial, tras la denuncia de medios de comunicación de corte nacional quienes señalaron que el documento se había reservado hasta 2030.

Cabe destacar que, el nombre del extitular ha trascendido en medios debido a su relación con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, ya que una jueza federal citó a Rafael Ojeda para rendir declaración en calidad de testigo durante la audiencia de vinculación a proceso del mando mencionado, quien es acusado controlar el contrabando de combustible en las aduanas marítimas.

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¿Por qué el gobierno desclasificó la declaración patrimonial de Rafael Ojeda?

Luego de que El Universal reportara la clasificación de la declaración patrimonial de Ojeda Durán, el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, por lo que la dependencia hizo públicos los documentos de 69 funcionarios.

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO, se mantiene al centro del escrutinio público. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO, se mantiene al centro del escrutinio público. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El dato que destacó, fue el alto exfuncionario sigue en activo en la Marina, quien a la fecha desempeña el cargo de “asesor D”, cargo por el que percibe un millonario sueldo anual, a dos años de que dejara el cargo que ocupaba en la administración del fundador de Morena.

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Este es el sueldo y las posesiones de Rafael Ojeda

El documento presentado por Anticorrupción está actualizado al 30 de mayo de 2026, donde estipula que Rafael Ojeda se encuentra adscrito a la Marina, en un nivel jerárquico que lo sitúa como “titular de unidad u homologo”, desempeñándose como “Asesor D”, ostentando un nivel SM04, el cual le genera una remuneración de 2 millones 040 mil 558 pesos.

El archivo de 8 páginas también revela que el almirante adquirió una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, la cual fue pagada a través de un crédito de 285 mil 913 pesos.

Rafael Ojeda adquirió dos créditos hipotecarios en diciembre de 2020, el primero de ellos se fija en un millón 800 mil pesos, y el segundo, registra un monto de 4 millones 559 mil 609 pesos.

La declaración precisa que hasta la fecha, el extitular de Marina no realiza actividades ajenas a su cargo, por lo que el monto percibido como sueldo solo es por las actividades que desempeña en el puesto mencionado.

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