Activación de alerta sísmica provoca confusión en colonias de la CDMX previo al simulacro nacional 2026: por qué ocurrió

Usuarios salieron a las calles al escuchar el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México que sonó sólo en algunos altavoces de la Ciudad de México y Estado de México, por lo que no supieron si eran pruebas pero sí señalaron el susto de que fuera un sismo real Foto: Infobae México

Guardar

Diversos usuarios de la Ciudad de México y Estado de México manifestaron en redes sociales que se activaron los altavoces de la alerta sísmica en sus localidades por lo que preguntaron públicamente si se están haciendo pruebas ante el miedo a un sismo real, previo al mega simulacro que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre a las 12 del día.

Los reportes fueron en Santa María Aztahuacán, Coacalco y otros puntos.

PUBLICIDAD

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5” infomó a Infobae México que ellos no están haciendo ningún tipo de pruebas al respecto y desconocen el asunto.

El Morelos sí estaba contemplado la activación de la alerta sísmica en Palacio de Gobierno que sonó a las 12:00 horas de este viernes en en Cuernavaca, y personal salió del inmueble como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. El ejercicio se realizó para poner a prueba los protocolos ante un sismo.

<br>

Simulacro Nacional septiembre 2026: qué se debe hacer

En punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) sonará en todo el territorio mexicano la alerta sísmica con lo cual dará inicio el Segundo Simulacro Nacional este sábado 19 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

El ejercicio activará la alerta en altavoces de las entidades que cuentan con el sistema además de realizar un envió masivo a teléfonos celulares en las 32 entidades del país con el fin de evaluar la respuesta de la población ante una emergencia.

Por primera vez este simulacro se llevará a cabo en fin de semana, con lo cual las autoridades esperan que las familias pongan en práctica protocolos de evacuación en sus hogares y con sus familias.

Las cinco hipótesis que contempla el Segundo Simulacro Nacional

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México en un ejercicio contempla cinco hipótesis sísmicas, según la región del país.

PUBLICIDAD

Zona Centro: sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Noroeste: sismo de magnitud 7.1 al sureste de Mexicali, Baja California.

Noreste: sismo de magnitud 5.2 cerca de Allende, Nuevo León.

Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0 al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6 al suroeste de Tonalá, Chiapas.

A las 12:00 horas sonará la alerta en los altavoces instalados en CDMX y en entidades con sistemas de alertamiento.

De forma simultánea, se enviará una alerta masiva a celulares mediante Cell Broadcast en las 32 entidades del país. El aviso no requiere saldo, datos móviles ni descargar una aplicación; puede emitir un sonido incluso si el celular está en modo silencioso.

Hora exacta en que sonará la alerta sísmica en cada estado durante el Segundo Simulacro Nacional

Por primera vez, el Segundo Simulacro Nacional, programado para este sábado 19 de septiembre de 2026, contempla cinco escenarios sísmicos regionales lo cual tiene la intención de ensayar protocolos de respuesta según los riesgos que suelen suscitarse en cada zona.

PUBLICIDAD

En este sentido, recuerda contemplar el escenario de riesgo de tu entidad para tratar de organizar tu simulacro según dicho escenario hipótetico:

Zona Centro: Sismo de magnitud 7.7, con profundidad de 67 kilómetros y epicentro a 15 kilómetros de Tehuacán, Puebla. Aplica en Ciudad de México, Edomex, Puebla, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Veracruz y otras entidades de la región. Zona Noroeste: Sismo de magnitud 7.1, a 30 kilómetros de profundidad, con epicentro a 26 kilómetros de Mexicali, Baja California. Considera Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Zona Noreste: Sismo de magnitud 5.2, con profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 8 kilómetros de Allende, Nuevo León. El ejercicio abarca Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Península de Yucatán: Sismo de magnitud 7.0, a 15 kilómetros de profundidad, con epicentro a 110 kilómetros de Cabo Catoche. Se aplica en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Golfo de Tehuantepec: Sismo de magnitud 7.6, con profundidad de 22 kilómetros y epicentro a 75 kilómetros de Tonalá, Chiapas. Considera Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Las hipótesis se elaboran con datos geofísicos para representar riesgos regionales y evaluar evacuación, comunicaciones y coordinación de autoridades.